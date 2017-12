Toronto remporte son premier titre en MLS

1

Toronto FC 2-0 Seattle Sounders

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La vengeance est un plat qui se mange froid au Canada 11 décembre 2016, Toronto s'inclinait aux tirs au but contre Seattle dans leur antre du BMO Field en finale de MLS. Un an plus tard, les Canadiens se sont vengés despour s'emparer du premier championnat de MLS de leur jeune histoire.C'est en leader incontesté de la saison régulière que Toronto reçoit un Seattle galvanisé par sa défense de fer, qui n'a pris aucun but en Playoffs. Si le portier des Stefan Frei, n'avait pas encore vu les chemins de ses filets trembler, c'est qu'il n'avait pas encore croisé la route de Toronto et de leur triplette offensive : Giovinco-Altidore-Vazquez. Une GAV qui a beaucoup tenté en première période avant de piquer durant le second acte de manière chirurgicale. À la réception d'une passe de l'attaquant italien, Jozy Altidore ouvre le score d'un petit ballon lobé (1-0, 67), tandis que Victor Vazquez profite des arrêts de jeu et d'une frappe d' Armando Cooper repoussée par le poteau pour entériner définitivement le sort de la rencontre (2-0, 90+4).Benoit Cheyrou et Chris Mavinga n'ont plus qu'à s'acheter un joli costume pour aller rendre visite à Donald Trump.