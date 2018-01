Tottenham éclate Everton

36

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris (c) - Aurier, Sánchez, Vertonghen, Davies - Dier (Wanyama, 74e), Dembélé (Sissoko, 82e) - Eriksen (Lamela, 87e), Alli, Son - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Everton (4-5-1) : Pickford - Martina, Jagielka (c), Holgate, Kenny - Sigurdsson, McCarthy (Schneiderlin, 72e), Gueye, Bolasie (Lennon, 57e), Rooney - Tosun (Calvert-Lewin, 62e). Entraîneur : Sam Allardyce.

De la retenue, Tottenham n'en a pas vraiment fait preuve, ce samedi, face à Everton . Assoiffés de buts, aveuglés par la victoire, lesont littéralement étrillé de malheureux(4-0). Une victoire nette et sans bavure qui permet aux coéquipiers de Lloris de rejoindre Liverpool à la quatrième place.Dès le début de la rencontre, la différence de niveau entre les deux équipes ne fait aucun doute. Everton a beau tenter de lutter, clairement, lessont au-dessus. Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui ouvrent le score, mais le but de Rooney est refusé pour un hors-jeu incontestable. Une piqûre de rappel pour Tottenham qui s'empresse de passer la seconde. Pickford doit d'ailleurs, par deux fois, s'interposer face à Kane. En revanche, le portier d' Everton ne peut rien quelques minutes plus tard lorsque Son surgit pour reprendre à bout portant la frappe manquée de Serge Aurier . Le cinquième but consécutif à domicile en Premier League pour le Sud-Coréen. Solide. Une ouverture du score qui prend très vite des airs de résultat final tant Everton ne parvient pas à inquiéter les hommes de Pochettino.Et ce n'est pas le second acte qui va changer quelque chose. À peine deux minute après le retour des vestiaires, Harry Kane trouve enfin le chemin des filets à la suite d'un magnifique travail de Son côté gauche. Everton est au sol. Et n'a pas encore fini de souffrir. Ce bon vieux Kane, l'homme qui valait 337 millions d'euros, s'offre en effet un doublé peu avant l'heure de jeu malgré une reprise du gauche pas vraiment réussie. Suffisant toutefois pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club en PL avec 98 réalisations. Et histoire que la fête soit encore plus belle, Eriksen y va lui aussi de son petit but dans les derniers instants de la rencontre. Victoire 4-0, donc. Rien à dire.Une véritable démonstration de force de la part desqui reviennent titiller les talons de Liverpool à la quatrième place du classement.