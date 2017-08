Top 10 : les jeux à la con

Au-delà d'avoir « le plus beau métier du monde » , la vie de footballeur peut vite devenir chiante. Eh ouais, à force de répéter leurs gammes tous les jours à l’entrainement, les joueurs finissent par s’emmerder. Du coup, en grands enfants, ils innovent parfois pour casser la routine. Au delà des parties de FIFA, de Mario Kart ou de tarot, les footballeurs sont même assez doués pour inventer des jeux à la con. Florilège.

Le drone challenge de la Roma :

Le One Tag challenge :

Le têtes-à-têtes dans la poubelle :

LA FAMILIA 🇨🇴 1/2 Une publication partagée par Fredy Guarin (@fguarin13) le 16 Nov. 2015 à 15h30 PST

Le Dizzy penalty challenge

Le Spikesball challenge

Le Calcul Challenge

@cocacola & @football_stories tested @kurzawa_20 at #CalculChallenge ! 💯 Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg) le 25 Nov. 2016 à 8h25 PST

Le jeu de la barre ou challenge Téléfoot

Le combo toro-petit pont massacreur

Le chamboule-tout revisité

L’indémodable cul rouge pour les perdants de tout ces jeux

C’est la dernière nouveauté en matière de jeu pour footballeur friqué qui s’emmerde à l’entraînement : faire voler un drone dans un but et le dégommer à coup de grosse patate en tirant du point de penalty. Une idée gorafienne proposée par la Roma cet été, avec Nainggolan, Strootman et le légendaire Cafu comme participants. Que des caresseurs de ballon quoi. Simple sur le papier, ce jeu est aussi débile qu’utile puisqu’il permet de travailler la précision du joueur, mais détruit un objet à plusieurs centaines voire milliers d’euros. Définitivement une discipline de niche réservée aux riches footeux, ou youtubeurs à succès.Vicieux et technique : le One Tag challenge colle parfaitement au club qui l’a récemment popularisé, l’Atlético Madrid. En gros, c’est un genre de trappe-trappe -ou de chat-bite, c’est selon - avec le ballon. Le règlement est là aussi très simple : le challenger dépose une transversale sur le dos d’un partenaire, qui, s’il est touché, doit reproduire le geste sur une autre victime. Un cercle vicieux bête et méchant, mais qui reste tout aussi utile pour travailler les caviars. Une discipline seulement accessible aux plus techniques, également connu sous le blase de «» . En revanche, elle est strictement interdite du côté de l’Etrat ou pour Cheick Diabaté.Non, on ne parle pas d’une date Tinder foireux, mais bien d’une mode qui s’est propagée dans toute la planète foot en 2015. Des plus grands vestiaires européens à celui du club de district de ton patelin, tout le monde s’y est essayé, avec plus ou moins de succès. Que ce soit à table en mise au vert, ou sur les bancs d’un vestiaire, le principe reste le même : tous les joueurs se renvoient successivement le ballon de la tête jusqu’au dernier qui a la lourde responsabilité de viser la poubelle. Aucun point de règlement ne fixe un nombre d’essais maximum. A noter la variante, illustrée ici par James Rodriguez, avec le capitaine ou le technicien du groupe qui reprend la ballon au milieu de vestiaire après chaque partenaire. Bref, un mélange chelou entre un spectacle d’otarie à Marineland et un match de Pro A, tout ça pour foutre un ballon à la poubelle : sacrilège.Encore un phénomène footballistique viral de 2015 : le Dizzy penalty challenge. Rien à voir avec La Peste, Dizzy peut se traduire par «» . Pourtant, le défi ne requiert aucune goûte d’alcool - même si on le recommande - , le but étant de frapper un penalty après dix tours autour du cuir, suffisants pour déséquilibrer le challenger. Et celui-là, tout le monde l’a essayé, footeux ou pas. Pas de quoi perturber Harry Kane, qui même «» , tire parfaitement son péno. Son sang anglais y est sûrement pour quelque chose.Si le poste de gardien est effectivement à part, les portiers ont aussi leur propre jeu à la con. Plus qu’un simple jeu d’ailleurs, puisque c’est devenu un exercice de spécifique qui s’inspire du jeu «» . Curieux mélange entre volley et gymnastique, il consiste à disposer deux binômes de gardiens autour d’un espèce de trampoline sur lequel ils doivent renvoyer la balle à la main, en une touche, sans que celle-ci ne tombe. Oui, ils ont l’air cons. Mais oui aussi, ils travaillent leurs réflexes. Jeux de mains jeux de gardiens.Spécialité des joueurs du PSG la saison dernière - jeu favori en tout cas -, le calcul challenge porte bien son nom, et n’a pour une fois rien à voir avec le foot. Bien au contraire, il fait appel aux neurones des joueurs. Un défi lancé par le collectif d’humoriste de la Synésia, qui l’explique ainsi : «» , le tout de plus en plus vite. Une pratique made in Paris, importée par Laivyn Kurzawa au PSG, avec plus ou moins de réussite.Doit-on vraiment expliquer le principe du plus indémodable des jeux de footballeurs ? Non. Mieux, on va laisser Ronnie faire.Recommandé par Fred Calenge.Encore un classique. Bien qu’interdit dans les cours de récré, le petit pont massacreur séduit toujours, ou plutôt sa version aseptisée combinée aux toros lors des entrainements. Si certains, prudents, préfèrent la règle du «» , d’autres en profitent pour massacrer la victime aux jambes trop écartées. Du côté du Barça, c’est ainsi Jérémy Mathieu qui s’est plusieurs fois fait ridiculiser. On ne juge pas.Au Bayern, Alaba est lui tout simplement sorti sur civière après un petit pont infligé par un membre du staff. Dur.Un Bayern où l’on ne manque pas d’idées en matière de jeux cons, et qui aurait d’ailleurs pu en grande partie remplir ce top grâce au prolifique duo Ribéry-Alaba. Mais le passage de Pep Guardiola a aussi laissé des marques un peu plus techniques, combinées aux bonne vieilles recettes franchouillardes allemandes. Le technicien espagnol s’était ainsi confronté à Thomas Müller, très joueur à défaut d’être unanimement reconnu comme grand joueur, lors d’un chamboule-tout revisité, ballon au pied.Un dernier classique pour finir : le cul rouge. Un nom explicit puisque le principe est de placer un joueur sur la ligne de but, dos à ses coéquipiers, qui le canardent tour à tour. Une punition qui a clairement pour objectif de torturer le plus possible le pauvre type sur la ligne. Dans la plupart des cas, ce dernier a été placé là suite à un défi perdu, (voir la liste ci-dessus). Perso, ça rappelle surtout des parties de trente-et-un qui se sont mal finies. Mais bon, voir Thomas Müller se faire botter le cul, ça fait toujours plaisir.