Tottenham cale à Brighton

Brighton (4-2-3-1) : Ryan - Bruno, Duffy, Dunk, Bong - Stephens, Kayal - Knockaert, Gross, Izquierdo (March, 77e) - Murray (Ulloa, 74e). Entraîneur : Chris Hughton.



Tottenham (4-5-1) : Lloris - Davies, Vertonghen, Alderweireld, Aurier - Son, Wanyama, Eriksen, Sissoko (Dembélé, 74e), Lucas (Lamela, 74e) - Kane (Llorente, 85e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Les mouettes peuvent rire. Et même à gorge déployée.Dans cette rencontre avancée de la 35journée, c'est un Brighton très séduisant qui a réalisé un petit exploit en tenant Tottenham en échec. Lesmanquent, eux, l’occasion de remonter sur la troisième marche du podium.D’entrée de jeu, la domination est à mettre au crédit des visiteurs. Mais devant leur manque d’efficacité, Brighton en profite pour se réveiller. Sur un corner de Pascal Gross Lewis Dunk saute plus haut que tout le monde et envoie une tête en plein dans les bras de Lloris, à deux doigts de la boulette puisque le ballon lui échappe des mains. Fort heureusement, le gardien français se rattrape immédiatement et empêche Anthony Knockaert d'ouvrir le score (19). Juste avant la pause, Matthew Ryan pare du bout des doigts un pain de Son (45), mais lespeuvent quand même se payer le luxe de nourrir quelques regrets devant le score nul et vierge.Malgré la douceur printanière qui flotte sur la côte sud de l’ Angleterre , le retour des vestiaires est chaud bouillant. Tel un équilibriste, Son file balle au pied sur la ligne de but, décale pour Harry Kane , lequel n’a plus qu’à crucifier Ryan (1-0, 48). Dans la foulée, Serge Aurier fait faute sur Izquierdo dans la surface et Gross se charge de lui rendre justice sur penalty (1-1, 50). Ce sera le climax de cette partie intense jusqu’au bout.Finalement, Brighton réalise la bonne opération du soir en ne perdant pas contre un gros et en avançant d’un très grand pas dans sa lutte pour le maintien.