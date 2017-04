Top 8 : Mascheragol

Contre la lanterne rouge Osasuna, Javier Mascherano s’est vu offrir par Iván Rakitić l’occasion de transformer un penalty pour le Barça. Vainqueur de son duel face à Salvatore Sirigu, l’Argentin marque là son premier but pour le FC Barcelone depuis son arrivée en 2010. Une sensation qu’il avait connue huit fois auparavant.

CD Olmedo 2-3 CA River Plate

Liverpool 2-1 Reading

Uniera Urziceni 1-3 Liverpool

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le premier but de la carrière de Mascherano, et peut-être le plus important. Menée au score par lalors du Mondial des moins de vingt ans aux Émirats arabes, l’ Argentine s’apprête à être éliminée du tournoi en quarts de finale. Numéro 5 dans le dos, le jeune chevelu amène son pays en prolongation d’un coup de tête libérateur, avant le but en or signé Fernando Cavenaghi sur penalty. Le bon vieux temps.Un Mascherano en forme olympique. Alors que les Jeux d’Athènes se profilent dans une poignée de mois, l’ Argentine passe par les étapes préliminaires pour obtenir son ticket pour la Grèce . Contre la Colombie , l’équipe des moins de 23 ans déroule son football avec Lucho González, Carlos Tévez César Delgado... Et donc, Mascherano.débloque même le compteur but pour son équipe, à l’aide d’un centre dévié qui surprend le gardien. Pas grave si c’est moche, ça compte.Oui, Mascherano est capable de chevauchées fantastiques depuis sa moitié de terrain pour enchaîner par une frappe magistrale pour battre un gardien de but. Non, ce n’est pas un rêve. Ça se passe en Copa Libertadores, et le petit chef porte le maillot de River Plate, durant un déplacement dans la ville équatorienne de Riobamba. De quoi faire péter un plomb au commentateur argentin sur place, et montrer ses gènes maradoniennes.Un coup de pied malin pour trois points dans la poche. Dans cette phase de poules de la Copa América au Venezuela , l’ Argentine se trouve bien embêtée par le Paraguay pour terminer ses trois matchs par autant de succès. Fort heureusement pour l’, sonpréféré parvient à trouver la faille de la défense guarani juste avant l’entame des dix dernières minutes du match. Contrôle, frappe précise dans le petit filet, but.C’était sa période prolifique. En quarts de finale de cette même Copa América, l’ Argentine de Juan Roman Riquelme roule sur le Pérou en seconde période. Quatre buts, dont un nouvel opus du milieu défensif de West Ham United. Une accélération de Carlos Tévez sur le côté gauche, un décalage pour Lionel Messi suivi d’une frappe repoussée. À l’affût, Masche envoie un tir sous la barre et marque son second but en trois jours. Machinerano.Et Lionel Messi , il a déjà marqué en Premier League ? Ben non ! Alors que Mascherano, oui. Avec en plus, un but marqué dans l’antre d’Anfield Road, s’il vous plaît. Après avoir pris un pion d’entrée de jeu, lescherchent à revenir dans le. Ni une ni deux, Masche s’engage plein centre, élimine un joueur et arme une frappe tendue qui termine au fond des filets. Comme quoi, avoir Steven Gerrard comme coéquipier donne des idées.Marquer un but pour Liverpool dans une Coupe d'Europe, c’est un luxe que peu de footballeurs peuvent avoir le privilège de s’offrir. Mascherano fait partie de ce cerclé fermé, depuis cette rencontre disputée dans la froideur roumaine. C’est d’ailleurs un but qui compte, puisque le Liverbird était en péril, mené au score. Mais ce pétard de l’Argentin aux vingt-cinq mètres remet lesdans le droit chemin.Avant de s’envoler pour le Mondial au Brésil et de terminer finaliste de l’épreuve, l’ Argentine se prépare en match amical au Monumental de Buenos Aires face aux modestes successeurs de Dwight Yorke . Sur un coup franc à l’entrée de la surface, Lionel Messi prend son élan et envoie sa frappe sur le poteau. Plus rapide que l’éclair,fait parler ses réflexes et vient marquer un but de renard des surfaces, aux six mètres. Un talent caché par modestie, assurément.