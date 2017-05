Top 10 : Macron et le foot

Non, la confrontation entre le jeune premier d'En Marche et l'héritière du Front National ne se résume pas simplement à une opposition de styles de jeu. Même si chacun essaie de dissimuler les lignes de fractures idéologiques derrière les lieux communs du « patriotisme » ou de la rupture avec le « vieux système » , il suffit juste de se pencher sur leurs déclarations concernant le foot pour faire tomber les masques. Que chacun sache donc quelle couleur il s'apprête à porter le 7 mai en mettant – ou non - son bulletin dans l'urne. Première partie : Emmanuel Macron.

1. Son soutien à l'OM

Pourquoi je soutiens l'OM ? Parce qu'ils m'ont fait rêver ! Ils m'ont fait pleurer parfois. Ils m'ont fait vibrer. #MacronMarseille #TeamOM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 avril 2017

2. Son recrutement international

3. Son « plat du pied, sécurité »

4. Le « foot de jeune fille »

5. Le tacle glissé de Vicherat

6. Son amour de la défense

7. « La politique, c'est comme le foot »

8. Le pronostiqueur

9. Le perso

10. Le pragmatisme du foot

Par Nicolas Kssis-Martov

» Le temps d'un tweet, l'ancien ministre de l'Économie s'est essayé le 1avril dernier à la littérature sportive pour endosser le costume si populaire du supporter. Il avait, cela dit, une salle à remplir à Marseille. Tout ça la saison où Amiens, sa ville natale, peut encore rêver d'une accession en Ligue 1. Mais, tout comme François Hollande avait son Red Star pour faire gauche, Emmanuel a donc dégainé son OM pour faire peuple.Il y a d'abord eu Yohan Cabaye. Puis Steve Mandanda, Moussa Sissoko, Wendy Renard et finalement une soixantaine de sportifs qui ont lancé un appel à voter pour Emmanuel Macron mercredi . Lors de son déplacement à Londres auprès d'une communauté d'expats particulièrement sensible à son discours et son profil le 21 février, le candidat a donc réussi à toucher certains footeux. Depuis, les coéquipiers de Cabaye, à Crystal Palace, se sont refait une santé et devraient finalement pouvoir sauver leur peau en Premier League. Quelqu'un a-t-il juste pris la peine d'expliquer à Macron qu'il ne s'agissait pas d'une équipe corpo de l'hôtellerie de luxe ?En déplacement à Sarcelles lors de l'entre-deux-tours – vous savez, cette banlieue où la jeunesse désœuvrée peut choisir entre Uber et dealer –, Emmanuel Macron se souvient que le jeune de quartier peut aussi choisir footballeur. Il réussit même un penalty pour les convaincre qu'il est des leurs – «» comme le rappait Kery James – avec semble-t-il une aide n'ayant pas échappé à toutes les caméras. Ah, la dure réalité de l'arbitrage vidéo.» Son ancien comparse de l'ENA, Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, parle ainsi de son ex-petit protégé. Si l'on se demande encore le sens profond de cette phrase, une chose est sûre, l'innocent et candideva peut-être devenir président de la République en ayant taclé le PS et Les Républicains. La preuve, aussi, que les jeunes filles savent jouer au foot, non ?Le directeur de cabinet d'Anne Hidalgo, Mathias Vicherat, est clair : «» Autre vision, pas de côté, faut-il comprendre ici que pour le meilleur, il faudra attendre après le 7 mai ?» Cette réponse qui reprenait directement de volée la justification un brin faux-cul de Nicolas Sarkozy, qui avait supprimé la police de proximité instaurée par la gauche, se voulait aussi comme une démonstration de la fermeté sécuritaire du candidat Macron. Cela dit, les manifestants contre la loi travail avaient déjà bien compris que le tir et le lancer de grenade étaient toujours le dribble préféré des forces de l'ordre. Rendez-vous à la rentrée sociale pour le match retour ?» François Hollande doit déjà s'amuser d'avance à l'idée des malheurs et désillusions qui attendent son successeur, comme ceux qui ont regardé le PSG chuter cette saison. N'est pas Mbappé qui veut.On comprend mieux pourquoi le candidat d'En Marche ne veut pas encore parler de victoire. La preuve, cette déclaration faite la veille d'un PSG-OM : «» avec «(...)» Du nez, c'est certain.» Sacré Jean-Yves Le Drian, plutôt cruel à l'époque au moment de faucher son collège de gouvernement. Depuis, l'ancien ministre des Armées a abandonné l'amour du maillot pour rallier son nouveau club de cœur. L'indemnité de transfert n'a pas été communiquée.» Il est certain que lorsque l'on s'appelle Emmanuel Macron et qu'on envoie son CV à Rothschild, certaines réalités sociales ne doivent pas sauter aux yeux.