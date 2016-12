Top 9 : Manuel Valls et le foot

Voila, c'est fait. Une fois l'hypothèque Hollande levée, la route était enfin dégagée pour Manuel Valls, qui a officialisé hier sa volonté de devenir le prochain président de la République. Et de tous les candidats qui se sont mis en ordre de bataille, voilà celui qui affiche avec le plus d'ostentation son amour pour le ballon rond. Quitte à y projeter quelques obsessions toute personnelles et délivrer à son insu des indications sur sa future campagne...

Par Nicolas Kssis-Martov

Qui ne le sait pas ? Manuel Valls n'aime qu'une équipe, un seul blason, celui de sa ville de naissance Barcelone. Un grand cousin homonyme aurait même composé l'hymne officiel du Barça. Le genre d'anecdote qui claque en interview. Il s'agit donc d'abord d'un lien charnel avec le FC Barcelone, pour celui qui ne coupa jamais les ponts avec sa région d'origine, la Catalogne, et assume pleinement une double filiation. «» , confia le natif de Barcelone donc dans les colonnes du. Avant d'ajouter une petite touche toute personnelle. «» Voilà, Manuel Valls est de gauche grâce au/à cause du (rayez la mention inutile) Barça.Ministre de l'intérieur, Manuel Valls voulait absolument démontrer que la gauche, sa gauche, n'avait rien à envier sur le terrain de l'autorité, de l'ordre et de la répression à ses prédécesseurs de droite. Et il se sentit également obligé de s'y atteler face au péril hooligan. Il donna donc quelques publicités à sa forte décision d'interdire aux supporters du Dinamo Zagreb de se rendre à Paris et surtout au Parc des Princes à l'occasion d'un match de Ligue des champions. Son arrêté mobilisait de la sorte le préfet de police, les préfets de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise, pour protéger la patrie en danger. Résultat, un buzz inespéré pour les Bad Blue Boys et une bagarre filmée au smartphone à Bastille. Le sécuritaire, c'est comme les sextos : les plus doués à l'écrit ne sont pas forcément les meilleurs sur le terrain.Voila une info qui a surtout tourné dans la presse. En 2010, Manuel Valls convole en justes noces avec Anne Gravoin. Sauf que François Hollande bouda la cérémonie où pourtant tout le gratin du PS se serrait devant le buffet. Il n'avait en effet pas digéré d'être comparé à Raymond Domenech par le maire d'Évry. Vu le contexte, il pouvait difficilement le prendre pour un compliment ou une marque d'estime. Sauf que le Corrézien remporta au moins un titre par la suite. Pour le reste, il faut savoir reconnaître à notre «» un sens certain de la métaphore prémonitoire, tant l'actuel gouvernement ressemble au bus de Knysna.En 2010, dans son livre, Manuel Valls envoyait du bois : «» Pour une fois qu'un homme politique tient ses promesses...» Comment réconcilier son amour du foot et de son pays quand il ne se trouve pas au même endroit ? Alors que la Catalogne se met à rêver d'indépendance, certains esprits amateurs d'uchronie imaginent un FCB en Ligue 1, capable de venir titiller le PSG et nous ramener peut-être une C1. «» , lâchera amusé le Premier ministre. Problème réglé, nous avons maintenant l'OGC Nice, une ville piquée à l'Italie.Parfois, l'envie vous prend, en toute innocence, de discuter avec Michel Platini . Par bonheur, un avion vous attend pour vous emmener à Berlin où il se trouve par hasard, la République n'est pas bégueule. Et comme le président de l'UEFA aimait faire plaisir aux enfants, vous assistez à une finale de la Ligue des champions avec une affiche de rêve, dont votre club de cœur. Maintenant passons au point suivant.» Démagonuel Valls, février 2016.Quel bonheur ! Un Euro à domicile. Une bénédiction avec des Bleus qui réveillent un pays endolori par les attentats. «(Karim)(Olivier)fan zones» Jusqu'aux primaires ?On l'oublie, le politique qui aime le foot y joue parfois. Mais depuis Giscard, il lui faut une bonne raison de sembler ridicule en short. Manuel Valls y consentit un beau mercredi pour un match de charité du Variétés Club de France au profit des militaires blessés au combat. Cet éphémère n°9 aux côtés de Bixente Lizarazu , Matt Pokora, Christian Karembeu ou encore Olivier Echouafni , ne contribua néanmoins pas à leur large victoire 8-0. Il ne planta en effet aucun but. La peur de marquer ? Guère rassurant, non ?