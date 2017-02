Top 10 : Zemanlandia

Pescara n'avait encore pas remporté le moindre match cette saison sur la pelouse. Zeman débarque et le Delfino s'impose 5-0 contre le Genoa. Preuve que depuis plus de vingt ans, Zemanlandia n'est pas une utopie.

Lazio 8-2 Fiorentina

Lazio 7-1 Foggia

Lazio 4-0 Juventus

Roma 5-0 Milan

Par Éric Maggiori

Arrivé à Foggia en 1989, Zeman impose immédiatement sa patte et crée le «» , une équipe sublime qui va marcher sur la Serie B avant de régaler en Serie A. La montée parmi l'élite est obtenue à quatre journées de la fin de la saison 1990-91. Un succès 5-1 contre la Triestina, doublé de Rambaudi, triplé de Baiano. Foggia termine champion de Serie B, avec 67 buts inscrits, soit 14 de plus que la deuxième meilleure attaque.Désormais en Serie A, le Foggia des Miracles continue son ascension. 9en 1992, 11en 1993, le clubréalise sa saison la plus aboutie en 1993-94. L'équipe de Zeman tient en respect l' Inter (1-1), la Juve (1-1), le Milan (1-1) et la Roma (0-0) lors de la phase aller, avant de réaliser deux matchs de légende au retour : un succès 4-1 face à la Lazio , puis une démonstration 5-0 contre Lecce. Foggia termine à nouveau 9, à trois points, seulement, d'une qualification en Coupe UEFA.Arrivé à la Lazio , Zeman transpose son Zemanlandia de Foggia à Rome. Sa première Lazio 1994-95 est un rouleau-compresseur à domicile. Le Napoli et Padova encaissent un 5-1, l' Inter un 4-1, le Milan et le Genoa un 4-0. Mais la victoire la plus aberrante a lieu le 5 mars 1995, avec un 8-2 flanqué à la Fiorentina de Batistuta. Un match où tout le monde marque : les attaquants (Bokšić, Casiraghi), les milieux (Cravero) et les défenseurs (Negro). C'est ça, l'esprit Zeman.Lors de cette même saison, Zeman inflige également un sévère 7-1 (0-0 à la mi-temps !) à son ex, Foggia, seulement six mois après l'avoir plaquée. La Lazio se classera finalement deuxième de Serie A derrière la Juventus , tandis que Foggia sera relégué en Serie B. Un seul être vous manque...Le dernier chef-d’œuvre de Zeman sur le banc de la Lazio est un succès 4-0 face à la Juventus championne d' Italie en titre. Invaincus depuis le début de la saison (trois victoires, quatre nuls), lesréalisent leur match le plus abouti face à des Turinois qui ne voient pas le jour. La perle du jour est pour Signori, auteur d'une frappe somptueuse sous la barre. Qu'elle se rassure, la Juve ne sera pas la seule à prendre un tarif à l'Olimpico cette saison-là.À l'été 1997, Zeman rejoint la Roma et applique les mêmes principes. Son secteur offensif est d'ailleurs bien fourni, avec des joueurs comme Balbo, Paulo Sergio , Delvecchio et un tout jeune Francesco Totti . Si elle perd quatre derbys lors de cette saison 1997-98, la Roma réalise quelques cartons à domicile, et notamment ce 5-0 face à l' AC Milan de Fabio Capello . De ce match, on retiendra surtout le but monstrueux de Vincent Candela . Une frappe tellement soudaine que la caméra n'a pas réussi à la suivre.Zeman adore faire du mal à ses anciennes conquêtes. Alors, quand il vient s'asseoir sur le banc de Lecce, c'est à la Lazio qu'il va faire des misères. Fidèle à ses principes, le Bohème mise tout sur l'attaque, et peu importe si son équipe encaisse des buts. Résultat, Lecce atomise la Lazio, 5-3, avec notamment un triplé de Mirko Vučinić, qui répond au triplé de Tommaso Rocchi. Un Vučinić qui signera la saison suivante... à la Roma.Seize ans après, Zeman revient à Foggia. Le club est désormais en troisième division, et lesespèrent que le coach va être capable de récréer un nouveau «» . Mais ce coup-ci, la magie ne prend pas. Trop instable, Foggia enchaîne les victoires probantes et les lourdes défaites. Le duo Insigne-Sau fait pourtant des étincelles, comme lors de ce succès 5-2 face à Virtus Lanciano, au cours duquel Lorenzo Insigne plante un triplé. Au bout d'une saison, Zeman pose sa démission, et part créer un nouveau Zemanlandia du côté de Pescara.À Pescara, en Serie B, Zeman se régale à nouveau. Il construit son équipe autour d'un trio fou : Lorenzo Insigne, Ciro Immobile et Marco Verratti. Les trois vont régner sur la Serie B, Immobile inscrivant 28 pions en championnat. Lors de cette saison qui sera couronnée par un titre de champion, Pescara distribue les corrections : 5-3 pour AlbinoLeffe, 4-1 pour Ascoli, 4-2 pour la Nocerina et Grossetto, et surtout, en fin de saison, 6-0 pour Padova et Vicenza. De quoi terminer largement meilleure attaque avec... 90 buts inscrits.24 journées, aucune victoire sur le terrain, la seule ayant été obtenue sur tapis vert. Massimo Oddo doit finalement rendre les armes, et passe la main à celui que Pescara n'a jamais oublié : Zdeněk Zeman. Pour son retour sur le banc du Delfino, le coach ramène de l'enthousiasme et sa science tactique, et permet à Pescara de remporter sa première vraie victoire de la saison. Et de quelle manière. Un succès 5-0 face au Genoa, alors que Pescara venait d'encaisser 11 buts sur ses deux derniers matchs. Et si le nouveau « Pescara des miracles » de Zeman parvenait à se maintenir en Serie A ?