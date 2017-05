Top 10 : Le Pen et le foot

Non, la confrontation entre le jeune premier d'En Marche et l'héritière du Front national ne se résume pas simplement à une opposition de styles de jeu. Même si chacun essaie de dissimuler les lignes de fractures idéologiques derrière les lieux communs du « patriotisme » ou de la rupture avec le « vieux système » , il suffit juste de se pencher sur leurs déclarations concernant le foot pour faire tomber les masques. Que chacun sache donc quelle couleur il s'apprête à porter le 7 mai en mettant – ou non – son bulletin dans l'urne. Deuxième partie : Marine Le Pen.

1

1. La candidate ovale

2. L'effort de l'Euro

3. Le Trocadéro et la « guerre civile »

4. « La mauvaise image » de la France

5. La présidentiable qui refuse la passion stratégique

6. La problématique de La Marseillaise

Youtube

7. Le cas Benzema

8. La proposition du 5 mai

9. La cible ultra-libérale

10. Le Qatar

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Marine Le Pen penche vers le rugby, tout comme historiquement l'extrême droite, rêvant d'un sport de terroirs, de pureté amateur et de franche camaraderie virile entre «» . Une conception perdue quelque part entre l'hypocrisie de Coubertin et l'apolitisme – qui est donc de droite – du notable de province. L'argent c'est mal, surtout chez les autres.» Football nous voilà... Elle a beau tirer à boulets rouges sur le ballon rond dès qu'elle le peut, Marine Le Pen ne reproduit pas l'erreur de son père qui, même le soir de la victoire de 1998, préféra nager à contre-courant que de se joindre à la liesse populaire. Si le foot français réussit et enthousiasme les Français, c'est que forcément il est quelque part devenu FN, le seul parti du pays réel. Joli refrain.» Après les violences qui avaient entaché la fête au Trocadéro lors de la célébration du titre de champion du PSG en mai 2013, Marine Le Pen n'avait pas pu passer à coté d'une telle occasion pour souligner le climat de «» régnant dans un pays livré aux hordes de «» . Elle se révéla plus silencieuse quand les hooligans russes nationalistes saccagèrent Marseille durant l'Euro 2016 (...)» Le problème du FN avec le foot, ce n'est pas tant finalement le fric, mais bien les joueurs et ce sport d'immigrés pauvres qui se permettent de représenter et donner la «» de la France. Certains ne seront jamais assez français et toujours trop exogènes. Pour certains, le bleu tire toujours vers le blanc.» Pour ceux qui n'avait pas compris. Et cela même si on trouve de plus en plus de chant d'ultras et de «» dans ses meetings. Parfois c'est triste, mais il faut savoir tenir compte des hobbies de son électorat.La Marseillaise» Il est évident que les cathos royalistes infiltrés dans Sens Commun et autres nostalgiques de la grande Europe de «» sauce Nouvelle droite sont également concernés.» C'est là qu'on comprend que la banalisation et la dédiabolisation du FN, c'est les autres politiques qui en parlent et la préparent le mieux, surtout quand il s'agissait de Karim Benzema.» Une proposition qui ne coûte rien et qui permet de racoler. Et on sait que le FN est très fort quand les autres lui abandonnent le terrain. D'ailleurs Marine a fini première en Corse.(...)(...)» Le capitalisme c'est horrible, des étrangers gagnent beaucoup d'argent chez nous. Et gagner beaucoup d'argent devrait être réservé à des gens qui comme mon Papa héritent d'un vieil ami et vivent dans des châteaux.» En revanche aucun commentaire sur l'ASM, la Coupe du monde en Russie, et autres situations comparables. Il faut bien essayer aussi de recruter les insoumis du football.