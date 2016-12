Tottenham cartonne, Leicester cale encore

Les Spurs ont cogné dur, Leicester a encore calé, et le Southampton de Puel a une fois de plus montré son irrégularité. Les tendances semblent se confirmer outre-Manche, mais les Foxes et les Saints ont intérêt à rapidement se reprendre pour ne pas passer une saison à lutter pour la survie. À moins que ce ne soit déjà le cas ?

Manchester City 1-3 Chelsea

Crystal Palace 3-0 Southampton

Stoke City 2-0 Burnley

WHAT A FINISH from Jon Walters! Stoke 1-0 Burnley pic.twitter.com/COzG1HsA1S — PrimeFootball (@PrimeFootball_) 3 décembre 2016

Sunderland 2-0 Leicester

Tottenham 5-0 Swansea

West Bromwich 3-1 Watford

On ne sait plus quoi penser des hommes de Claude Puel , un coup séduisants, un coup décevants. Cet après-midi, à Selhurst Park, lesont choisi la seconde option. Il a toujours manqué quelque chose, à l'image desbien sympathiques de Sofiane Boufal . Mais l'ancien Lillois est encore trop tendre pour la rudesse anglaise. Palace a joué intelligemment, procédant en contre, les Londoniens ont marqué coup sur coup après la première demi-heure, par Benteke, puis par Tomkins. Deux durs à cuire. Après ça, lesont laissé le ballon à leurs adversaires qui n'en ont rien fait, si ce n'est divertir Selhurst Park. En fin de partie, Benteke inflige un autre coup de bambou auxPendant vingt minutes, ce match n’a été qu'une bataille rangée. Un concours qui récompense ceux qui caressent le plus de chevilles, et qui balancent le plus de tatanes. Jeff Hendrick et Charlie Adam semblaient bien partis pour être primés. Et puis il y a eu la vingtième minute : Shakiri, d'une talonnade, lance Diouf côté droit qui centre pour Jon Walters. L'Irlandais finit tout en finesse et envoie le ballon dans la lucarne d'un Robinson impuissant.Et Robinson se sent encore plus seul un quart d'heure plus tard lorsque Muniesa porte le score à 2-0, après une jolie reprise du gauche. La bataille pouvait alors reprendre de plus belle.Embourgeoisement quand tu nous tiens. Lesont goûté à la Ligue des champions, où ils brillent, et ont donc décidé de ne plus rien montrer en Premier League. Globalement dominé par les hommes de Moyes, Leicester encaisse un but après un cafouillage à la suite d'un corner tiré par Larsson. Robert Huth est l'heureux élu à qui revient le csc. Un coup de flipper plus tard, lesse détachent. Defoe reprend une frappe contrée dans la surface et marque le second but de Sunderland. Mais peu après, Leicester réagit : Gray déborde et sert parfaitement Okazaki qui marque. Une action qui nous rappelle vaguement que lessont bien champions en titre. Un champion qui ne veut plus se salir.Les côtés des, voilà ce qui a plombé les hommes de Bob Bradley cet après-midi. Côté gauche d'abord. L’agression de Neil Taylor signe le véritable début du match. Premier League oblige, le latéral gauche de Swansea ne récolte rien du tout, mais a au moins le mérite de réveiller les Harry Kane pointe d'abord le bout de son long nez dans la surface, mais son tir est capté sans problème par Fabiański. Plus tard, Alli l’imite, toujours trop mou pour tromper l’ancien portier d’Arsenal. Mais ça se précise. Côté droit ensuite. En fin de première période, Naughton fauche Dele Alli dans la surface. Jon Moss, l’arbitre de la rencontre, réfléchit une bonne minute et tranche : penalty ! Kane le transforme sans sourciller d’un plat du pied. Et sur leur lancée, lesdoublent la mise : jeu rapide dans la surface entre Alli et Eriksen qui donne à Son. Le Coréen fusille Fabianski d'une magnifique. En deuxième période, lescontinuent d'appuyer là ou ça fait mal – sur les côtés donc – et donnent plus de relief à leur victoire. Avec Kane d'abord, puis grâce au doublé de Christian Eriksen . Une promenade de santé comme à Cabourg.Watford avait bien démarré à West Brom, possédant le ballon comme à la maison. À toi à moi entre Pereyra, Okaka et Amrabat. Ce dernier se signale dès le coup d’envoi en mettant à contribution Ben Foster . Oui mais voilà, avoir le ballon c’est bien, marquer c’est mieux. Contre le cours du jeu, WBA ouvre le score par Johnny Evans sur corner. Et la suite va donner raison aux locaux qui doublent la mise par Chris Brunt . Le but de Kabasele en seconde période va donner quelques frayeurs aux fans de WBA, mais Phillips en toute fin de match clôt les débats. Malgré la victoire, pas sûr que Tony Pulis dorme tranquille ce soir.