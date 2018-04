Tottenham domine Watford

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Davies, Vertonghen, Sánchez, Trippier - Dembélé (Wanyama 62e), Dier - Son (Sissoko, 73e), Alli (Lamela 81e), Eriksen - Kane

Watford (4-2-3-1) : Karnezis - Mariappa, Cathcart, Kabasele, Holebas - Capoue, Doucouré - Richarlison, Hugues (Carrillo, 82e), Femenía (Deulofeu, 63e), Gray (Deeney, 63e)

Lesfont le job.Sans briller, Tottenham prend les trois points face à Watford , ce qui permet à Mauro Pochettino et ses hommes de sécuriser la 4place et garder Chelsea à distance. Dans une première période assez terne, les locaux trouvent la faille sur leur seule occasion. Karnezis fait une belle boulette en relâchant un ballon dans les pieds d'Eriksen. Le Danois transmet à Dele Alli qui marque dans le but vide (1-0, 16). Dans un grand soir, Hugo Lloris offre une belle réponse à ses détracteurs en repoussant la tentative de Richarlison (43) et en empêchant dans la foulée Doucouré de filer seul au but, sur une sortie rapide dans les pieds du milieu français (44).En seconde période, Tottenham creuse l'écart par Harry Kane qui reprend seul au point de penalty un bon centre de Kieran Trippier (2-0, 48). L'attaquant anglais est tout proche d'inscrire un doublé vingt minutes plus tard, mais rate l'immanquable à un mètre de la cage (68). Un des ratés de l'année ! La fin du match est bien géré par les pensionnaires de Wembley qui repartent avec la victoire (2-0). Tottenham reprend ses cinq points d'avance sur Chelsea à trois journées de la fin. Ce soir, Hugo Lloris dormira sans faire de cauchemars.