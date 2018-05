Torres réussit ses adieux

64

Un champion d'Europe, un enfant devenu une légende : c'était la soirée des célébrations.Le Wanda Metropolitano avait évidemment les yeux rivés sur son idole, arrivé à onze ans au club. Ses coéquipiers aussi tant ils ont tout fait pour le servir et lui offrir un dernier but. Fernando Torres n'est pas Valère Germain . Alors, lancé sur le côté droit de la surface pour la première occasion du match, il décide de croiser sa frappe. Un peu trop. Une jambe tendue pour dévier un service de Filipe Luís et un centre en retrait de Correa un peu forcé plus tard, le but du numéro 9 ne vient toujours pas. Et, comme dans toutes les soirées que l'on veut parfaites, il y a forcément un mec qui vient plomber l'ambiance. Il s'appelle Kike et s'arrache pour tacler le ballon dans les filets d'Oblak.Mais à soixante mille âmes contre onze, le combat est déséquilibré et c'est tout le stade qui ne forme plus qu'un pour célébrer l'un des caramels les plus faciles et émouvants de la carrière d', servi seul face au but vide par Correa juste avant la pause. Le héros va même magnifier ses adieux à l'heure de jeu en fêtant son doublé avec les supporters après un bon travail de Diego Costa . L'arbitre tente bien de lui voler la vedette en sortant des cartons inutiles, dont un rouge à Lucas Hernandez , la soirée ne peut plus être gâchée, même par le missile de Rubén Peña qui offre l'égalisation à Eibar 404 matchs, 129 buts et bien plus que des chiffres.