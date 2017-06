Top 30 : La trentaine de Leo

Que ce soit avec le Barça ou l’Argentine, Lionel Messi sait comment régaler les fans du football propre. Pour les 30 ans de Leo, voici 30 cadeaux en souvenir de la virtuosité du quintuple Ballon d’or.

30. FC Barcelone 2-0 Albacete

29. Argentine 3-0 Mexique

28. Argentine 3-0 Uruguay

27. Argentine 6-0 Serbie Monténégro

26. FC Barcelone 3-2 Villarreal

25. Getafe 0-2 FC Barcelone

24. FC Séville 0-2 FC Barcelone

23. Real Saragosse 2-4 FC Barcelone

22. Athletic Bilbao 2-2 FC Barcelone

21. Argentine 3-0 Colombie

20, 19 et 18. FC Barcelone 3-3 Real Madrid

17. FC Barcelone 7-1 Leverkusen

16. Argentine 4-3 Brésil

15. Argentine 1-0 Iran

14. FC Barcelone 4-0 Milan AC

13. PSG 2-2 FC Barcelone

12. USA 0-4 Argentine

11. Arsenal 0-2 FC Barcelone

10. Real Madrid 2-3 FC Barcelone

9. FC Barcelone 3-1 Manchester United

8. FC Barcelone 4-1 Arsenal

7 et 6. FC Barcelone 3-0 Bayern Munich

5. FC Barcelone 2-0 Manchester United

4. FC Barcelone 3-1 Bilbao

3. FC Barcelone 5-2 Getafe

2. FC Barcelone 2-2 Espanyol

1. Real Madrid 0-2 FC Barcelone

Parmi les 510 buts marqués par Messi avec le FC Barcelone, il fallait bien une première. Sur une louche de Ronaldinho , le gamin avec le numéro 30 dans le dos fixe la cage et renchérit d’un second lob par-dessus le portier adverse. Porté en triomphe par Ronnie lui-même, Messi découvre la joie de faire chavirer le Nou Camp. Le compteur but peut commencer à défiler.Quoi de mieux qu’une louche pour acter la qualification de l’Albiceleste pour la finale de la Copa América 2007 ? Pas grand-chose. Voilà pourquoi ce soir-là, Messi s’est amusé à mettre un lob dans les buts mexicains pour offrir le but du break à l’Argentine. Sur le terrain, même Juan Roman Riquelme ne peut pas faire mieux.Un Clásico du Rio de La Plata comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde 2014, un score déjà en faveur de l’Argentine, un coup franc. Au-dessus du mur ? Côté gardien ? Non, c’est trop simple pour Messi. Mieux vaut tenter le coup sous le mur, qui s’apprête à sauter. Encore une inspiration géniale. Encore unLa grande première de La Pulga en Coupe du monde. José Pekerman était sélectionneur, l’Argentine était favorite de la compétition. Et l’Albiceleste s’est plantée, encore. Tant pis, Messi célèbre son baptême du feu comme il se doit.Certains s’amusent à dire que Messi n’utilise son pied droit que pour monter dans le bus. Apparemment, il l’utilise aussi pour scorer un but fou contre Villarreal. Et faire taire les bouches les plus véhémentes.Un slalom bien pensé entre de petits hommes bleus, le tout avec le maillot du RC Lens sur les épaules. N’en jetez plus : Mickaël Debève s’est réincarné le temps d’un soir d’hiver 2014 dans la banlieue de Madrid. Et ça vaut tout l’or du monde.Quand on possède le talent de Lionel Messi , autant allier l’utile à l’agréable. Un contrôle qui reste dans les pieds, un petit pont sur le défenseur central, et une frappe en rupture qui termine dans les filets andalous. Bonne pioche.Règle numéro une : ne jamais laisser Leo Messi prendre de la vitesse. Une consigne que les défenseurs de Saragosse ont visiblement eu du mal à appliquer tout le match. Une fois lancé, trois crochets et une frappe croisée font l’affaire.Comme l’attestent à la fois Marcelo Bielsa et Pep Guardiola, cet affrontement entre Leones et Culés atteint un niveau de jeu exceptionnel pendant 90 minutes, où Bilbao finit par arracher un match nul mérité. Cependant, la grosse action du match