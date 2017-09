Top 10 : Milan et la C3

Malgré ses sept C1 et ses deux C2 au compteur, la Coupe de l'UEFA/Ligue Europa se refuse toujours au Milan qui n’a donc toujours pas complété le grand chelem européen. Voici ses précédentes tentatives.

1971-72 : déjà en position de faire le Grand Chelem

1975-76 : Bigon, et de 1

1976-77 : Bigon, et de 2

1978-79 : Rocco y reste

1985-86 : « Je viens de me faire carjacker »

1987-88 : la sliding door de Sacchi

1991-92 : le coup de la panne

1995-96 : pigeons à la bordelaise

2001-02 : la finale rêvée et manquée

2008-09 : la der' de Paolo

Par Valentin Pauluzzi

Lorsque le Milan fait ses débuts officiels en C3 après des tours de chauffe en Coupe des villes de foires, c’est déjà pour compléter le Grand Chelem puisque deux Coupes des clubs champions et une Coupe des coupes ont fini dans sa besace durant les 60’s. Il est même le seul à pouvoir y prétendre si tôt. Une occasion de rentrer dans l’histoire qui fait son effet puisque leséliminent les Chypriotes de Morphou, le Hertha, Dundee et Lierse pour arriver jusqu’en demi-finale face à Tottenham. Battus 2-1 à White Hart Line, lessont vite menés 0-1 à San Siro à cause d'un but de Mullery, rappelé de son prêt à Fulham quelques jours plus tôt en plein mois d’avril. L’égalisation de Rivera sur péno ne suffira pas, les Spurs passent et battront les Wolves en finale.Everton, Athlone Town et Spartak Moscou et voici le Milan en quart face au FC Bruges. Les Belges s’imposent 2-0 à l’aller, un score que lesremontent en soixante-cinq minutes au retour grâce aux réalisations de Bigon et Chiarugi. Le même Bigon loupe sa passe en retrait et envoie Henderyckx réduire la marque à la 74. Une élimination qui met fin au duo Rocco-Trapattoni sur le banc de touche, les deux s’étant engueulés sur la formation de départ. Le Trap' prend son envol, au grand bonheur de la Juve.À chaque nouvelle tentative, le Milan sort un tour plus tôt. Le chemin s’arrête cette fois en 8après avoir tapé - non sans mal - le Dinamo Bucarest et l’Akademik Sofia. L'équipe est poussive et la débâcle 4-1 à Bilbao n’a rien de surprenant. Il faut donc un exploit au retour. 0-0 à la pause, puis Calloni d’un doublé et Biasiolo portent le score à 3-0. Il reste 5 minutes, les rossoneri tiennent leur incroyable qualif jusqu’à un tacle mal jaugé de Bigon dans la surface. Péno, Madariaga le transforme. Terminares. Un Bigon bidon.Un premier tour difficile face au Lokomotiv Kosice. Tout se joue aux tirs aux buts, Franco Baresi , à ses grands débuts sur la scène européenne, conclut le sans-fautes du Milan et Albertosi neutralise la tentative de Repik. Le Milan passe au tie-break (7-6) et enchaine le Levski Sofia avant d'affronter Manchester City en 8. À l’aller, un doublé de Bigon permet d’arracher un nul mais à Maine Road, c’est un lourd revers 3-0. L’élimination n’est pas la plus mauvaise nouvelle de la soirée puisque Nereo Rocco accepte l’invitation du club mais chope une pneumonie en tribune. Elle aggravera sa santé déjà bien entamée par une cirrhose hépatique.s‘éteindra en février, et c'est du ciel qu'il verra le Milan broder l’étoile du 10en juin, celle qui s'était longuement refusée à lui.Retour en Europe après six ans d’absence, et il est pour le moins traumatisant puisque c’est une défaite 3-1 à l’Abbé-Deschamps avec le premier match européen d’un certain Paolo Maldini. Heureusement, la «» est assurée au retour (3-0). Après avoir sorti le Lokomotiv Leipzig, place au sympathique Waregem. 