Tosun is up

Après s’être levé en Turquie et avoir brillé à Beşiktaş, Cenk Tosun compte bien ensoleiller l’Angleterre avec Everton. Qui a placé 25 millions d’euros pour l’attirer et qui doit se rattraper après son mercato estival raté.

Par Florian Cadu

Propos recueillis par Florian Cadu

L’été n’a finalement pas suffi. Après avoir dépensé 151 millions d’euros en quelques semaines, Everton a ressorti le chéquier pour renforcer son effectif. Il faut dire qu’à mi-saison, les résultats bleus ne peuvent être qualifiés de satisfaisants au regard de la somme injectée dans les transferts. Le secteur offensif, orphelin de Romelu Lukaku , fait notamment pâle figure (neuvième attaque de Premier League avec 25 buts inscrits en 22 journées), Wayne Rooney portant quasiment seul sur son vieux dos la responsabilité de marquer (l’ancien de Manchester United est le meilleur buteur de l’effectif avec dix pions, Oumar Niasse le suivant avec cinq réalisations). Alors, lesont de nouveau investi. 25 millions d’euros qui attendent d'être officialisés (plus trois de bonus), et voilà donc Cenk Tosun qui va débarquer en provenance de Beşiktaş pour booster une équipe en panne d’inspiration.À 26 ans, l'attaquant sort d’une année 2017 hyper convaincante, durant laquelle il a planté à 24 reprises toutes compétitions confondues et régalé ses fans. Suffisant pour lui offrir un contrat de quatre ans et demi assorti d’un salaire annuel de 8,4 millions ? Oui, ont répondu les dirigeants de Liverpool . Oui, répond également Mehdi Bourabia , milieu de terrain de Konyaspor qui a croisé le chemin de la recrue cette saison : «Reste quand même à se conformer au football anglais, Tosun ne connaissant pour le moment que la Bundesliga – il a commencé à l’ Eintracht Francfort – et la Süper Lig. «, présente Bourabia, qui a visiblement gardé de mauvais souvenirs de leur rencontre.» Même son de cloche du côté d' Adrien Regattin , ex-Toulousain aujourd'hui à Osmanlıspor, pour ce qui est du bagage positif entrevu chez l'international : «Autre débat : pourquoi Tosun, épanoui et aimé en Turquie , quitte unetoujours en course en Ligue des champions (rendez-vous avec le Bayern Munich en huitièmes de finale dans deux mois) après avoir fait le malheur de Monaco pour le ventre mou anglais ? Mystère. Le bonhomme, disposant d’un «» selon Regattin, estime sans doute cette opportunité comme un tremplin, dans l’espoir d’atteindre les sommets européens avant la trentaine. «, confirme Bourabia.» «, note pour sa part Regattin.Toujours est-il qu’en dehors des Aigles noirs, tout le monde est ravi du départ du Monsieur en Turquie . Tout simplement parce que l’avant-centre faisait peur à tous ses adversaires. «, remet Bourabia, qui a vu le protagoniste trouver le chemin des filets par deux fois en deux matchs quand ils ont joué l'un contre l'autre.» Ainsi, les supporters de Başakşehir, rival de Beşiktaş, ont pris un malin plaisir à remercier Everton sur Twitter , en assurant qu’il s’agissait d’ «» . «» , confie enfin Bourabia. Comme un conseil aux défenses anglaises.