Top 10 : Pimp My Ride

Il y a quelques jours, les joueurs de l’OL se sont vu offrir une Hyundai Tucson par le sponsor du club. Une voiture qu'ils offriront sûrement à un membre de leur famille pour rouler avec leur bolide personnel. Comme Karim Ziani ou Nicklas Bendtner avant eux. L’occasion de revenir sur dix histoires de footeux motorisés. Un top sponsorisé par la sécurité routière.

Mathieu Valbuena et Mamadou Niang

#Wolfsburg fine #Bendtner for his Instagram post in which he poses with a Mercedes car. pic.twitter.com/y1swcJHXwS — Soccerstand (@Soccerstand) 21 février 2016

Walter Pandiani

J'aurais peut être plus de succès sur Twitter Rt faites pas les radins ✌️https://t.co/uvLZZSmUKz. — nico benezet (@NicolasBenezet) 10 octobre 2016

📍Après Mercedes et Janine, voici les petites annonces de @NicolasBenezet 😂! On l'aide comme on peut ce jeune homme... 🙄🚗 https://t.co/L6f3vew1Q8 — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 10 octobre 2016

Club Sportif Sedan Ardennes

Djibril Cissé

Si Mathieu Valbuena – comme tous les autres joueurs de l’OL – s’est vu offrir une Hyundai Tucson, ce qu'il préfère, ce sont les voitures de sport. Les Lamborghini, plus précisément. Et attention, pas touche à ses jouets. Lorsqu'à Marseille , des jeunes supporters ont le malheur de taper sur sa voiture pour apercevoir leur idole, «» sort bien la tête pour réciter un poème : «Deux ans plus tôt, c’est Mamadou Niang qui avait fait les frais des supporters marseillais. Plus sanguin que Valbuena, l’attaquant sénégalais était, lui, sorti de sa Ferrari pour en venir aux mains avec l’un des supporters présents.Arrivé à Sochaux lors de l’été 2006, Karim Ziani confirme très vite le talent entrevu à Lorient la saison précédente, où il fut élu meilleur joueur de Ligue 2. Véritable maître à jouer des Lionceaux, le milieu algérien est à l’honneur dans l'émissiondatant du 19 novembre 2006. Un joli reportage qui suit Karim se balader dans les usines Peugeot, actionnaire historique du FC Sochaux —Montbéliard, avant de rentrer chez lui à la fin de l’entraînement dans sa... Volkswagen Golf.Habitué aux frasques en pagaille, Nicklas Bendtner a de nouveau fait des siennes en février dernier. Alors joueur de Wolfsbourg , sponsorisé par Volkswagen, l’attaquant danois s’affiche sur son compte Instagram avec sa Mercedes-Benz Classe S, principal concurrent de VW. Une attitude qui ne plaît pas du tout au directeur sportif des Loups, Klaus Allofs , qui déclare alors : «» Résultat : Bendtner doit payer une jolie amende et ne jouera plus un match sous le maillot de Wolfsbourg avant de s’exiler à Nottingham Forest en Championship. Attention à ne pas se balader dans la rue avec le maillot de Notts County, hein.Si Walter Pandiani n’avait pas réussi à faire carrière dans le football, il serait sûrement devenu chauffeur poids lourds. Grand amateur de camions, l’attaquant uruguayen avait surpris ses coéquipiers à l’ Espanyol Barcelone en débarquant au centre d'entraînement du club catalan au volant d’un Iveco Eurostar fin 2011. Un camion relooké à son goût avec le drapeau uruguayen, son surnom – «» – ou encore son numéro 20. De quoi écraser la concurrence.Si, aujourd’hui, Mamadou Sakho s’affiche sur les réseaux sociaux au volant de son 4x4 Cadillac, le défenseur de Liverpool n’a pas toujours roulé en américaine. On est alors en 2007, et Mamad' vient d'être nommé capitaine du PSG par Paul Le Guen contre Valenciennes. Pourtant, Sakho n’est âgé que de dix-sept ans, et ne peut donc pas voter, conduire ou aller sur des sites pornographiques. Pour se rendre à l’entraînement, le défenseur