Top : Foot et épilepsie

Ce mercredi 8 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Et comme beaucoup de sujets de société et de santé, le football a souvent été mêlé à ce problème.

0

Ivan Bella

Serge Aurier, le sauveur

@lequipe @AkhiRoselmack il y a aucune polémique avec les maliens au contraire nous saluons le geste de Serge qui a porté secour à Doumbia . — fousseni Diawara (@foussenidiawara) 9 octobre 2016

Youtube

Ivan Cuellar, la colère

Un medio escribió que Iván Cuellar, del Sporting de Gijón, provocó a los hinchas de La Coruña con esta mirada desafiante al bajar del micro. pic.twitter.com/ZlvblykQk2 — Seba Varela del Río (@sebavdr) 4 octobre 2016

La campagne de la FFF

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qu’aurait donné la finale de la Coupe du monde en 1998 avec Ronaldo en pleine possession de ses moyens ? La question n’aura jamais de réponse. Juste avant le match, l’attaquant brésilien aurait fait une crise d’épilepsie à l’hôtel et aurait été traité à la va-vite pour pouvoir disputer la rencontre. Mais, il y a quelques années, Bruno Caru, président de la société italienne de cardiologie du sport, livrait un autre diagnostic après avoir examiné son dossier. Ronaldo aurait en fait subi un arrêt cardiaque. «» , explique le médecin dans une émission italienne. Placé sous sédatif pour contrôler les crises d’épilepsie, Ronaldo aurait pu y passer. En effet, le traitement n’est pas recommandé pour les problèmes cardiaques. On repassera pour la consultation chez le Dr Carlos.Le samedi 20 avril 2013, à l’Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, les joueurs de Newell’s Old Boys n’ont pas le temps de célébrer leur victoire 2-1, et ceux du Vélez Sársfield ruminent leur défaite seulement pendant quelques minutes. Quelques instants après le coup de sifflet final de la dixième journée du championnat de clôture, Ivan Bella s’effondre au milieu de la pelouse et est pris de violentes convulsions. Tous les joueurs ainsi que le staff se ruent autour de lui pour essayer de l’aider, sans trop savoir comment faire. Heureusement, une ambulance intervient dans la minute pour le transporter à l’hôpital le plus proche. Les médecins font état d’une crise d’épilepsie. Après une dizaine de jours de repos, le milieu de terrain de Sarsfield peut reprendre l’entraînement. Il fait son retour à la compétition le 12 mai pour distribuer une passe décisive cruciale dans la course au maintien de son équipe. Solide.Le 9 octobre dernier, Serge Aurier créait encore une fois la polémique en mimant un égorgement pour célébrer le but contre son camp de Salif Coulibaly sur un de ses centres. Pourtant, lors ce match de qualification à la Coupe du monde 2018 contre le Mali, c’est un autre geste de Serge Aurier qui aurait dû être mis en avant par les médias. En plein match, Moussa Doumbia fait une crise d’épilepsie sur la pelouse du stade de Bouaké. «» , déclare après le match Fousseni Diawara , coordinateur des équipes nationales maliennes. «» , complète Diawara dans un entretien accordé à Goal.com. Comme quoi, il y a du bon en chaque personne.Quelques jours plus tôt, un autre homme avait fait preuve d’un sang-froid extrême. Le 6 octobre, Robbie Brady ne se relève pas et perd conscience après un duel musclé avec le défenseur géorgien Solomon Kverkvelia. Deux de ses coéquipiers irlandais, Jonathan Walters et James McClean viennent à son secours et le mettent en position latérale de sécurité. Louable, mais insuffisant pour empêcher Brady de convulser dans ce qui s’apparente à une crise d’épilepsie. Guram Kashia , le capitaine géorgien, vient alors près de lui pour lui tenir la tête et l’empêcher d’avaler sa langue. Jusqu’à ce que les médecins arrivent pour le prendre en charge. Il reprendra connaissance quelques minutes plus tard.Les Géorgiens sont décidément des gens très courageux. En mars 2014, le capitaine du Dynamo Kiev, Oleg Gusev, percute violemment le gardien du Dnipro Dnipropetrovsk. Il reste au sol et semble étouffer dans ce qui ressemble à une crise d’épilepsie. Le Géorgien Jaba Kankava réagit au quart de tour, et se précipite vers lui pour le secourir. Il plonge ses doigts dans la bouche de Gusev pour l’empêcher d’avaler sa langue, et les ressort avec pas mal de morsures involontaires. «» , témoigne un coéquipier de Kankava sur le site du Dnipro quelques jours plus tard, encore sous le choc. La définition même du sang-froid.Mieux vaut tourner sept fois sa plume avant d’écrire. En avril 2016, un journaliste espagnol publiait dans un journal local un article faisant état de l’attitude provocatrice d’Ivan Cuellar envers les supporters du Deportivo la Corogne à la sortie du bus. Sur une vidéo, on voit le gardien de Gijón fixer longuement le public.De quoi attirer les foudres d’Ivan Cuellar, qui règle ses comptes face à face en conférence de presse. Car le gardien était en fait simplement en train de se soucier d’un supporter en train de faire une crise d’épilepsie. «» , s’emporte-t-il. Problème réglé.En janvier 2015, la Fédération française de football lance la campagne Football et épilepsie, pour expliquer que les sujets épileptiques ont parfaitement la possibilité de pratiquer le football. Mieux, la pratique pourrait être un moyen de guérison. En effet, selon le président de la Ligue française contre l'épilepsie (LFCE), le sport en général et le football en particulier sont désormais «» . Une action à base d'information, de prévention, de communication et de Mickaël Landreau, figure de la campagne.