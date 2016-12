Top 10 : Les buts d'Harry Kewell

Ce mardi soir, Liverpool et Leeds United se retrouvent en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Ça méritait bien une sélection des plus belles perles du dernier esthète australien.

10. Liverpool-Everton (3-1), 25 mars 2006

à 4min04s

Youtube

9. Leeds United-Derby County, 8 novembre 1997

à 1min39s

Youtube

8. Liverpool-Tottenham (1-0), 14 janvier 2006

à 5min50s

Youtube

7. Everton-Leeds United (4-4), 24 octobre 1999

à 1min07s

Youtube

6. Liverpool-Steaua Bucarest (1-0), 27 novembre 2003

à 2min03s

Youtube

5. Leeds United-Grasshopper Zurich (2-2), 6 décembre 2001

Youtube

4. Galatasaray-Bordeaux (4-3), 26 février 2009

Youtube

3. Liverpool-Levski Sofia (2-0), 26 février 2004

à 5min13s

Youtube

2. Arsenal-Leeds United (2-3), 4 mai 2003

Youtube

1. Sheffield Wednesday-Leeds United (0-3), 30 avril 2000

à 2min26s

Youtube

Bonus : Croatie-Australie (2-2), 22 juin 2006

à 4min34s

Youtube

Par Florian Lefèvre

Entre 1995 et 2003, Harry Kewell brille sur le flanc gauche de Leeds United. Avant un transfert chez les, qui a fait grincer les dents de son ancien club. En finale de Ligue des champions 2005, il céde prématurément sa place à cause d’une blessure, mais trouve le moyen de figurer sur la photo du miracle d’Istanbul avec ses Stan Smith et son polo trop large. L'année suivante, l'Australien emmène sa sélection en huitièmes de finale de la Coupe du monde et fait un crochet remarqué à Galatasaray avant de boucler sa carrière au pays.Derby du Merseyside à Anfield. Après la réduction de l’écart signée par son compatriote et adversaire d'un jour, Tim Cahill Harry Kewell décoche ce tir à la fois puissant et délicat, qui scelle la victoire desUn mois après avoir marqué son premier but pour Leeds lors d’une victoire en League Cup à Stoke City , la gueule d’ange (dix-neuf ans à l'époque) délecte les fans d’Elland Road d’une jolie volée... Mais ce maillot de Derby County, sérieusement ?Treize mois qu’il n’avait pas marqué ! Après une saison 2004-05 minée par les blessures, à l’image de sa sortie dès la 25minute en finale de C1, l’attaquant débloque son compteur avec cette reprise limpide. L'époque où il portait la queue de cheval.Dans ce match fou qui voit lesmener trois fois au score, se faire rejoindre, être menés, puis égaliser à la dernière minute, il y a un éclair de génie. Ou de chance. Ou les deux. Un centre fuyant de celui qui remportera cette année-là le trophée de meilleur jeune du championnat, qui joue un sale tour au gardien, Paul Gerrard. Oui, Paul Gerrard.Un décalage d’El-Hadji Diouf pour son meilleur pote Steven Gerrard . Centre très haut de Stevie-G au deuxième poteau... BOOM ! Avec son mètre quatre-vingts, Kewell arrive de nulle part pour catapulter le cuir au premier poteau. Ça plane pour lui.Au départ de l’action, il y a ce tacle hargneux d’Olivier Dacourt. Puis Harry Kewell part en contre. Robbie Keane est seul sur la gauche, mais l’ailier deschoisit d’y aller seul. Et conclut du droit au bout d’un raid de soixante-dix mètres.Miné par des blessures à répétition, Harry Kewell quitte Liverpool pour la Turquie en 2008, plus de douze ans après ses débuts en Premier League. Lors de la première de ses trois saisons à Galatasaray , il prend soin de nettoyer la lucarne d’Ulrich Ramé un soir de 16de finale retour de Ligue Europa. L’année où les Girondins terminent champions de France . Et le commentateur s’en souvient encore.Excentré sur l’aile droite, l’Australien décide de rentrer sur son pied gauche. Pour délivrer un centre ? Non, il a le culot de brosser une frappe depuis l’angle de la surface, qui vient se loger au deuxième poteau.Giflé 4-1 par lesau match aller, Leeds se venge au retour. D’entrée de jeu, l'Australien assomme Highbury d’une demi-volée foudroyante. Après ce revers, les «» d’ Arsenal enchaîneront une série incroyable de quarante-neuf matchs sans défaite en Premier League.. L'apogée de sa carrière à Leeds. Cette saison-là, Harry Kewell inscrit dix buts et délivre treize passes décisives en Premier League. Dont cette douceur d’extérieur du pied qui lèche la transversale des cages de Sheffield Wednesday.Un but pour l’histoire. Alors que la Croatie mène 2-1 contre l’ Australie , «» – surnom acquis depuis son premier but international contre l' Iran en 1997, qui lui a valu cette fameuse chanson , sur l'air d'un tube de Boney M – égalise à dix minutes de la fin. Pour la première fois de leur histoire, lessont en huitièmes de finale du Mondial. Triste symbole de son parcours, une blessure aux adducteurs privera Kewell de la rencontre face à l’ Italie (0-1), quelques jours plus tard.