Tottenham-Arsenal bat le record de spectateurs de PL

Le duel entre Tottenham et Arsenal , premier match du samedi après-midi en Premier League qui a vu lesdominer leurs grands rivaux du Nord de Londres, a battu le record du plus grand nombre de spectateurs présents lors d'un match de Premier League (83 222).C'est déjà Tottenham qui détenait le record précédent, enregistré dix jours plus tôt à Wembley contre Manchester United . Le déménagement récent desà Wembley, plus grand stade du pays avec 90 000 places, est évidemment pour beaucoup dans ces records successifs.À savoir : si le record de Premier League est battu, Manchester City avait accueilli 83 260 spectateurs en 1948. 44 ans avant la création de la Premier League.