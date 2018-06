Top 5 : les Tunisiens de Premier League

Ils sont cinq Tunisiens à avoir évolué en Premier League. Facile. Parmi eux, des Aigles de Carthage qui participent au Mondial 2018, des binationaux et des légendes du football tunisien.

Radhi Jaïdi (Bolton Wanderers, 2004-06 et Birmingham City, 2006-09)

Mehdi Nafti (Birmingham City, 2005-2009)

Hatem Trabelsi (Manchester City, 2006-2007)

Par Ali Farhat

Après avoir tout gagné avec l'Espérance sportive de Tunis sur le plan national et continental, le «» tunisien a choisi de tenter l'aventure européenne. Tout juste auréolé d'un titre de champion d'Afrique, Jaïdi atterrit aux Bolton Wanderers, dans un effectif qui compte tellement d'étrangers qu'il ferait pâlir les Casques bleus. Lors de sa première saison, le défenseur central tunisien fait parler son physique et marque même des buts importants, face à Arsenal, Tottenham ou encore Chelsea. Après un second exercice mi-figue mi-raisin, Jaïdi tente de rebondir à Birmingham ; mais le roc s’effrite petit à petit. Il finit néanmoins du côté de Southampton, en D3, puis en D2. Il a laissé tellement de bons souvenirs chez lesqu'il y entraîne aujourd'hui l'équipe U23 en tant qu'adjoint de Martin Hunter. Avec des résultats plutôt convaincants, d'ailleurs.Après avoir séduit Steve Bruce lors d'un prêt de six mois en provenance de Santander, Nafti pensait réaliser de grandes choses en Premier League. Seulement, sa première saison s'est terminée aussi vite qu'elle a commencé, à la suite d'une sale blessure au genou. C'est donc depuis l'infirmerie que Nafti a assisté à la descente de son club en Championship. Dans l'antichambre de l'élite, le milieu défensif a très vite hérité d'un surnom, «» ( « méchant » ), pour sa capacité à aider son équipe non pas par des passes précises, mais pas des tacles plutôt dangereux. Jamais le dernier pour prendre un carton jaune, Nafti a dû attendre sa dernière saison avec lespour enfin marquer un but. Une réalisation face aux Wycombe Wanderers, en League Cup. «» Bien vu : l'année d'après, il s'exilera en Grèce, du côté de l'Aris Salonique.Dans l'imaginaire collectif, Hatem Trabelsi a été joueur d'Arsenal. Même Konami y a cru, en intégrant le joueur à l'effectif desdans. Seulement, dans la réalité, le latéral tunisien n'a jamais porté les couleurs du club londonien. Arsène Wenger a pourtant essayé de convaincre à deux reprises le joueur de l'Ajax, mais après avoir évoqué des «» , Hatem Trabelsi a fini par traverser la mer du Nord... pour s'engager avec Manchester City. Une époque où les Émiratis ne savaient même pas qu'il y avait un autre club que United du côté de Manchester. C'est d'ailleurs contre lesque Trabelsi plantera une jolie frappe du gauche. Son seul but au cours de son passage chez les, en 20 apparitions. Avant d'arrêter sa carrière à seulement 30 ans.S'il avait eu une apparition supplémentaire en Premier League, Yohan Benalouane aurait lui aussi été sacré champion d'Angleterre à l'issue de la saison 2015-2016. Malheureusement, le compteur du défenseur tunisien est resté bloqué à quatre. Une histoire assez symbolique de ce que vit l'ancien de Saint-Étienne depuis qu'il s'est engagé avec les, lui qui a connu pas mal de blessures et de rencontres avec l'équipe réserve. Dans son «» , Yohan a eu un peu de bonheur, puisqu'il a joué lors des quarts de finale de Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, en avril 2017. Malheureusement, il n'a rien pu faire pour inverser la tendance face aux. Et depuis, ses apparitions sont plus que sporadiques. Ce qui n'a pas empêché Nabil Maâloul de le convoquer pour le Mondial en Russie.Après deux ans et demi de bonne facture du côté des Girondins de Bordeaux, Wahbi Khazri débarque à Sunderland fin janvier 2016, à quelques heures de la fin du mercato d'hiver. Un souhait qui se réalise pour celui qui «» , même s'il ne pensait pas galérer autant avec les. Néanmoins, Khazri réussira à tirer son épingle du jeu lors de sa première demi-saison en Premier League, en inscrivant notamment un but très important au cours d'une victoire face à Chelsea (3-2), dans les derniers mètres du championnat. Un succès qui permet à Sunderland de relever la tête et qui assurera le maintien au club du nord de l'Angleterre. Malheureusement, la saison suivante est catastrophique pour son équipe, qui termine lanterne rouge de Premier League. Prêté au Stade rennais dans les dernières heures du mercato d'été 2017-2018, Khazri s'éclate en Bretagne, tandis que Sunderland finit par descendre en League One (D3). Pas sûr qu'on verra le natif d'Ajaccio revêtir de nouveau le maillot des. Surtout s'il se distingue lors du Mondial.