Tottenham chambre Arsenal et Chelsea

Unique club londonien qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, Tottenham savoure et en a profité de cette configuration pour chambrer Arsenal et Chelsea. Depuis quelques jours, les habitants de Londres peuvent apercevoir dans les transports de la ville la nouvelle campagne de promotion pour les abonnements 2018-2019 de Tottenham. Et celle-ci indique que le nouveau White Hart Lane sera «» . Un argument commercial de poids.En effet, le nouveau stade des, dont l'inauguration est prévue pour cet été, accueillera des matchs de C1 au contraire de l'Emirates Stadium et de Stamford Bridge. Chelsea et Arsenal, seulement cinquième et sixième lors du dernier exercice, ne disputeront que la Ligue Europa la saison prochaine.C'est fou comme on se sent confiant quand on possède Moussa Sissoko dans ses rangs.