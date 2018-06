Top 6 : j'peux pas, j'ai politique

Finalement, l’Argentine ne jouera pas contre Israël à Jérusalem. Ce n’est pas la première fois que la pression politique a (dé)raison d’un match de football, ou du moins essaie de l’annuler au nom de considérations dites « extra-sportives » par les instances de la FIFA. Petit rappel sans évidemment aucunement prétendre comparer ni mettre les situations historiques au même niveau ni sur le même plan.

2018 : Israël-Argentine

1973 : Chili-URSS

1929 : Racing-Roma

Euro 1992 : La Yougoslavie hors-jeu

1935 : Angleterre-Allemagne

1978 : Les Bleus iront en Argentine

C’est le fait du jour. Dans un contexte extrêmement tendu après le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem et les centaines de morts palestiniens à Gaza, sans oublier les tirs de rockets, la venue de l'Albiceleste ne pouvait que susciter la polémique, surtout que le foot est devenu un des théâtres du conflit autour du boycott des équipes israéliennes. Les Argentins ont finalement décidé de déclarer forfait. Du coté sud-américain, on met en avant le climat peu serein, la mobilisation des militants pro-palestiniens brandissant par exemple un maillot tâché de rouge ainsi que la viralité de la campagne de protestation sur le net. Du coté de l’État Hébreu, on pointe des menaces de mort, notamment envers Lionel Messi Un certain 11 septembre de 1973, Pinochet a renversé le gouvernement Allende pour la plus grande joie (et avec l'aide) des Américains et de quelques caciques réacs de la FIFA, qui balance donc son RAS quand il s’agit deux mois plus tard de jouer un match de barrage dans le stade « de la mort » national de Santiago où les militaires avaient parqué les opposants. L’URSS, trop heureuse de donner une leçon de Droits de l’homme à un Occident qui commence à découvrir l’ampleur du Goulag (l’œuvre majeure d'Alexandre Soljenitsyne est publiée cette même année), décide de montrer que « la patrie du socialisme » peut se passer d’un Mondial. C’est donc dans un simulacre de rencontre - puisque les adversaires du jour n’ont pas fait le déplacement - que le Chili se qualifie, grâce à un but inscrit par Francisco « Chamaco » Valdés Muño dans des buts vides, pour la Coupe du monde en Allemagne où il trouve le moyen de concéder un nul à la RDA. Tout ça pour ça.Le 29 décembre 1929, une rencontre officielle franco-italienne est programmée entre l’AS Roma et une entente de clubs parisiens, essentiellement du Stade Français. Seulement, depuis l’arrivée de Mussolini au pouvoir, la venue de chaque équipe italienne provoque un petit tollé à gauche. C’est pour cette raison que des sportifs de la Fédération Sportive du travail, dignes représentants du sport rouge, et des militants communistes français et italiens, y scandèrent des mots d’ordre et des slogans contre le régime du Duce massé dans un « virage » , faute d’avoir pu en empêcher la tenue.du lendemain racontera ainsi : «» Toutefois après l’intervention des forces de l’ordre, il reprendra , se soldant par une victoire tricolore.À quelques jours de la tenue de l’Euro 1992, l'UEFA balance une bombe et décide d’évincer la sélection yougoslave. Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’ embargo instauré contre ce qu’il reste de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), alors que cette partie de l’Europe est à feu et à sang. La décision de l’ONU contient un indiquant que les états doivent «» . Vu la résolution, le comité d’urgence de la FIFA décide immédiatement de suspendre la fédération de Yougoslavie. Conséquence, les « derniers » yougoslaves ne verront jamais le championnat d’Europe en Suède, remplacés par un Danemark qui fera le pied de nez qu’on connaît au destin.Un banal match amical entre l’Angleterre et l’Allemagne. Sauf que nous sommes en décembre 1935, les nazis sont aux affaires et ont déjà commencé à appliquer leur politique antisémite. Or, cette rencontre doit se dérouler dans l’antre de Tottenham, à White Hart Lane, en plein cœur du quartier juif de Londres. La communauté se mobilise ainsi qu’une grande partie de la gauche d’outre-Manche pour tenter de conjurer ce sacrilège. En vain. Les Allemands envoient des milliers de supporters via le(en vf, "La force par la joie", vaste organisation de loisirs contrôlée par l'État nazi, ndlr). La sélection allemande rentre sur le terrain et exécute le salut nazi devant la croix gammée qui flotte au-dessus du stade. La FA s’était réfugiée derrière l’apolitisme pour justifier le maintien de cette confrontation, avec l’appui d’une partie de la presse tabloïd d’alors qui éructait contre la pression des « yids » . Des hommes-sandwich portants slogans et discours vont se balader néanmoins dans les gradins pour essayer de conscientiser les 60 000 spectateurs. L'Angleterre l’emporte 3-0. c’est déjà cela.Douze ans après leur dernier Mondial, les Bleus renouent avec le plus grand tournoi du monde. Mais la Coupe du monde se déroule en Argentine ou une junte militaire, dirigée par le général Jorge Rafael Videla, menant une « sale guerre » contre les opposants (peut-être 30 000 morts et disparus). La société civile est divisée. Marek Halter signe une tribune dansen octobre 1977, qui appelle directement les joueurs et les supporters à l'abstinence, dressant le parallèle avec Berlin 36. «» Un Comité pour le boycott de l'organisation par l'Argentine de la Coupe du monde de football (COBA) agrège une galaxie aux intentions diverses et aux origines plurielles, de trotskystes militants à people défenseurs des droits de l’homme. Il remplit même la Mutualité. Pour sa part, la classe politique française laisse passer la tempête sans se mouiller. La droite veut son Mondial, Giscard en tête, espérant faire ainsi mieux passer à sa majorité le réchauffement des relations avec l'URSS et l'adoption de l'IVG. Le petit Front National de l'époque défend bec et ongles l'équipe de France, ne s'attardant pas pour le moment à compter le nombre de noirs ou d'arabes sur le terrain. Le PS et le PC condamnent quant à eux la dictature militaire, mais préfèrent encourager nos sportifs à soutenir sur place les Argentins opprimés (les communistes notamment pensent déjà à Moscou et au risque d'un retour de bâtons). L’important était de participer semble-t-il. Nous sommes bien le pays de Coubertin.