Tottenham battu par un West Brom ressuscité

West Bromwich Albion (4-4-2) : Foster - Nyom, Dawson, Hegazy, Gibbs - Phillips, Livermore, Brunt, Mcclean - Rodríguez, Rondón. Entraîneur : Darren Moore



Tottenham (3-4-3) : Lloris - Alderweireld, Sánchez, Vertonghen - Trippier, Wanyama, Alli, Rose - Eriksen, Kane, Lamela. Entraîneur : Mauricio Pochettino

C’est quel genre de magicien, ce Darren Moore ?Le 2 avril, Alan Pardew quitte le banc d’un WBA déjà presque condamné du fond de sa 20place et de ses huit défaites consécutives. Darren Moore, ancien joueur du club et assistant de Pardew, doit assurer l’intérim. Un mois plus tard, WBA n’a pas perdu le moindre match et Moore, qui a su redonner de la fierté à tout un club et sortir de l’eau un groupe en perdition, se retrouve nommé parmi les meilleurs coachs d’ Angleterre pour le mois d’avril. Surtout, après avoir fait tomber Manchester United à Old Trafford puis accroché Liverpool , ses joueurs ont battu Tottenham cet après-midi au bout d’un scénario que Hitchcock n’aurait pas renié.Lesse heurtent d’abord à un adversaire survitaminé et, malgré une possession de balle nettement en leur faveur, ne trouvent la faille à aucun moment. Même quand la défense de WBA est prise à défaut, c’est Foster qui s’y colle pour repousser une frappe à bout portant de Kane, tout près d’un 28but cette saison. Dans une deuxième période sous haute tension, tant à cause de l’enjeu que des duels musclés à répétition, Kane passe à un pouce de tromper Hugo Lloris , attentif sur cette reprise à contre-sens de son attaquant revenu défendre. WBA essaie d’aspirer leset joue chaque contre-attaque comme une balle de match. Mais le temps passe trop vite, les supporters descommencent à se cacher les yeux à dix minutes du terme. Et alors que la foule acclame les cinq minutes annoncées de temps additionnel et que les tableaux d’affichage envoient des «» , voilà que Livermore vient tromper Lloris sur corner, au milieu d’une forêt de pieds, à la 93minute. Battu, Tottenham reste à un point du podium et de Liverpool , qui joue dimanche à Chelsea » . WBA est toujours en vie , et les Destiny’s Child avaient raison.