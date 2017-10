Top 40 : les pralines de Trezegoal

SOFOOT.com // Légende // 40 ans de Trezeguet

Célébrer ses buts le torse à l’air et le sourire jusqu’aux oreilles. Soulever la Coupe du monde à vingt piges. Mystifier Rotterdam, une nuit de juillet 2000. Fracasser la transversale de Berlin six ans plus tard. Chiffrer à 123 réalisations en Serie A en une décennie sous le maillot juventino. Être David Trezeguet, le plus beau des renards. Avoir déjà quarante ans. Bon anniversaire, le Roi David !