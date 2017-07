Top 10 : les caramels de l'Euro U21

Avec Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et consorts, l’équipe de France aurait pu avoir de l’allure. La vérité, c’est que le championnat d’Europe espoirs n’a pas eu besoin des Bleuets pour régaler les yeux. Sélection des plus belles réalisations de la compétition.

10. Marco Asensio - Espagne-Macédoine (5-0), groupe B

⚽️ BUT ! Quelle frappe de Marco Asensio ! Le Madrilène signe un triplé et l'Espagne mène 5-0 à présent. #lequipeFOOT pic.twitter.com/sDRaJl3JWm — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 17 juin 2017

9. Marc-Oliver Kempf - Allemagne-Danemark (3-0), groupe C

8. Demarai Gray - Angleterre-Pologne (3-0), groupe A

SUPERBE BUT de Demarai Gray pour l'Angleterre 🔥 ! La Pologne est pour l'instant éliminée de son championnat d'Europe. #lequipeFOOT pic.twitter.com/vNorKu3lMj — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 22 juin 2017

7. Marco Asensio - Espagne-Macédoine (5-0), groupe B

BUT ! ⚽️💥 Après Saúl Ñíguez, Marco Asensio ! L'Espagne régale en ce début de match. #lequipeFOOT pic.twitter.com/j8LXpDSOjt — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 17 juin 2017

6. Bruma - Macédoine-Portugal (2-4), groupe B

OH LALALALALA !😍😍😍 Quel but de Bruma pour le Portugal 🇵🇹 !#lequipeFOOT pic.twitter.com/fqy76BpG5c — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 23 juin 2017

5. Saúl Ñíguez - Espagne-Italie (3-1), demi-finale

⚽️ BUUUUT ! Quelle magnifique but de Saúl Ñíguez qui redonne l'avantage à l'Espagne. M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E #lequipeFOOT pic.twitter.com/sFR0E9tWKL — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 27 juin 2017

4. Michael Lüftner - Tchéquie-Italie (3-1), groupe C

QUEL BUUUTTT 😱🇨🇿 ! La Tchéquie fait le break grâce à une frappe SPLENDIDE de Lüftner ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/7TkAF0QG5e — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 21 juin 2017

3. Lorenzo Pellegrini - Italie-Danemark (2-0), groupe C

💥⚽️ MA-GNI-FI-QUE Buuuuuuuuuut de Pellegrini ! Quelle inspiration ! pic.twitter.com/mIp8E6V84T — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 18 juin 2017

2. Saúl Ñíguez - Espagne-Macédoine (5-0), groupe B

BUT ! ⚽️💥 Quel ciseau acrobatique signé Saúl Ñíguez ! L'Espagne mène 1-0 face à la Macédoine. #lequipeFOOT pic.twitter.com/DgIvtRFALQ — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 17 juin 2017

1. Bruma - Portugal-Espagne (1-3), groupe B

BUT 😱🇵🇹 ! Une reprise magnifique de Bruma en dehors de la surface qui permet au Portugal de revenir à un but de l'Espagne ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/CpRobnzgsQ — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 20 juin 2017

Pour son dépucelage à l’Euro espoirs, la Macédoine a goûté au récital de Marco Asensio. Le Madrilène s’offre un boulevard de cinquante mètres, profite des appels de ses coéquipiers et conclut d’une frappe croisée en force. C’étaient les Champs-Élysées de Skopje.Le bras levé de Max Meyer donne le signal. Marc-Oliver Kempf brouille sa course et surgit au premier poteau : la reprise de volée du joueur du SC Fribourg ne laisse aucune chance au gardien. Habile pour un défenseur central.Ben Chilwell-Demarai Gray, la connection Leicester City. Le premier sert en retrait le second. Rapide comme l’éclair, ce dernier contrôle du gauche, fait un tour sur lui-même et enroule au deuxième poteau. Ou l’allégorie du double tourniquet cher à Christian Jeanpierre.D’abord, le gardien de la Macédoine se fait trimbaler par Gerard Deulofeu. Le cuir revient dans les pieds de Marco Asensio et cette fois le portier reste cloué au sol devant l’inspiration du Madrilène. Attention, ça va vite, trop vite même pour le réalisateur.Nestor Bruma, premier épisode. Après un raid sur le côté gauche, il change sa course à 90 degrés le long de la surface de réparation et trace une courbe qui suit la tangente au poteau opposé. Un jour, le Portugais pourrait peut-être devenir géomètre.Même pas besoin d’élan pour éclater la cage à 30 mètres. Saúl Ñíguez contrôle et décoche un missile sol-sol qui désespère Gigio Donnarumma. Un avant-goût de ce qui attend le jeune portier italien s’il signe au Real Madrid, en somme.Michael Lüftner est un taureau. Le défenseur du FC Copenhague récupère la balle au milieu de terrain, s’en sort tout en puissance et trouve encore de l’énergie pour allumer Donnarumma. Ils se sont fait passer le mot pour lui donner une leçon ou quoi ?!Tel un Olivier Atton des grands jours, Lorenzo Pellegrini sait s’élever dans le ciel pour envoyer du retourné acrobatique. Et c’est le Danemark qui en fait les frais. Pellegrini, un milieu italien prometteur que le nouvel entraîneur de la Roma Eusebio Di Francesco ramène dans ses bagages de Sassuolo.La Macédoine prend décidément très cher... Sur un centre du Valencien José Luis Gayà, c’est le milieu de l’Atlético Saúl Ñíguez qui dégaine un ciseau acrobatique. Et le gardien finit à genoux.Nestor Bruma, épisode 2. Une reprise de volée complètement dingue de la nouvelle recrue du RB Leipzig. Comme ça !