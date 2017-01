Top 10 : Les Red Star

De toutes les étoiles, la rouge se révèle celle qui brille le plus dans la galaxie football. Partout dans le monde, des équipes affichent ainsi leur couleur. Mais attention, les apparences s’avèrent souvent trompeuses et les résultats rarement au rendez-vous.

1 - Red Star FC

2 - Le FC Red Star Merl-Belair

3 - Red Star Strasbourg

4 - Red Star Belgrade

5 - Red Star Club de Champigny

6 - Estrela Vermelha Beira

7 - Chicago Red Stars

8 - Red Star Football Club (Seychelles)

9 - Rote Stern Leipzig

10 - Stella Rossa

Bonus - Club Deportivo Estrella Roja de Bogota

Par Nicolas Kssis-Martov

Fondé en 1897 par Jules Rimet - démiurge du foot tricolore, de la Fifa et de la coupe du monde-, le choix de patronyme n'avait rien de politique dans la tête de ce prestigieux géniteur, ancien militant démocrate-chrétien du « Sillon » (sorte de Modem avant l'heure). Il ne s'agissait alors que d'un hommage à l'anglophilie très en vogue parmi cette bourgeoisie parisienne de la fin dix-neuvième qui allait chercher ses( « gouvernantes » en VF) outre manche et découvrait les sports athlétiques dans la langue de William Shakespeare. D'ailleurs, installé au départ dans le quinzième arrondissement, il faudra qu'il passe la petite ceinture et franchisse les « fortifs » (les anciennes fortifications de Paris,) en s'installant à Saint-Ouen pour que s'opère une longue et lente mue culturelle. Aujourd'hui, on crie «» dans les gradins de Jean Bouin, destin paradoxal d'un club revenu contraint et forcé dans les beaux quartiers.Au coeur du Grand-Duché du Luxembourg, sympathique paradis fiscal niché dans l'UE, il existe depuis 1927 un Red Star qui continue le combat sur les pelouses de premières et, aujourd'hui, seconde division. En toute humilité bien au chaud dans son stade Prince-Jean ou s'égaillent ses nombreuses équipes de jeunes. Il demeure des lieux ou un nom ne pourra jamais troubler la quiétude des verts pâturages et des humbles terrains de l'éternelle paix sociale.Anciennement intitulé FC Frankonia 1900 Straßburg, du temps de Guillaume II, le retour dans la mère patrie lui vaut un changement de nom pour marquer le coup : Sport-Club Red-Star Straßbourg. Ayant refusé de passer pro, ce qui laissa le champ libre au Racing Club, son destin sera terrible pendant l'occupation nazie. L'Alsace annexée, notre Red Star se retrouve ainsi défiguré en un paravent de la Waffen SS (SG SS Strasbourg), dressé face au RCS symbole de l'attachement à la France. Il parviendra même en quart de finale du championnat du troisième Reich. Ironie de l'histoire, un certaine Fritz Keller, ancien bleu, y tapera le cuir pour la plus grande satisfaction de la propagande nazie. Après la libération, le club retournera pour toujours à l'anonymat des divisions inférieures.» . En mars 1945 l'affaire est tranchée dans une Yougoslavie qui s'est délivrée seule de l'envahisseur nazie, sans l'aide du grand frère soviétique, grâce à Tito et ses partisans. Le club portera ensuite très haut l'oriflamme footballistique du «» d'un pays qui fait le funambule entre les blocs. Contrepied sanglant, il incarnera aussi, le temps d'un terrible match contre le Dinamo Zagreb, le renouveau du nationalisme serbe. Ses ultras en formeront, entre autres, le bras armé durant le conflit, crime de guerre compris. Mais, avant, il aura eu le temps d'accrocher une coupe des champions à son palmarès, et dans le dos de la fierté marseillaise.Le RSCC fut fondée en 1925. Adhérent à la Fédérations Sportive du Travail, section française de l'Internationale Rouge des sports, cette belle désignation illustre bel et bien les convictions des dirigeants. Chose surprenante quand on connait alors le peu de goût des communistes français pour tout ce qui peut arriver de l'autre coté du channel ou tendre à imiter les us et coutume de l'ennemi de classe. Le football sera un des fers de lance de cette grande association omnisports, incrusté au cœur du futur (et désormais ultime) bastion rouge du Val de Marne.Quelque part en Afrique australe, au Mozambique, l'Estrela Vermelha de Beira fraie son chemin sur les bords de l'océan indien et à l'ombre du Ferroviário, grand club de la ville jumelée avec Porto. Avouez que cela sonne tellement plus joli et poétique en portugais...Aux Sates, les étoiles sont nombreuses. Et elles se déclinent au féminin. Evoluant en professionnel dès le départ, l'équipe première est désormais inscrite dans la National Women's Soccer League. Seule petite particularité - et note distinctive -, elle fut la première équipe féminine à compter des supporters vraiment organisés et qui adoptèrent le patronyme de «» , référence à la section syndicale des électriciens de l'Illinois. Un hommage à l'histoire ouvrière de cette ville qui se dressa souvent contre le patronat et l'injustice sociale.Dans l'océan indien, les Seychelles ne sont pas seulement une destination touristique pour riches européens. Voici treize années que son Red Star rivalise avec le Saint-Michel United pour dominer l'élite de l'archipel. Tout cela pour finalement se heurter dans les compétitions de la CAF à la terrible AS Saint-Louisienne de la Réunion ou aux Tanzaniens. Une étoile ne meure jamais vraiment.Si souvent, Red Star ne signifie rien d'autre qu'un nom du patrimoine footballistique un peu plus original que FC ou Olympique. Sauf qu'en Allemagne, on connait et respecte encore le poids des mots. À Leipzig, en ex-RDA donc, où sévit le chômage et l'activisme néo-nazie, la Rote Stern défend les valeurs d'un football populaire, à l'identité antifasciste assumée. Au point de se faire attaquer dès sa naissance, à Brandis, par des militants d'extrême-droite. La marque Lonsdale, souvent associée au mouvementet récupérée par sa frange raciste, ne s'y est pas trompée en en devenant un des sponsors.Pas trop loin de Naples, à Ponticelli, l'UISP (UISP Sport per Tutti) - vous savez, la vilaine fédération de rouges contre laquelle jouaient les footballeurs de Don Camillo - propose un modeste championnat, soutenu par l'association «» . Et où s'est évidemment inscrit la bande de copains de la Stella Rossa.Si l'Estrella Roja Fútbol Club de Caracas, appuyée fortement par les militaires sous Chavez, n'a pas survécu à la déliquescence économique du régime, l'Estrella Roja de Bogota continue, elle, avec plus de modestie et d'indépendance, sa route progressiste. Initiée en 1987 par des professeurs et des universitaires pour «» , il se préoccupe moins de ses performances que de l'apport social de son activité. Gageons que dans une Amérique latine où les révolutionnaires gardent toujours de faux airs christiques - n'est-ce pas le Che -, Jules Rimet aurait finalement approuvé…