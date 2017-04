Tottenham met la pression sur Chelsea

821

Tottenham 4-0 Bournemouth

L’histoire est en marche, mais Mauricio Pochettino se refuse d’être de ceux qui se contentent de simples détails. Pour la première fois depuis 1995, Tottenham va sans doute terminer devant Arsenal en championnat. Sauf que le manager argentin veut plus que la tête du rival honni en cette fin de saison : «» Le discours a été entendu et sa formation n’a pas tremblé face à Bournemouth (2-0), ce samedi, pour signer une douzième victoire consécutive à domicile. Une première pour le club dans une seule et même saison.Avec aucun succès lors de ses six derniers déplacements, la troupe d’ Eddie Howe avait tout du profil de la victime idéale. Et le scénario pressenti a bel et bien eu lieu. Après un premier avertissement (13), Dembélé, esseulé dans la surface sur un corner, profite de la passivité despour ouvrir le score d’une frappe du droit. Dans la foulée, c’est le Sud-Coréen Son qui fait le break, bien aidé par une jolie déviation de Kane. Réduits au rang de spectateurs sur la pelouse de White Hart Lane, les compères de Wilshere sont proches de sombrer devant Eriksen à deux reprises (37, 40). Le coup de massue intervient dès le retour des vestiaires après un festival de Kane qui devient, au passage, le quatrième joueur à atteindre minimum vingt pions lors de trois saisons d’affilée en Premier League. Entré en jeu plus tôt, Vincent Janssen participe, lui aussi, à la fête dans le temps additionnel.Avec ce nouveau succès qui leur permet d’étirer leur invincibilité à désormais sept victoires consécutives en championnat (une première depuis mars-mai 1967), lesreviennent provisoirement à quatre longueurs du leader Chelsea avant son déplacement à Old Trafford, dimanche. En revanche, Bournemouth enchaîne avec un quatrième match consécutif sans succès et laisse planer le spectre de la relégation au-dessus de sa tête.