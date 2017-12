Tottenham fête Noël avec une raclée

61

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Sanchez, Vertonghen, Rose - Dier, Dembélé - Son, Alli, Eriksen - Kane. Entraîneur : Pochettino.



Southampton (4-3-3) : Forster - Stephens, Hoedt, Yoshida, Targett - Lemina, Romeu, Højbjerg - Boufal, Redmond, Long. Entraîneur : Pellegrino.

Avec un tel monstre dans son équipe , difficile de ne pas obtenir de résultats positifs.Guidés par un immense Kane, auteur d'un nouveau triplé quelques jours après avoir brisé Burnley Tottenham a gobé une victoire facile ce mardi post-Nöel face au pauvre Southampton . Le show de l'attaquant a démarré au bout de vingt minutes de jeu avec une tête gagnante sur un coup-franc d'Eriksen. Il s'est poursuivi juste avant la mi-temps par une frappe du gauche concluant une belle action collective, et s'est achevé à la 67après un face-à-face avec Forster parfaitement maîtrisé.Entre-temps, et outre les occasions en pagaille qui ont plu sur les deux surfaces, Alli et Son y sont allés de leur réalisation pendant que Boufal sauvait l'honneur en profitant d'un petit oubli d'Aurier. Lloris et sa main pas assez ferme céderont même une seconde fois devant Tadić. Résultat final de cette rencontre aussi festive que la période actuelle : 5-2 en faveur des. Qui prennent la quatrième place, à deux unités du podium, avant la tenue des autres matchs.Et qui, surtout, applaudissent leur avant-centre.