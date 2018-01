Tottenham cale à Southampton

9

Southampton (4-3-3) : McCarthy - Bertrand (c), Hoedt, Stephens, Soares - Lemina (Davis, 79e), Romeu, Höjbjerg (Boufal, 65e) - Ward-Prowse, Tadić, Gabbiadini (Obafemi, 82e). Entraîneur : Mauricio Pellegrino.



Tottenham (4-2-3-1) : Vorm - Aurier (Trippier, 72e), Sánchez, Vertonghen, Davies - Dier, Dembélé (Wanyama, 85e) - Alli, Sissoko, Son (Lamela, 70e) - Kane (c). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Venus à Southampton pour prendre les trois points et repartir, lesont vite déchanté. Secoués par de valeureux joueurs de Southampton , ils ne seront pas parvenus à trouver la solution et doivent se contenter d'un match nul décevant, mais terriblement logique.Une équipe qui lutte pour une place en Ligue des champions. Une autre qui se bat pour le maintien. Un monde d'écart, quoi. Sauf que face à Tottenham , ce dimanche, lesn'ont pas l'intention de jouer les victimes. Il ne faut qu'un quart d'heure pour s'en rendre compte et voir Davinson Sánchez tromper son propre gardien d'un tacle mal négocié. Surpris, lespeuvent toujours compter sur l'insatiable Harry Kane . Trois minutes après l'ouverture du score, le meilleur buteur de PL vient couper de la tête un corner de Davies pour s'offrir son 21pion de la saison. Solide. Mais pas suffisant. Car, clairement, les Londoniens souffrent et concèdent pas mal d'occasions. Bref, un monde d'écart bien difficile à discerner.La pause n'y change rien. Le déluge continue de s'abattre sur le St Mary's Stadium et Tottenham continue de souffrir. Incapables de trouver la solution, les hommes de Pochettino s'en remettent à des frappes lointaines. À l'image de celle d'Alli qui vient faire frissonner le poteau droit de McCarthy. Un frisson et rien d'autre. Les locaux continuent de jouer crânement leur chance, exploitant tous les contres possibles, pendant que les, méconnaissables, ne parviennent toujours pas à faire la différence malgré une dernière belle opportunité pour Harry Kane Tant pis, Tottenham doit se contenter du match nul. Et au vu de la rencontre, c'est déjà pas mal.