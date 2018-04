Leigh sans pression

Leigh Griffiths, 27 ans, est le meilleur avant-centre écossais du moment. Mais le buteur du Celtic est d’abord un sacré chambreur. La preuve par cinq avant le dernier Old Firm de la saison, qui pourrait sacrer le Celtic dans son antre de Celtic Park.

Marquer son territoire

Souiller l’emblème des Rangers

Voter Pedro Caixinha

LG’s POTY nomination! pic.twitter.com/J6lhdMKcit — Celtic Football Club 1888 (@_Walfrid_1887) 22 avril 2018

Garnir le secteur visiteurs d’Ibrox Park

Avoir du répondant

Le 31 décembre 2016, le Celtic renverse les Rangers à l’extérieur grâce à une chiche de Moussa Dembélé et un but de renard signé Scott Sinclair (victoire 2-1). Mais la plus belle réalisation desest à l’actif de Leigh Griffiths . Resté sur le banc toute la rencontre, l’Écossais célèbre la victoire avec les supporters visiteurs et attrape une écharpe vert et blanc qu’il prend soin de nouer sur un poteau d’une cage d’Ibrox Park. Une manière malicieuse de souhaiter la bonne année auxAprès avoir laissé une écharpe sur le poteau d’Ibrox Park, Griffiths en agite une autre pour célébrer son but à l’automne dernier. Le natif d’Edimbourg ne s'arrête pas là, il en profite pour laisser un autre cadeau au moment de frapper un corner... Ce farceur dépose furtivement une crotte de nez sur l’emblème des Rangers au poteau de corner. Et le Celtic repart avec la victoire 2-0.Depuis 2003, les supporters du Celtic se réunissent chaque année à l’approche de la fin de la saison pour la cérémonie du. Au programme : l’élection du meilleur joueur de la saison, le meilleur joueur au service du collectif, le meilleur jeune, la meilleure joueuse, le meilleur joueur de l’académie... Et les joueurs ont aussi leur mot à dire. En 2018, curieusement, Griffiths n’a pas voté pour son capitaine Scott Brown . Le meilleur joueur du Celtic de la saison, selon lui ? Pedro Caixinha, qui n’est autre que l’ancien entraîneur des Rangers , rapidement licencié en début de saison au vu des mauvais résultats de son équipe.La dernière fois que le Celtic et les Rangers ont croisé le fer en championnat, c’était en mars dernier, à Ibrox Park. Une rencontre particulièrement haletante puisque lesmenaient deux fois au score. Sauf qu’à la fin, c’est encore le Celtic qui est allé chercher la victoire, en marquant le but du 3-2 à dix contre onze. Blessé, Griffiths n’était pas sur le terrain. Alors, cette fois, il s’est glissé dans le secteur visiteurs pour faire la fête au milieu des fans du Celtic. Notamment en agitant un drapeau de l’Irlande et en chantant «» ...La scène se déroule à ’aéroport de Glasgow, en marge du déplacement du Celtic Rosenborg , lors du troisième tour préliminaire de la C1, l’été dernier. En attendant le vol pour la Norvège , Griffiths et Scott Brown signent des autographes. Une insulte fuse de loin, de la part d’un fan supposé des Rangers . Réponse du tac au tac signée Griffiths : «» ( «» ). En référence, bien sûr, à la liquidation judiciaire qui a fait plonger lesjusqu’en quatrième division, en 2012. Depuis la chute de son rival, le Celtic n’a perdu qu’un seul: en demi-finale de la Coupe d’Écosse 2016, aux tirs au but.