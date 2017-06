Top 40 : Les caresses de Raúl

Raúl González Blanco, c'est 44 buts avec la Roja, 229 en Liga et 142 en Ligue des champions – dont 137 sous la tunique blanche du Real Madrid. Des réalisations pied gauche, pied droit, de la tête. En force ou en finesse. Mais toujours avec un beso sur l'alliance. L'amour du beau geste.

40. Espagne-Yougoslavie (2-0), 14 décembre 1996

39. Real Madrid-Málaga (4-3), 4 février 2001

38. Osasuna-Real Madrid (2-3), 2 décembre 2000

37. Real Madrid-Galatasaray (3-0), 18 avril 2001

36. Espagne-Liechtenstein (5-0), 24 mars 2001

35. Slovénie-Espagne (1-2), 18 juin 2000

33. Irlande du Nord-Espagne (0-5), 17 avril 2002

32. Real Madrid-Osasuna (1-1), 28 avril 2001

31. Italie-Espagne (1-1, 4-2 t.a.b), 31 mai 1996

30. Espagne-Allemagne (3-1), 12 février 2003

29. Real Madrid-Valladolid (1-1), 28 septembre 2002

28. Leeds United-Real Madrid (0-2), 22 novembre 2000

27. Athletic Bilbao-Real Madrid (2-3), 26 septembre 1998

26. Allemagne-Espagne (4-1), 16 août 2000

25. Real Madrid-Real Sociedad (3-1), 15 décembre 2001

24. Nigeria-Espagne (3-2), 13 juin 1998

23. Real Madrid-FC Barcelone (1-1), 1er mai 2002

22. Espagne-Serbie et Monténégro (1-1), 7 septembre 2005

21. Schalke 04-FC Cologne (5-1), 13 août 2011

20. Chypre-Espagne (3-2), 5 septembre 1998

19. Real Madrid-Atlético (2-0), 3 décembre 2003

17. Lazio-Real Madrid (2-2), 21 février 2001

16. Schalke-Werder Brême (4-0), 20 novembre 2010

15. Real Madrid-Atlético (3-2), 2 janvier 2002

14. Real Madrid-Deportivo Alavés (5-0), 26 mai 2001

13. Real Madrid-Deportivo Alavés (3-1), 23 février 2002

12. Real Madrid-Anderlecht (4-1), 26 septembre 2001

11. Real Madrid - Atlético de Madrid (4-2), 5 novembre 1994

10. Real Madrid-Vasco de Gama (2-1), 1er décembre 1998

9. Real Madrid-Valence (4-2), 24 novembre 1996

8. Real Madrid-Real Betis (4-2), 4 février 1996

7. Dinamo Kiev-Real Madrid (1-2), 24 novembre 1999

6. Schalke 04-Hanovre 96 (3-0), 8 avril 2012

5. Sporting Gijón- Real Madrid (0-2), 15 octobre 1997

4. Atlético-Real Madrid (1-4), 18 janvier 1997

3. FC Barcelone-Real Madrid (2-2), 10 octobre 1999

2. Real Madrid-Atlético (3-1), 14 juin 1997

1. Real Madrid-Real Sociedad (2-0), 13 septembre 1997

0. France-Espagne (2-1), 25 juin 2000

Par Florian Lefèvre

Le premier de ses 44 pions avec la, offert par un certain Pep Guardiola.Centre téléguidé de Figo, tête de Raúl... Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps d’apprécier, la copie conforme arrive juste derrière.Contrôle et finition du pied gauche. Imparable pour tous les gardiens de la Terre.Raúl surgit au premier poteau pour reprendre un centre au cordeau de Míchel Salgado. Un but de renard.Un tour de magie. Le gardien était parti sur la trajectoire de la balle. Comment est-elle rentrée ? Vif comme l’éclair, Raúl a surgi pour placer une talonnade.Un tir en pleine lu-lu. Son seul but jamais marqué en phase finale d’un Euro.Le but dans un angle impossible (Vol. 1 - Tout seul comme un grand).Les crampons vissés sur la pelouse grasse de Belfast, le gardien nord-irlandais apprécie le spectacle et n’a plus qu’à se tenir les pommes d’amour quand l’enchaînement de Raúl caresse le petit filet.Le goût du piqué.Raúl et la, c’est une histoire contrariée. Avant le péno raté face à Barthez à l’Euro 2000, l’attaquant espagnol loupe son tir au but en finale de l’Euro espoirs 1996 et c’est l’ Italie qui soulève le trophée. Oui, mais du haut de ses dix-huit ans, c’est le jeune Espagnol qui avait égalisé à 1-1 d’un magnifique coup franc.Contrôle soigné, frappe placée, Oliver Kahn a beau agiter ses bras, il ne la touchera pas.Le plaisir du piqué.