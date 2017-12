Top 100 : Penaltys de légende (de 90 à 81)

SOFOOT.com // Top // Les penaltys qui ont marqué l'histoire

« Il est impossible d’imaginer un moment de tension plus grand que le penalty. Deux hommes face à face. C’est un duel comme au XIXe siècle » , écrit Julio Llamazares. Vrai. Dans le jeu ou lors d’une séance de tirs au but, raté ou réussi, en tribune ou sur le poteau, du pointard ou du talon, voilà 100 histoires de penaltys. Deuxième fournée avec la plus célèbre gourmette de France.