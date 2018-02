Top 10 : Les Panthères du foot

#4: Clarence Seedorf

Une Ligue des champions avec l’Ajax, une autre avec le Real, et deux autres avec le Milan. C’est bien simple : Clarence Seedorf a quasiment gagné tout ce qu’il était possible de gagner en club. Devenu une légende incontournable sous le maillot, qu’il a porté plus de 400 fois entre 2002 et 2012, la Panthère oranje s’offre même un dernier petit plaisir en terminant sa carrière au Brésil, à Botafogo. Quand on parle de Clarence Seedorf, on parle tout simplement d’un des plus beaux palmarès de tous les temps. Lui, il n’a pas besoin de passer des heures à peaufiner son CV quand il postule quelque part, il envoie juste le lien de sa page Wikipédia, et on l’embauche.