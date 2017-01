Top 10 : Messi au coup franc

Nettoyeur en règle de la lucarne droite de Sergio Asenjo contre Villarreal, Lionel Messi vient à nouveau d’inscrire un coup franc divin. Retour sur ses plus beaux tours de magie face au mur.

0

10 – FC Barcelone-Atlético de Madrid, 4 octobre 2008, 6-1

Youtube

9 – Argentine-Nigeria, 25 juin 2014, 3-2

Youtube

8 – FC Barcelone-Real Madrid, 2-2, 7 octobre 2012

Youtube

7 – Deportivo La Corogne-FC Barcelone, 0-4, 8 janvier 2011

Youtube

6 – Atlético de Madrid-FC Barcelone, 1-2, 26 février 2012

Youtube

5 – FC Barcelone-FC Séville, 28 février 2016, 2-1

Youtube

4 – Argentine- Uruguay, 12 octobre 2012, 3-0

Youtube

3 – Villarreal-Barcelone, 8 janvier 2017, 1-1

Youtube

2 – Argentine-Colombie, 15 novembre 2016, 3-0

Youtube

1 – USA-Argentine, 21 juin 2016, 0-4

Youtube

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La première chose à préparer dans un coup franc pour un gardien, c’est le fameux mur. Ce soir-là, Grégory Coupet avait envie de bien faire les choses, avec son poteau en guise de rapporteur. Mais l’expert géomètre de ce match, c’est bien Lionel Messi . Une poussée sur l’arbitre, suivie d’un enroulé rapide pour prendre tout le monde de vitesse. Ça fait but, et le petit Grégory se retrouve tout bête, appuyé contre son poteau. Coupet dans son élan.Le match redémarre au stade Beira-Rio de Porto Alegre. Bien que tenue en échec, l’ Argentine est toujours leader de son groupe. Cependant, un but du Nigeria placerait l’dans la position de second du groupe, et obligerait l’équipe d’Alejandro Sabella à rencontrer l’équipe de France en huitièmes de finale. Une situation que Messi, déjà buteur un peu plus tôt, trouve trop inconfortable : son enroulé pied gauche empêche Vincent Enyeama d’intervenir. Doublé suave.Sans retenue, leaime aussi s’adonner aux plaisirs du coup franc face à son meilleur ennemi, le Real Madrid . Lors de ce premier Clásico de la saison 2012-2013,souhaite se distinguer de la meilleure façon possible. Malgré l’ouverture du score de CR7, Messi trouve les ressources pour inscrire un doublé dans la rencontre, dont ce superbe coup franc où il prend soin de reculer le ballon par rapport au mur, et faciliter ainsi sa trajectoire vers les filets de Casillas.Celui-là obtient sa place pour autre chose que la beauté de la frappe ou l’importance de l’évènement. Ce qui attire l’attention ici, c’est la réaction de Daniel Aranzubia, le portier du Deportivo La Corogne . Après avoir assisté à cette merveille de l’Argentin, une nouvelle fois débordant de facilité, le gardien enrage et se dirige vers l’extérieur de ses buts, d’un pas décidé. Aux dernières nouvelles, il continuerait encore de marcher.Décidément, Leo Messi adore s’offrir les Matelassiers pendant leurs écarts de conduite. En témoigne ce nouveau bijou, plus excentré côté gauche. D’une précision de frappe assez dingue, La Puce enchante son entraîneur Pep Guardiola et laisse Thibaut Courtois sur le carreau, malgré ses 199 centimètres de long. La raison ? Un nouveau coup de pied arrêté éclair, lorsque le Belge était encore en train de cimenter sur son mur. Pas le temps de faire durcir le béton, l’ouragan Messi passe par là. Luis Suárez vient de se faire crocheter par Adil Rami à l’entrée de la surface. L’arbitre indique un coup franc bien placé, un tantinet sur la gauche. Lionel Messi et Neymar postulent pour le frapper. Depuis sa ligne, Sergio Rico tente de deviner ce que prévoient les deux lascars. Hélas pour lui, Leo est imprévisible. D’une frappe du gauche comparable à un crochet destructeur,décide de solliciter Rico sans passer au-dessus du mur. Le portier vient d’anticiper, et ne peut qu’avoir le luxe d’observer la balle se loger dans sa lucarne. Le temps s’arrête, Messi avance, encore et toujours.On notera pour celui-ci la référence à son ancien coéquipier Ronaldinho , auteur du même but en C1 au Nou Camp face au Werder Brême . En barrages pour la Coupe du monde 2014, l’enfant de Rosario décide de taper le voisinavec la manière à l’Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Face à ce mur prêt à sauter pour contrer son tir, Messi déclenche une frappe à ras de terre. Bingo : Fernando Muslera plonge trop tard, le mal est fait.Son but inscrit ce week-end trouve une place de choix dans cette sélection. D’abord parce que le but intervient dans un moment déterminant, à la dernière minute du temps réglementaire. Ensuite, parce que voir un ballon aussi bien rentrer dans une lucarne, personne ne s’en lasse, sauf peut-être Sergio Asenjo . Enfin, parce que quoi qu’on en dise, ce but pourrait bien compter en fin de championnat. La saison reste encore longue...Quand Messi décide de prendre les choses en main, ce n’est pas à moitié. Dans ces qualifications pour la Coupe en Russie , l’ Argentine vient de faire match nul au Pérou et se retrouve en mauvaise posture, à savoir dans une position de barragiste, avant d’affronter la Colombie à domicile. La victoire est impérative, et le numéro 10 va débloquer la rencontre depuis l’entrée de la surface avec un menu XXL. Frappe enveloppée à souhait, détente énorme de David Ospina , barre rentrante. Miam.Voilà un coup franc qui rentre dans le paranormal et s’installe tout en haut du classement. Quand l’Euro battait son plein en France cet été, Messi s’occupait à parcourir les États-Unis d’Amérique à la recherche de sa première Copa América. En demi-finale,rencontre le pays hôte au NRG Stadium de Houston, au Texas. Barbe rousse et cheveux bien coiffés, Messi va mystifier Bradley Guzan. Un shoot de l’espace côté gardien, enroulé à souhait, qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’ Argentine , une unité devant Gabriel Batistuta. Un but nommé pour le prix Puskás 2016, évidemment.