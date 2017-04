Tottenham et Arsenal enchaînent, Middlesbrough espère

En s'imposant à Crystal Palace (0-1), Tottenham recolle aux talons de Chelsea en tête du classement. Idem pour Arsenal, vainqueur de Leicester (1-0), qui se rapproche de la quatrième place. Middlesbrough, lui, espère encore se sauver après sa victoire face à Sunderland (1-0).

29

Arsenal 1-0 Leicester

Crystal Palace 0-1 Tottenham

Middlesbrough 1-0 Sunderland

Contesté par le peuple desdepuis plusieurs semaines, Arsène Wenger continue de croire au top 4, synonyme de Ligue des champions, qui ne l’a jamais abandonné depuis son arrivée à Londres en 1996. Pour cela, le technicien français a une nouvelle fois dégainé sa nouvelle trouvaille, sa défense à cinq. Avec sa tactique Arsenal défend bien, balade bien le ballon, mais galère devant le but où les coéquipiers d’ Alexis Sánchez se heurtent à Kasper Schmeichel (28) ou à la barre transversale (45). Après avoir réussi à guérir de son infection, Leicester ne pouvait pas rester les jambes croisées devant l’état de santé des, malades depuis le début de l’année 2017. Lesvont alors offrir le meilleur des remèdes à leur adversaire du jour : un but. Et c’est l’Allemand Robert Huth qui se charge du cadeau en contrant dans ses propre filets la frappe de Nacho Monreal (86). Merci Leicester , mais Arsenal aura besoin d’autres miracles pour espérer encore atteindre la qualification en Ligue des champions.» En fredonnant ces paroles pleines de bon sens en 2006, Nâdiya ne pensait sûrement pas à celui qui faisait ses premiers pas au Paris Saint-Germain, Mamadou Sakho . Pourtant, ces paroles collent parfaitement à l'actuel défenseur central de Crystal Palace . Face à Tottenham , l'international tricolore a une nouvelle fois bloqué toute tentative adverse, que ce soit de la tête, du pied ou du torse. Problème, Mamad' reste un humain comme les autres et n'est par définition pas invincible. Obligé de quitter ses partenaires à l'heure de jeu, Sakho ne peut que constater les dégâts. Incapables d'atteindre les cages de Wayne Hennessey , malgré une domination totale, lesprofitent de la sortie du Français pour prendre l'avantage d'une superbe frappe des vingt-cinq mètres du génial Christian Eriksen . Un petit but qui suffit à faire le bonheur de Tottenham qui enchaîne une huitième victoire consécutive en Premier League. Et continue de rêver au titre.Quasiment condamnés à la relégation en Championship avant le coup d’envoi de la rencontre, Middlesbrough et Sunderland avaient l’occasion de s’offrir le droit de rêver à une folleet dans le même temps d’achever un concurrent au maintien. Et, à ce petit jeu, ce sont les coéquipiers d’Álvaro Negredo qui en sont sortis vainqueurs. Dans ce match de la peur, Middlesbrough a eu la bonne idée de marquer tôt grâce à un long ballon d’ Adam Clayton que contrôle tranquillement de la poitrine Marten de Roon avant de le tacler au fond des filets (8). Devant au score, Middlesbrough installe alors son bus devant ses cages pour éviter toute pénétration adverse. En face, Sunderland envoie ses munitionsLigue 1 – Didier Ndong (34) et Wahbi Khazri (47) – pour tenter de forcer le verrou. En vain. Avec ce succès, Middlesbrough met fin à une vilaine série de seize rencontres sans victoire en Premier League et s’offre le droit de rêver. Sunderland , lui, peut déjà commencer à étudier la tactique de Brentford et de Barnsley, ses futurs adversaires en Championship.