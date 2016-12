Top 10 : Les Christmas Parties

Initié en Angleterre au début des années 1950, le concept des « fêtes de Noël » est aujourd'hui reproduit par les clubs du monde entier. Comme un rendez-vous immanquable réunissant joueurs, personnel de ménage, dirigeants, femmes et enfants. Et ce, au détour des lancers de nains de Vinnie Jones, des orgies de Jamie Carragher et des cadeaux nazis des joueurs de Newcastle. Florilège.

1. Tottenham (1960)

2. Chelsea (1991)

3. Newcastle (1998)

4. Liverpool (1998)

5. West Ham (2001)

6. Leicester City (2001)

7. Borrussia Dortmund (2002)

8. Manchester City (2004)

9. Manchester United (2007)

10. Tottenham (2009)

C'est le temps révolu des banquets de Noël civilisés. Les, la perfide Albion et ses clubs de football qui célébraient la naissance du Christ déguisés en cowboy ou en indien, unis autour d'une dinde, d'un verre de cognac, pas plus, dans un moment rempli d'innocence et de convivialité. Moins romancées néanmoins, les archives britanniques relèvent le premier dérapage en 1961, lors d'un repas organisé par Tottenham. Attention, âmes sensibles s'abstenir : «, remarque Jimmy Greaves.Ancien leader du, Vinnie Jones s'autoproclame responsable du repas de Noël de Chelsea, en 1991. Faute grave. Au programme : un concours de lancers de nains avec pour cible un château gonflable recouvert de colle gluante. Le principe étant de scotcher, telle une cible de fléchette pour enfant, chaque nain le plus longtemps possible. «"Ferme ta gueule, tu ne vas pas commencer avec ta pitié à la con, c'est à cause de connards comme toi qu'on ne trouve pas de boulot", raconte Tony Cascarino.Depuis de nombreux Noël, selon les règles du jeu westernien, chaque joueur desa pour coutume de tirer au hasard le nom de celui à qui il doit offrir une babiole, de manière anonyme. Or, en 1998, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça : les joueurs étrangers ont été les plus gâtés ! Premier servi, l'Italien Alessandro Pistone reçoit un cœur de mouton sanguinolent (un vrai) pour son manque d'agressivité sur le terrain ; le Géorgien Temuri Kestabia, une brosse à cheveux en l'honneur de sa calvitie ; puis l'Écossais Duncan Ferguson enfile, convention oblige, l'uniforme complet du détenu, bariolé noir et blanc, en souvenir de son séjour carcéral en 1995. Enfin, Dietmar Hamann, milieu défensif allemand, conclut cette belle soirée en sortant de son emballage une réédition du best-seller. Un cadeau interdit dans son pays. Et plutôt difficile à revendre sur eBay...» Avec cette annonce fracassante, qui aura tenu toutes ses promesses, Jamie Carragher a sans doute organisé la plus belle sauterie de l'histoire de Liverpool. Peut-être ex-aequo, néanmoins, avec cette soirée déguisée organisée dix ans plus tôt par Steve McMahon, ahuri de voir débarquer un de ses coéquipiers vêtu d'un costume du Ku Klux Klan. «» , sort l'Anglais devant la porte d'une boîte de nuit. «» , répond Barnes... en ôtant sa capuche maléfique !» Par cette douce titraille, le canard britanniquesynthétise parfaitement lades, en 2001. Il n'est pas encore minuit. L'ambiance est un poil timide. Mais c'est déjà le chaos dans la tête d'Hayden Foxe : un obscur défenseur australien complètement allumé au champagne rosé. Suspendu aux barres des stripteaseuses, l'idée lui vient alors de prendre le carré VIP pour un immense urinoir. Il pisse un peu partout : dans les coins, sur la foule, puis s'en va finalement se soulager sur la tête d'un jeune de l'équipe réserve, qui venait déjà, c'est vrai, de se vomir dessus. «, s'insurge dès le lendemain Glenn Roeder, manager du club.Porsche roses, tatouages, provocations, tacles assassins, insultes, voix aiguë et stridente : Robbie Savage est un trésor national britannique. Un phénix qui a, du reste, permis à Leicester City de passer une meilleure réception de Noël, en 2001. L'atmosphère est au départ pesante. Le club est en position de relégable. Alors Dennis Wise tente un geste d'humour, s'approche de Savage et lui offre un cadeau : un ours en peluche aux couleurs du club, empalé sur un godemichet : «» Une réplique culte à laquelle Savage répond d'une violente gifle mêlée de gâteau au chocolat en pleine figure. «, se défend Savage.Le 24 décembre 2002, le Borussia Dortmund et le Hertha Berlin n'ont rien trouvé de plus original qu'une montre à scratch en guise de cadeau de Noël. Et pourtant, derrière la Polar S410 se cache un projet plus vicieux : surveiller en douce l'activité cardiaque et musculaire des joueurs durant leurs vacances hivernales. Pour ainsi s'assurer qu'ils respecteront scrupuleusement cette période de calme et de repos imposée par leurs dirigeants. «» , explique néanmoins le médecin allemand Kai Loehles, en charge du projet. «» Dur.Joey Barton : concentré explosif de toute l'Angleterre en 172 centimètres et 70 kilos. Impétueux au point de gâcher le repas de Noël de Manchester City en 2004, en duel avec son coéquipier Jamie Tardy. Petit farceur, ce dernier, membre de l'équipe réserve, se dit que mettre le feu au T-shirt de Joey serait la meilleure boutade de cette fin d'année. Erreur de débutant. Complètement ivre, le natif de Huyton se venge alors en écrasant son cigare dans l'œil de Jamie qui, six ans plus tard, évitera à son tour la prison pour avoir agressé sa jeune maîtresse. «La plus orgiaque de toutes. Ce jour de décembre 2007, dès le début d'après-midi, les joueurs desinvestissent le bar de l'hôtel Great John Street, à Manchester. Au menu : whisky, Sambuca, Martini, deux artistes travestis de cabaret, cinq danseuses burlesques à plumes et quelque 90 filles invitées par Rio Ferdinand, organisateur de la soirée. Unequi dérape quand Wayne Rooney, complètement bourré, drague sans le savoir une journaliste du. «» , sont les mots de l'Anglais dans son papier du lendemain.» Un témoin décrit même avoir entendu une «» dans l'une des suites de hôtel, au cours de laquelle Wayne criait «» . Pour info : Jonny Evans, alors âgé de dix-neuf ans, est accusé au petit matin de tentative de viol sur une jeune fille de dix-neuf ans également. Faute de preuve, il sera finalement relâché.En décembre 2009, Tottenham s'incline 1-0 à domicile face à Wolverhampton. Il faut dire que les joueurs étaient certainement émoussés par ce qu'ils avaient vécu trois jours auparavant. De fait, une jolie délégation de seize joueurs des, emmenée par Robbie Keane, avait obtenu la permission de leur coach, Harry Redknapp, de se rendre à Dublin pour aller jouer au golf. En réalité, les seizene se sont pas du tout rendus sur le green, mais dans un pub de Dublin, où ils ont passé la journée entière. Le soir, ils se sont tous rendus dans unet y ont passé la nuit. Le tout en ayant loué un jet privé pour leur virée irlandaise. Problème, des photos font rapidement le tour des journaux, et Redknapp, furax, décide de punir ses joueurs avec une amende de 20 000 £ chacun. La somme totale sera reversée à des associations caritatives.