À Elland Road, Raúl est à la conclusion d’une action collective limpide des Madrilènes. L’un des sept buts de celui qui finira meilleur buteur de la Ligue des champions, cette année-là.Un vieux pointard ? Non, un bel intérieur du pied duLa passion du piqué.Le but dans un angle impossible (Vol. 2 - avec la complicité de son pote Morientes).Dans le rôle du quarterback, l’exemplaire Fernando Hierro. À la retombée de l’ouverture parfaite, il y a Raúl qui reprend de volée. Finalement, l’ Espagne s’incline face auxet prendra la porte du Mondial 98 dès la phase de poules.» Comme il sait qu’il va marquer le but de la décennie en finale face au Bayer Leverkusen , Zizou laisse la politesse à Raúl, qui fusille le Barça en demies. Xavi est au corner, Raúl se jette pour placer un coup de tête décroisé qui file dans la cage.L’amour du piqué.Un bijou de reprise de volée en extension.L’ouverture de David Beckham est sublime... Encore fallait-il réaliser les quelques pas en arrière nécessaires pour placer un coup de casque au fond des filets.C’était le jour de grâce de Zizou. Raúl en a profité pour faire quelques jongleries dans l’arrière-garde du Depor Une tête dos au but aussi belle que cette tunique noire aux liserés dorés.Un triplé et l’Espagnol se mue en matador.Figo est à la passe décisive, Raúl à la finition avec une douce minasse sous la barre.Encore un piqué.Toujours le piqué.Encore et toujours le piqué.Premier match au Bernabé u, premier but avec cette frappe en rupture qui nettoie la lunette.Deux défenseurs à terre, et Raúl pose le Real Madrid sur le toit du monde en marquant le but de la victoire en Coupe intercontinentale.Ledu piqué.Des dribbles, des dribbles, des dribbles et un une-deux fou avec Michael Laudrup. Le tout dans trois mètres carrés.La force et la finesse en même temps. Il y a tout Raúl dans ce but.Le commentateur allemand se marre devant l’insolence du vétéran espagnol. Le gardien d’Hanovre, Ron-Robert Zieler , vient de se faire dribbler dans les règles de l’art.Ça, ça s’appelle un exter’ soigné. Et le gardien en tombe à la renverse.En tout, Raúl a marqué une quinzaine de pions contre son club formateur. Mais il n’aura jamais fait aussi mal auxque ce soir de janvier 1997. Juan Manuel López en fait encore des cauchemars...Ce n’est pas tant le but en lui-même, mais la célébration qui en fait sa légende. L’index pointé sur la bouche, le regard vers les supporters barcelonais, en égalisant à la 86, Raúl vient de faire taire le Camp Nou. Comment ? Avec un amour de piqué, évidemment.Oh, ce contrôle ! À la réception d’un centre de Christian Panucci, le Madrilène réalise un grand pont que n’aurait pas renié le grand Dennis Bergkamp , et mitraille le gardien en demi-volée. «L'aile de pigeon qui fait sombrero, une petite caresse, puis une reprise de volée qui embrasse la transversale... L'amour, le vrai.L’échec de sa vie. Parce que «» .