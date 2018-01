Tottenham repasse devant Arsenal

65

Kane sur le banc, Llorente buteur

Dans la bouillasse

Swansea (3-5-2) : Fabiański - Van der Hoorn, Fernandez, Mawson - Rangel (Narsingh, 53e), Carroll (Routledge, 78e), Clucas, Sanches, Olsson - Dyer (McBurnie, 71e), Ayew. Entraîneur : Carlos Carvalhal.

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Trippier, Sánchez (Wanyama, 59e), Vertonghen, Davies - Dier, Alli - Lamela (Sissoko, 77e), Eriksen, Son - Llorente (Kane, 68e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

SO

La hype Carlos Carvalhal n'aura donc duré qu'une petite rencontre.Nommé entraîneur de Swansea le 28 décembre dernier, le Portugais avait débuté sa mission maintien à la perfection en allant chercher les trois points sur la pelouse de Watford samedi (1-2). Mais, comme aurait pu le dire Stéphan Guy, Watford, ce n'est pas Tottenham et face aux Swansea a retrouvé le goût de la défaite.Et pourtant, au coup d'envoi de la rencontre les supporters desavaient le sourire en voyant Harry Kane , meilleur buteur de 2017, sur le banc des remplaçants. Mais c'était compter sans la taille de son suppléant : Fernando Llorente , qui retrouvait le Liberty Stadium où il évoluait la saison passée. À la réception d'un coup franc de Christian Eriksen , l'attaquant espagnol, en position de hors-jeu, utilise à merveille ses 195 centimètres pour tromper de la tête Łukasz Fabiański et ainsi inscrire son premier but de la saison en championnat (0-1, 12). Tottenham confisque alors le ballon aux Gallois qui courent dans le vide sur un terrain à la limite du praticable où l'herbe verte a laissé place à l'eau et la boue. Et visiblement, ces conditions climatiques ne plaisent pas aux, qui n'arrivent plus à se procurer la moindre occasion. Lesse montrent dangereux en contre, mais la frappe de Luciano Narsingh est repoussée par Hugo Lloris (65), tandis que la tête de Nathan Dyer échoue sur le poteau (70). Conscient du danger, Mauricio Pochettino fait alors entrer Harry Kane . Bien vu, l'attaquant anglais envoie un modèle de transversale dans les pieds de Dele Alli , qui double la marque en deux temps (0-2, 89).Dans les autres matchs de 20h45, Crystal Palace s'est imposé à Southampton (1-2) et le doublé d' Andy Carroll a permis à West Ham de dominer WBA (2-1).