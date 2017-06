Top 5 : Le porno sponsorise mon maillot

Les vidéos sur le sujet sont assez rares, disons peu exploitées. Avant que Benoît Assou-Ekotto ne songe à se reconvertir dans le milieu pornographique, quelques équipes de France et de Navarre ont pris l'initiative de floquer leurs maillots avec un sponsor coquin. Souvent gratuitement, souvent avec protestations, et souvent pour faire le buzz.

» Visiblement ennuyés par quelques soucis de flocage, les joueurs amateurs de Villers-devant-Orval, petit club de septième division belge, décident de prendre le taureau par les cornes en ce mois de juillet 2015. Joël Chipon, responsable commercial dans la vie et joueur du club, envoie une demande au site spécialisé qui accepte de prêter son logo gratuitement, à la grande surprise des licenciés et de leurs adversaires : «(…)» Étrangement, plusieurs entreprises locales, dont le Decathlo,n du coin refusent d’effectuer le flocage. Le buzz est «» , l’équipe termine ses rencontres à coups de «» , et si Chipon affirme que «» , il déclarera quelques semaines plus tard à So Foot «» Le petit pont massacreur, sûrement.Ceux qui souhaitaient se détendre au soir du 8 juillet 2014 le savent : Pornhub est taquin. Deux mois après avoir partagé sur sa page principale le résumé de la défaite 7-1 du Brésil face à l’ Allemagne en Coupe du Monde, le grand nom de la pornographie répond favorablement à une cocasserie du club universitaire des Rutherford Raiders, alors en recherche d’un sponsor. Le point de départ ? Un montage photo partagé par cette équipe de l’université anglaise de Kent, qui attire l’oeil des responsables communication de la marque. Une blague devenue réalité qui ne fait malheureusement pas beaucoup marrer les cols-blancs de l’école : «» , déclare-t-on sur place. Ce à quoi répondra, sous couvert d’anonymat, un membre de l’équipe : «(une marque d’alcool, ndlr) qui est également un produit réservé à une certaine catégorie d’âge. Les gens qui prennent ce genre de décisions ne sont pas en phase avec ce qui est socialement acceptable. » L’unique exemplaire du maillot en question sera finalement vendu sur Ebay, au bout du bout des enchères. Pour l’équivalent de 190 euros.Chacun ses goûts, chacun son site. Le Washington Square FC, un club «» créé en 2013 et basé à Brooklyn, balance la bombe en septembre dernier : un partenariat avec le célèbre site Redtube. Le postérieur fièrement apposé sur des chaises en bois devant des stores à volets roulants, les deux footballeurs choisis pour la photo semblent tout à fait satisfaits d’une association faisant partie de ces #ChosesQueVousNeVerezPasEnMLS. Plus récemment, le club a mis en place une boutique en ligne pour permettre à ses supporters de se procurer la précieuse liquette, impossible auparavant. Pour info, on peut aussi y acheter des chapeaux brodés du hashtag #RedTubeARMY, une certaine manière de pénétrer le marché.Maisdon-sur-Sèvres, Loire Atlantique. Tentés par un changement des vieux sets de maillots de la section loisirs du FC Sèvres et Maine, le gardien, Willy Delhome, songe un soir dans son canapé qu’il serait judicieux de demander à sa femme, qui travaille au Dorcel Store, à Saint-Herblain, un petit coup de main. Au figuré : «» Fini le jaune et noir, les bons hommes évoluent désormais dans un ensemble uni noir, malgré une volonté de départ plus coquette : «» Seul le portier aura finalement l’honneur de porter une tunique bonbon. Pour les intéressés, le maillot est disponible sur le site de Marc Dorcel pour 39,99 euros, mais attention : «» . Voilà comment se présente très sobrement le Club Paradise, célèbre maison close espagnole de La Jonquera, tout près de la frontière française. Quelle fût alors la surprise du Conseil Départementale des Pyrénées-Orientales lorsque les footballeuses du club amateur féminin du FC Pollestres, près de Perpignan, ont arboré un maillot floqué dudit nom. «, explique Robert Olive, élu départemental.» Le jeu de maillot aurait en réalité été offert par le Paradise trois ans auparavant, et porté à une seule reprise par jour de grand froid, car présentant l’avantage de disposer de manches longues. «, rétorque, étonné, Alain Clément, président du club, à» Sortez couverts, qu'ils disaient.