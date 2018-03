Top 10 : Petites bastons entre amis

Vendredi soir, Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto se sont foutus sur la tronche en plein match. Mais que les deux joueurs d'Auxerre se rassurent : ils ne sont pas les deux premiers coéquipiers à en être venus aux mains. Petite revue d'effectif.

Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto

[? VIDEO] ?? #MultiLigue2 ? Deux joueurs de l'AJ Auxerre en viennent aux mains et se font expulser !➡️ Barreto et Polomat https://t.co/FKGfgINzLg — beIN Sports (@beinsports_FR) 16 mars 2018

Kieron Dyer et Lee Bowyer

Les free-fighters de Placido

Deividas Padaigis et Titas Vitukynas

Jamie Carragher et Álvaro Arbeloa

Steve McManaman et Bruce Grobbelaar

Jermaine Beckford et Eoin Doyle

Championship inglesa. El árbitro expulsa a dos futbolistas del Preston en el 90' por pelearse.(Vía @101greatgoals)pic.twitter.com/8AhuUr2kSF — Underground Football (@ug_football) 3 décembre 2016

Lee Naylor et Artur Boruc

Graeme Le Saux et David Batty

» Ces quelques mots pleins de poésie à l’encontre de Corentin Tolisso après un derby entre Lyon et Saint-Étienne, c’est à peu près tout ce qu’on retenait de la carrière de Pierre-Yves Polomat pour l’instant. Mais vendredi soir, l’ancien Stéphanois a ajouté une nouvelle ligne à son CV. Sauf que ce n’est toujours pas grâce à ses talents footballistiques. Aujourd’hui sous le maillot d’ Auxerre , il en est venu aux mains avec un de ses propres coéquipiers. À dix minutes de la fin du match contre Quevilly, il se désintéresse de l’action, revient sur ses pas, et assène un coup de tête à Michaël Barreto en réaction à une remarque. Ce dernier répond par un coup de poing, et un joueur de QRM doit intervenir pour les séparer. Carton rouge pour les deux génies."Ne fais pas ça !""J’arrive pas à croire qu’il me frappe devant 52 000 personnes. Qu’est-ce qu’il fout, putain ?" (...)» 18 ans après, Kieron Dyer ne comprend toujours pas ce qui est passé par la tête de Lee Bowyer. En 2000, alors que Newcastle est mené 3-0 par Aston Villa , Dyer oublie plusieurs fois Bowyer. «» , lui hurle Bowyer. Dyer, excédé, répond : «» Lee devient alors complètement fou. Dyer tente bien de le retenir, mais il craque au bout du quatrième de ses coups de poing «» et commence à rendre les patates. Gareth Barry , d’ Aston Villa , doit les séparer. La rage sur le visage de Lee Bowyer, maillot arraché, fait encore froid dans le dos.C’est loin d’être l’altercation la plus musclée. Mais peut-être celle qui a fait couler le plus d’encre. Il faut dire que Benjamin Moukandjo et Benoît Assou-Ekotto ont le sens du timing. En pleine Coupe du monde au Brésil , devant des millions de spectateurs, Assou-Ekotto ne supporte plus que Moukandjo ignore ses appels dans le couloir et vient lui mettre un semblant de coup de tête. Le combat d’infirmes s’engage, mais Pierre Webo vient séparer les deux joueurs avant que la gêne n’aille plus loin. Quatre ans plus tard, Assou-Ekotto se fait quand même toujours railler là-dessus. Par un gamin de 19 ans, en plus La goutte d’eau qui fait déborder le vase. En 2015, lors d’un match régional au Brésil , le cinquième but de Rio Branco est clairement celui de trop pour les nerfs des joueurs de Placido de Castro. Deux coéquipiers se tapent dessus avec une rare violence. «» Bah évitez de faire ça devant des caméras, pour commencer.La Lituanie , ce n’est clairement pas le temple du football. Mais question baston, les mecs savent y faire. En 2013, Deividas Padaigis et Titas Vitukynas , deux joueurs de Dainava Alytus, profitent d’un dégagement de leur gardien pour se foutre salement sur la tronche. Si après l’échange de coups, Deividas part tranquillement aux vestiaires, Titas ne décolère pas et gesticule dans tous les sens pour continuer la bagarre. Fou furieux."Eh ! Toi ! Arbeloa ! Tu n’es pas Maradona !" » Lorsque Xabi Alonso est interviewé par Jamie Carragher par le, il n’oublie pas de lui rappeler la fois où il a dû le séparer d’Álvaro Arbeloa, lorsqu'ils évoluaient tous les trois sous les couleurs de Liverpool . À l’époque, Arbeloa a eu le culot de ne pas accepter cette remarque de Carragher, ce qui l’a mis dans une colère noire. La mâchoire crispée et le regard fou, Alonso l’a sûrement empêché de se lancer dans une vulgaire bagarre de bistrot.Quand Bruce Grobbelaar te regarde avec ces yeux-là, mieux vaut partir très vite. Steve McManaman l’a bien compris. En 1993, Liverpool encaisse un but contre Everton à Goodison Park à cause d’un dégagement moisi de McManaman. De quoi mettre le gardien desdans une rage folle, qui lui hurle dessus, puis l’attrape par la gorge. Les deux hommes commencent à se mettre des petites baffes, mais le futur joueur du Real renonce vite et file se replacer avant que les choses ne s’enveniment. Bien vu.Lors de la rencontre de Championship entre Sheffield Wednesday et Preston North End en décembre 2016, Jermaine Beckford et Eoin Doyle, deux joueurs de Preston, prennent un rouge en fin de match. La raison ? Les deux bougres ont décidé d'échanger quelques patates en plein match, malgré l’intervention de leurs coéquipiers. Joyeux Noël au public de Sheffield.La Coupe d’Europe est un vrai vecteur de tensions, qui peut parfois mettre les nerfs à rude épreuve. En 2007, dans un match crispant, le Celtic affronte le Spartak Moscou en barrages de Ligue des champions. Juste après la pause, à un partout, Lee Naylor concède un corner. Suffisant pour agacer le gardien Artur Boruc , qui vient d’un pas décidé lui hurler dessus. Le petit arrière gauche n’apprécie guère et commence à empoigner le grand gardien au niveau de la gorge. Boruc retourne tranquillement dans sa cage, en essayant de ne pas perdre la face. Une heure et demie plus tard, il sera le héros de la séance de tirs au but.Apparemment, le Spartak Moscou a le don pour faire péter un plomb aux Britanniques en Coupe d’Europe. Douze ans plus tôt, ce sont deux joueurs de Blackburn qui se foutent sur la tronche lors d’un match de Ligue des champions contre le club moscovite. Lors de leur seule saison en C1, lesvont à Moscou pour leur cinquième match de poule en ayant pris un seul point et en ayant marqué un seul but jusque-là. Et les choses ne s’arrangent pas, puisque Blackburn perd 3-0 contre le Spartak. C’en est trop pour les nerfs de Graeme Le Saux et David Batty, qui se rentrent dedans en essayant de récupérer un ballon. Le ridicule de la situation les énervent, et ils finissent pas se cogner. Combat d’infirmes, le retour.