reste ce solo de Lionel Messi entre les défenses basques. Une vraie beauté.C’était un match capital pour la survie de l’Argentine dans une poule Amsud qualificative pour la Coupe du monde, et toujours plus relevée. Contre la Colombie à Rosario, le leader Messi est attendu au tournant. Comme un grand garçon, le petit bonhomme prend ses responsabilités et ouvre le score d’un coup franc de l’espace. Pourtant au maximum de sa détente, David Ospina ne peut rien devant cette barre rentrante. L’impuissance face au maître.Depuis qu’il a intégré le groupe professionnel, Lionel Messi n’avait encore jamais marqué durant un Clásico. Il n’avait même jamais joué contre le Real Madrid au Nou Camp. Et puis ce match est venu, pour que le numéro 19 du Barça devienne le sauveur de son équipe. Le Real mène trois fois au score, mais Messi marque aussi trois fois. Un match qui adoube Messi comme le nouveau facteur X du Barça.C'est vrai, ce but est plutôt courant chez Messi : un contrôle sponsorisé par Pattex, un décalage rapide sur son pied gauche, une frappe enroulée au ras du poteau. Mais cette fois-ci, Leo vient tout simplement de marquer son cinquième but dans un même match de Ligue des champions. Un record, qu’il partage toujours avec Luiz Adriano Si le match est amical pour l’Argentine, cela reste un classique sud-américain. Et quand on marque un but à la fois dingue et déterminant à la 85ème minute d’une rencontre où l’on inscrit un triplé, on peut dire que cela va rester dans l’histoire.Amorphe dans l’enceinte du Mineirão, l’Argentine se dirige vers un match nul qui sonne comme une vraie contre-performance. Aucune action franche n’est à déclarer, jusqu’à cette 91ème minute, où Lionel Messi parvient à se décaler sur son pied gauche. But, et toute la nation dit merci à Leo.Huitièmes de finale retour de C1. Surpris à San Siro deux semaines plus tôt (2-0), le Barça doit battre le Milan AC chez lui par au moins deux buts d'écart. Dès la cinquième minute, l'Argentin combine avec Xavi , contrôle et dégaine en deux secondes. Abbiati ? Spectateur, sur sa ligne. Lapeut débuter.C'est le jour J pour le PSG. Le moment de montrer à l'Europe entière que l'équipe concoctée par le duo Ancelotti/Al-Khelaïfi peut faire tomber n'importe quel mastodonte du Vieux Continent. Cependant, les yeux du stade vont vite se braquer sur Messi. D'une passe sublime, Daniel Alves lui permet d'armer une frappe du gauche tout en spontanéité. Un coup de maître.Pour la Copa América du centenaire, Lionel Messi voulait faire les choses en grand. Alors au moment de rencontrer les Etats-Unis au NRG Stadium de Houston, en plein Texas,envoie un coup franc magistral dans la lucarne du pauvre Bradley Guzman. Un but qui lui permet de dépasser la légende Gabriel Omar Batistuta avec 55 buts sous le maillot argentin. Sans mitraillette, mais avec beaucoup de classe.Avant, Petr Cech avait l’honneur de partager, en compagnie de Gianluigi Buffon , le luxe de n’avoir jamais encaissé le moindre but de la part de Lionel Messi , alors meilleur buteur de l’histoire de la C1, dans la reine des compétitions européennes. Mais ça, c’était avant.La dernière minute, la dernière action, le dernier centre, le dernier tir. Et Messi qui trolle toute la tribune du Real Madrid en brandissant son maillot frappé du 10. Le FC Barcelone vient de vaincre sur sa pelouse un Real Madrid qui semblait insubmersible. Comme quoi, avec du génie, tout est possible.Et Messi frappa. Encore. Deux ans après leur dernière confrontation en finale, MU et le Barça se retrouvent pour une revanche digne d'un combat poids lourds entre Mike Tyson et Evander Holyfield. 