pilote donc une voiture sans permis – une AIXAM A741 – qu’il gare en épi à côté des jolies berlines de ses coéquipiers, dont celles de Younousse Sankharé, Loris Arnaud et Grégory Bourillon. Des tracteurs, donc.Barré par la concurrence de Milan Biševac, Bakary Koné et Gueïda Fofana – utilisé en défense centrale par Rémi Garde –, Samuel Umtiti commence ce début de saison 2013-2014 sur le banc de l’OL. Mais l’élimination en barrages de Ligue des champions contre la Real Sociedad et le mauvais départ en championnat vont offrir une chance au champion du monde U20 de se montrer. Ravi de son nouveau statut, Umtiti se fait un petit cadeau en s’achetant une Maserati Gran Turismo sobrement immatriculée Sam23. Problème : le défenseur, alors âgé de vingt ans, fait livrer son bolide à Tola-Vologe au lendemain d’une défaite à Ajaccio. Recadré par Maxime Gonalons et Rémi Garde, Umtiti fera profil bas et deviendra par la suite un cadre de cette équipe lyonnaise, avant d’être titulaire en finale de l’Euro 2016 et de rejoindre le Barça pied au plancher. UmtiStig.Tout le monde n’a pas la chance d'évoluer dans un club qui a une marque automobile pour sponsor. Joueur de Guingamp Nicolas Benezet doit donc se débrouiller tout seul pour acheter sa berline, mais aussi pour la vendre. Alors, comme tout bon Français qui se respecte, l’ancien Nîmois balance une annonce sur LeBonCoin : «» . Histoire d’augmenter ses chances de vendre son véhicule, cet habitué des réseaux sociaux relaye son annonce sur Twitter. Coup gagnant. Quelques jours plus tard, la voiture était vendue. L’histoire ne dit pas si l’acheteur s'appelle Karim Ziani Si les joueurs du Real Madrid ou du Bayern ont l’honneur de recevoir tous les ans une nouvelle Audi, ceux de Sedan, époque 1998-2000, n’étaient pas en reste. Grâce à leur sponsor maillot, les Sangliers avaient la chance de rouler en Smart. Mais attention, pas celle qu'on voit garée sur une place pour deux-roues. Non, une Smart personnalisée aux couleurs du club – rouge et vert, donc –, avec nom et numéro floqués sur la carrosserie. Ainsi, Pierre Deblock roulait au volant de sa deux-places numéro 7, et l’attaquant camerounais Pius N’Diefi se baladait dans les rues de Sedan avec sa numéro 11. Une voiture qui s’est retrouvée, il y a quelques années, à vendre elle aussi sur LeBonCoin pour la somme de 5 000 euros. Quand on aime, on ne compte pas.Si, en 2009, MTV a tenté de lancer unà la française présenté par Ramzy Bédia, l’émission n’a pas rencontré le même succès que celle animée par le rappeur Xzibit aux États-Unis. Encore moins connu, una été testé en 2006 avec Fat Joe aux commandes. Une émission à laquelle a participé Djibril Cissé, alors attaquant de Liverpool. Au programme, tenue vestimentaire improbable, chaîne en argent, barbe dorée et transformation de son Dodge Ram Van de 1984 en une véritable boîte de nuit. C'est donc à l'intérieur de cette folie que Djibril a fait ses premiers sets ?On connaît l’amitié qui lie CR7 et son compatriote Ricardo Quaresma. Issus tous les deux du centre de formation du Sporting Portugal, l’homme aux extérieurs de velours et le quadruple Ballon d’or sont très vite devenus intimes. Séparés depuis 2003 (départ de Quaresma au Barça et de Cristiano à Manchester United), les deux hommes se retrouvent en sélection dans la joie et l'allégresse. Comme en mars 2015, lorsque le capitaine de laa recouvert d’aluminium la voiture de l’ailier du Beşiktaş, en y ajoutant son acronyme CR7 pour reproduire sa nouvelle paire de crampons. Un intrépide pour écrire «» sur le Hummer de Valbuena ?L'entraînement du Bayern...