Top 10 : les buts magiques d'Arsenal

En marquant le but de l'année 2017 dès le 1er janvier, Olivier Giroud s'est enfin fait une place dans la légende d'Arsenal. Car dans le club de Dennis Bergkamp, on aime le beau geste, sinon ça ne compte pas.

0

10 - Emmanuel Adebayor – 7/04/2009 – Champions League – à Villareal (1-1)

Youtube

9 - Patrick Vieira – 28/04/2004 – Premier League – à Liverpool (2-1)

Youtube

8 - Robin Van Persie – 30/09/2006 – Premier League – à Charlton (1-2)

Youtube

7 - Cesc Fabregas – 31/10/2009 – Premier League – contre Tottenham (3-0)

Youtube

6 - Mezut Özil – 1/11/2016 – Champions League – à Ludogorets (2-3)

Youtube

5 - Thomas Rosicky – 22/02/1014 – Premier League – contre Sunderland (4-1)

Youtube

4 - Thierry Henry – 1/10/2000 – Premier League – contre Manchester United (1-0)

Youtube

3 - Alexis Sanchez – 30/05/2015 – FA Cup – contre Aston Villa (4-0)

Youtube

2 - Jack Wilshere – 19/10/2013 – Premier League – contre Norwich City (4-1)

Youtube

1 - Dennis Bergkamp – 27/08/1997 – Premier League – à Leicester (3-3)

Youtube

Par Romain Canuti

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des buts en ciseaux dans un club comme Arsenal , c'est presque ordinaire. Un Koscielny en met trois par saison en traînant sur les corners. Mais celui-là vaut le détour pour le contrôle qui précède, évidemment, mais aussi pour l'ouverture parfaite de Fabregas.Un but des mousquetaires avec une relation Vieira-Henry-Pires pour le Pat' à la conclusion. Toujours aussi fluide et efficace.Le buteur hollandais a souvent mis de beaux buts avec les, notamment lorsqu'il était l'homme providentiel de l'équipe pour ses deux dernières saisons au club. Quand il n'était encore qu'un espoir caractériel dans l'ombre d'Henry, il savait aussi se faire remarquer.Un but solo mais splendide d'un homme qui faisait quasiment tout seul l'équipe d' Arsenal sur cette période. C'est contre Tottenham , mais c'est surtout le timing qui fait la différence. Juste avant la mi-temps, alors que Van Persie vient d'ouvrir le score, il part du milieu de terrain pour doubler la mise.Le maître passeur s'est fait un petit plaisir zidanesque pour offrir la victoire à son équipe dans les dernières minutes. Vu tous les caviars qu'il donne, personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Son but contre Chelsea cette saison en Premier League vaut aussi son pesant de cacahuètes.Encore un but collectif. Rien d'étonnant quand on peut aligner Arteta, Wilshere, Cazorla, Rosicky et Giroud pour faire des remises. De quoi garder une image sympa du petit Mozart ailleurs qu'à l'infirmerie. Fabien Barthez , son grand pote de Monaco , venait tout juste de débarquer en Premier League. Mais Henry s'est offert un but qui a donné envie à Youtube d'exister plus tôt. Encore plus beau que ses impressionnants rushs où il traverse le terrain à toute vitesse, comme ceux contre Tottenham ou l' Inter Milan , restés dans les mémoires.Un but en finale de Cup, à la Alexis Sanchez , tout en puissance, comme contre Liverpool quand il avait signé la fin de carrière de Kolo Touré quelques semaines avant. Mais là, c'est encore plus beau. Ne serait-ce que pour la feinte au départ, tant on s'attend à ce qu'il passe le ballon. Plus beau encore que son lob parfait de maîtrise cette saison à l'aller contre ces pauvres bulgares de Ludogorets , décidément.Ça restera sans doute comme le sommet de la carrière de Jack Wilshere , qui avait le potentiel pour redresser le foot anglais rien qu'avec sa faculté à passer le ballon vers l'avant, mais qui n'a pas eu un physique à la hauteur. À noter cette acceleration soudaine dans la construction, digne d'un couplet d'Eminem.Il y a ce but exceptionnel contre Newcastle , l'un des plus beaux de l'histoire du foot, mais c'était trop facile d'en parler. Donc autant revenir sur ce bijou contre Leicester , que Zidane imitera quelques mois plus tard en amical avec l'équipe de France contre la Norvège (pour le même score à la fin).