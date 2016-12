Torsten Frings se lance dans le grand bain à Darmstadt

0

Torsten Frings wird neuer Cheftrainer bei den #Lilien. Der 78-malige Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2018 beim #sv98. pic.twitter.com/B9AoTt4dWl — SV Darmstadt 98 (@sv98) 27 décembre 2016

Pas la mission la plus simple pour débuter une carrière d'entraîneur.Actuellement dix-huitième et bon dernier de Bundesliga, Darmstadt reste sur une jolie série de huit défaites d'affilées en championnat. À cinq points de la seizième place, synonyme de barrage,risquent de bien galérer à se maintenir dans l'élite à l'issue de la saison. Une mission qui n'effraie pourtant pas l'ancien international allemand, Torsten Frings , qui vient d'être nommé entraîneur de Darmstadt Torsten Frings remplacera Norbert Meier , arrivé en juin dernier et licencié le 5 décembre de la même année. Ce sera une première sur le banc pour l'ancien milieu du Bayern Munich qui n'avait jusque là qu'une expérience d'adjoint au Werder Brême entre octobre 2014 et septembre 2016.Ce qui est sûr, c'est qu'avec Torsten Frings comme entraîneur, il est fort à parier que les joueurs de Darmstadt vont tenter des frappes de trente mètres sur chaque action.