1-1 en Belgique et 1-0 au retour jusqu’à un penalty inexistant pour deux raisons, d’une, la faute de Pippo Galli est commise dans la surface, et de deux, il n’y a pas faute. Les spectateurs bombardent les juges de touche d’objets en tout genre et le match est arrêté. Abattu, le Milan n'a rien su faire et encaisse même un second but.Berlusconi et Sacchi ont débarqué entre-temps, tandis que les intempérances du public de San Siro ont convaincu la commission disciplinaire d’obliger le club à évoluer sur terrain neutre. C’est le terrain de Lecce qui est choisi, à plus de 1000 kms en voiture. Le Milan perd à Gijon où Silvio et son acolyte Galliani s’invitent dans le kop visiteurs, puis s’impose 3-0 au retour grâce notamment à deux pénos de Virdis. Mais l'Espanyol c'est pas Gijon. Au tour suivant, les Catalans exploitenr les failles d’une équipe en pleine mutation et s’impose 2-0 dans les Pouilles. La presse pousse pour un licenciement sans préavis de Sacchi, mais le Caïman ne cesse de lui renouveler sa confiance, malgré le 0-0 synonyme d’élimination au retour.Une édition que le Milan n’aura jamais disputée, la faute à l’interventionnisme de Galliani au Vélodrome un soir de C1 la saison précédente. Alors que son équipe est en passe d’être éliminée, le célèbre chauve veut la jouer finaude en obligeant ses joueurs à quitter le terrain suite à une panne de projo. Il n’en obtiendra qu’un 3-0 sur tapis vert et une suspension d’un an de toutes compétitions européennes. Pas de C3 pour le Milan qui en profitera pour se concentrer sur le scudetto remporté sans la moindre défaite. Ou comment faire passer la pilule.Six victoires et un match nul, c’est le bilan des hommes de Capello avant de se déplacer au Parc Lescure. Le Milan est grand favori et a éliminé le Zaglebie Lublin, Strasbourg, le Sparta Prague et remporté le quart aller 2-0. La suite on la connait, Tholot et Dugarry sont les acteurs d’une des pires soirées européennes du Diable. Duga en profitera pour décrocher un emploi fictif.Le trio Shevchenko-Inzaghi- Rui Costa fait du Milan l’épouvantail de la compétition. Borisov, le CSKA Sofia et le Sporting sont donc battus tour à tour, or, ça se complique en 8ème face au modeste Roda Kerkrade. Pourtant vainqueurs 1-0 aux Pays-Bas, les rossoneri s’inclinent sur le même score au retour et doivent en passer par la loterie des tirs aux buts. En quarts, la qualif est également laborieuse avec un revers 1-0 chez l’Hapoel Tel Aviv avant de remonter le léger handicap. Un scénario pas loin de se reproduire en demi malgré le 4-0 encaissé à Dortmund. En effet, à San Siro, Serginho inscrit le 3-0 sur penalty dans les arrêts de jeu, mais dans la foulée, Ricken ruine les infimes espoirs de remontée. Pas de derby en finale puisque dans l’autre demi, l’Inter subit le même sort face au Feyenoord. On se rattrapera en demi et en C1 la saison suivante.Le baroud d’honneur du Milan d’Ancelotti. C’est la dernière version de la Coupe de l’UEFA et sa phase de poules à cinq équipes. Après avoir tapé Zurich en préliminaires, lesfinissent seconds de leur poule derrière Wolfsburg mais devant Braga, Portsmouth et Heerenveen. Direction les 16face au Werder futur finaliste. À Brême, Diego égalise répond en fin de match au but d’Inzaghi. À Milan, Pirlo et Pato donnent vite l’avantage mais Pizarro tape un doublé dans les vingt dernières minutes, mettant prématurément fin à la carrière européenne de Paolo Maldini. Salaud.