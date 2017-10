Top 8 : Séries noires

Ce samedi, la Lazio défie la Juventus à Turin pour peut-être mettre fin à une ahurissante série de quatorze ans sans victoire contre la Vieille Dame en Serie A. Mais que les Laziali se rassurent. S'ils détiennent actuellement le record en la matière, ils ne sont aujourd'hui pas la seule formation de standing européen à se retrouver comme maraboutée à l'heure d'affronter un mastodonte du big 5 continental.

Par Adrien Candau

Voilà cinq ans que les jambes desse dérobent dès qu'ils aperçoivent la chemise écarlate des. Lesde Pochettino et de son prédécesseur Tim Sherwood avaient notamment dû encaisser une série humiliante de trois revers à cheval entre les saisons 2013 et 2014 : uneà White Hart Lane en décembre, un 4-0 à Anfield, puis un nouveau 3-0 à domicile. Si bien que pour voir lesétaler les joueurs du Merseyside, il faut remonter au 22 novembre 2012. Gareth Bale avait alors fait à lui tout seul le show, en ouvrant le score sur coup franc, avant de réduire bien malgré lui la marque pour Liverpool , en s'infligeant un csc plutôt comique.Les Verts sont l'un des paillassons préférés du PSG version qatarie, contre qui ils restent sur une série de dix matchs sans victoire en Ligue 1 (trois nuls, sept défaites). La dernière fois que l' ASSE avait maté Paris, c'était au Parc des Princes, la France voyait encore en Gregory van Der Wiel un arrière droit prometteur et Salvatore Sirigu était le successeur désigné de Gigi Buffon. Ce soir-là, Zlatan se chope un rouge après avoir tenté un coup de pied de taekwondo qui s'écrase sur le buste de Superman de Stéphane Ruffier , qui n'en recrache même pas son chewing-gum. Aubameyang, lui, ne dégainera pas son masque de Batman avant son transfert à Dortmund , ce qui ne l'empêche pas de jouer les super héros en inscrivant le second but des Verts, qui l'emportent 2-1.Six ans de disette pour les Phocéens face au rival parisien. Seule consolation pour les supporters marseillais, leurs poulains ont quand même eu la bonne idée de baffer un PSG qui débute alors sa révolution sous l'égide des Qataris. Deux coups de boule signés Loïc Rémy et André Ayew , un coup de patte d'Amalfitano, et Paris repart la tête dans le sac du Vélodrome. Didier Deschamps et ses ouailles s'offrent eux un moment de postérité qui deviendra un grand classique de la programmation d'OM TV.S'il est aujourd'hui invaincu depuis 13 matchs de rang en Bundesliga face à Schalke, le Bayern était presque redevenu une formation comme les autres à la fin des années 2000, laissant Wolfsbourg puis Dortmund remporter le championnat entre 2009 et 2012. De son côté, Schalke, auteur d'une saison catastrophique en championnat lors de l'exercice 2010-2011 (14) a parfois des moments de grâce, notamment en C1, ou lesatteignent la demi-finale de l'épreuve. Alors, ce jour-là, Raúl met un bordel monstrueux dans la défense bavaroise qui permet à Jurado d'ouvrir le score. Puis, Howedes marque en deux temps pour finir le travail.Un gros pointard de Mikel Arteta , Martin Škrtel qui grimace, Gerard qui tire la tronche et Tim Cahill qui boxe avec le poteau de corner après l'ouverture du score : Everton marche sur Liverpool et c'est suffisamment rare pour être souligné. Sept ans plus tard, les fans desattendent toujours de voir les leurs remporter à nouveau un derby.Emmerdeurs professionnels, capables de zigouiller le plan de jeu d'à peu près n'importe quelle formation continentale, lesont bizarrement un mal fou à battre le Barça . Un an avant que Diego Simeone ne pose son fessier sur le banc des Matelassiers, less'offrent à ce jour leur dernier succès face aux. Forlán ouvre la marque en profitant d'un service soyeux de José Antonio Reyes . Puis Simão envoie un coup franc pas dégueulasse dans les filets de Valdés, prouvant une nouvelle fois qu'il n'est pas qu'un dribbleur au postérieur conséquent. Paradoxe : en 2014, l' Atlético de Madrid est sacré champion d' Espagne sur la pelouse du Barça , à la faveur d'un... match nul.Voilà 16 rencontres de Liga que le sous-marin jaune n'a pas réussi à terrasser les Catalans. La dernière fois que le miracle s'est produit, Robert Pirès jouait encore à Villarreal . Ce bon vieux Jon Dahl Tomasson aussi. C'est d'ailleurs lui qui tire le rideau du match à la 81minute, en plantant un pion de vieux renard de poulailler.La Vieille Dame tombe pour la dernière fois face auxà l'Olimpico par une belle nuit de décembre qui porte la marque d'un homme : Stefano Fiore. Le milieu offensif envoie d'abord un centre téléguidé sur la tête de Bernardo Corradi. Avant de finir lui-même le travail en fusillant Buffon de près. C'en est trop pour la Juve, qui évolue alors dans un maillot couleur rose chair qui fait saigner les yeux. Lesse rattraperont en alignant près de 15 ans sans perdre face auxen Serie A. Mais la Lazio se consolera en battant à plusieurs reprises les Piémontais en Coupe d' Italie : en demi-finale (2009, 2013), en finale (2004), et même en finale de Supercoupe, en août 2017.