Tottenham dans le dernier carré de la Cup

Swansea (5-4-1) : Nordfeldt - van der Hoorn (Roberts, 80e), Bartley, Mawson, Naughton (Narsingh, 46e), Carroll - Ki, Clucas, Olsson, Dyer (Routledge, 86e) - Abraham. Entraîneur : Carlos Carvalhal.



Tottenham (4-3-3) : Vorm - Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies - Sissoko, Dier, Eriksen - Lucas (Llorente, 73e), Son, Lamela (Alli, 81e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

JB

Aucun problème.Lesse déplaçaient au Pays de Galles pour une place en demies de la coupe nationale, et alignaient effectivement un onze estampillé coupe : Michel Vorm pour garder les bois, Lamela et Lucas sur les ailes, Sissoko dans l'entrejeu... Dele Alli ? Sur la banquette. Ce qui n'a pas empêché les hommes de Pochettino de régler ça sans sourciller (3-0), grâce notamment au maestro Eriksen.Quatorzièmes de l'élite après un sursaut ces derniers mois, les(privés des frères Ayew, André n'étant pas qualifié et Jordan suspendu) sont les premiers à offrir un frisson au Liberty Stadium. Mais le portier des visiteurs signe une intervention décisive face à Nathan Dyer dès l'entame (1). Tottenham débute en mode diesel et hausse rapidement le ton : un caramel du gauche de Christian Eriksen vient débloquer tout ça, après une remontée de balle orchestrée par le Danois et Erik Lamela (11). Le break est ensuite manqué par Lucas sur une frappe de poussin après une percussion dont il a le secret (15). Tottenham joue à la baballe, et Son, attaquant de pointe d'un jour alors qu' Harry Kane est au tapis pour quelques semaines , se voit refuser un pion splendide pour hors-jeu, suite à l'utilisation de cette très chère VAR (24). La mise en bouche passée, la patte gauche d'Eriksen remet le couvert avant même la mi-temps, mais Nordfeldt et la barre s'interposent devant le missile du numéro 23 (37). Et c'est finalement le remuant Lamela qui valide définitivement la suprématie londonienne après une petite ballade dans le camp adverse (45+2).L'entracte terminée, Vorm vient fermer à double tour la cage des(46), alors qu' Eric Dier manque d'inscrire son nom au tableau des buteurs sur une inspiration de(50). Attendant encore une titularisation en dehors de la coupe, Lucas se démène mais montre surtout qu'il est toujours brouillon. Alors, le Brésilien se calme, temporise et sert en retrait Eriksen. Lequel peut finalement savourer son doublé (63). Si Son n'ose pas fesser une quatrième fois ses hôtes (79), le travail est fait, et de belle manière.Vu la prestation minuscule des siens, Carlos Carvalhal, lui, va désormais pouvoir se concentrer sur le maintien en Premier League.