1-1 au tableau d’affichage, Lionel Messi entre en scène. Sa frappe violente du gauche filant dans les buts mancuniens s'apparente à un crochet destructeur de Joe Frazier. Manchester est à terre, Messi est en furie, le Barça rafle sa deuxième Ligue des champions en trois ans. Dément.Pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions, les Londoniens doivent absolument marquer pour se placer dans le dernier carré. À la fin du premier quart d'heure, les Gunners pensent réaliser le plus dur grâce à la rage de Nicklas Bendtner . Mais en vingt-quatre minutes, La Puce change la donne : trois buts, dont cette merveille de louche sur Almunia en guise de fatality. Messi marquera les quatre buts de son équipe, et récoltera la note de 10 dans. Exceptionnel.Pour ce choc des titans, le Bayern de Pep Guardiola vient en Espagne pour gagner et, si possible, tuer son adversaire par le jeu. Sur son banc, l'ancienne idole du Nou Camp va longtemps y croire, avant que le match ne porte le sceau d'un homme. Ou plutôt d'un extra-terrestre. Numéro 10 dans le dos, Lionel Messi envoie d'abord un fantastique direct du gauche dans les filets du robot Neuer.Dans la foulée, l'alors quadruple Ballon d'or crée un bug informatique dans la défense bavaroise : Jérôme Boateng perd ses jambes, Neuer est crucifié, Bernat se jette dans le vide. Messi est en train d'emmener le Barça vers Berlin. De son côté, Boateng récolte les louanges de Thomas N’Gijol.C'est l'affiche de rêve au Stadio Olimpico. Malgré la «» de Didier Drogba , le Barça se retrouve en finale contre le tenant du titre, Manchester United. Menés au score, les protégés de Sir Alex Ferguson chutent définitivement sur un centre de Xavi suivi d'une tête de Messi. Depuis ses 169 centimètres, la Pulga saute dans les airs, touche les étoiles et laisse Van der Sar ramasser la balle dans ses bois. Ça fait 2-0, la route vers le sextuplé de 2009 est en marche. Le tout sans Emmanuel Macron.Une finale de la coupe du roi contre l’Athletic Bilbao au Nou Camp, le score est de 0-0. Lionel Messi récupère la balle depuis le milieu de terrain. Un ballon comme un autre donné par Dani Alves , qui pourra rajouter une passe décisive à son association avec Leo Messi. Le reste, ce sont les commentateurs du monde entier qui en parlent le mieux.C’est vrai, Messi est petit. C’est vrai, Messi est gaucher. C’est vrai, Messi est un joueur au-dessus des autres par le talent. C’est donc assez logiquement que la comparaison avec son aîné devenu demi-dieu, Diego Armando Maradona, est née. Et comme si cela ne suffisait pas, La Pulga inscrit dans une demi-finale de coupe du roi un but similaire à celui inscrit par le Pibe de Oro contre l’Angleterre lors du mondial 1986. Même Samuel Eto’o prend son melon entre les mains, il n’en croit pas ses yeux. Et on le comprend.Depuis ce but maradonesque, les médias en font des tonnes. Oui, Messi a marqué ce but qui replonge la planète football dans la fin des années 80. Dès lors, ses prestations sont surveillées alors que le derby catalan se profile à l’horizon. Au Nou Camp une nouvelle fois, Messi va rappeler au monde qu’il est capable, comme son aîné, de basculer dans la triche volontaire. Peu avant la mi-temps, Messi inscrit un but validé alors qu’il est inscrit… de la main. Vicieux, comme son aîné.Le plus symbolique de tous. Parce que c’est une demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, rival honni et dirigé par José Mourinho . Parce que Pep Guardiola a laissé le « puto jefe » parler en salle de presse. Parce que Leo préfère parler sur le terrain. Comme cela.