Toronto est en finale de MLS

AC

L'heure de la revanche a sonné.Battu en finale par Seattle l'an passé, Toronto est de retour pour laver l'affront. La franchise canadienne s'est qualifiée dans la nuit en battant Colombus (1-0) grâce à son goleador américain Jozy Altidore . Après le match nul de l'aller (0-0), Toronto accède donc à la finale et sera opposé à Houston ou Seattle, qui s'affrontent cette nuit à (4h30 heure française). Toronto est le grand favori de cette édition 2017 en ayant bouclé la saison régulière avec un record de points et de victoires (69 points et 20 succès).Le remake de la finale 2016 pourrait donc bien avoir lieu, puisque Seattle est en position favorable après sa victoire 2-0 au match aller.