Top 10 : Joueurs nés dans les années 2000

En cette fin de saison, les vieux briscards commencent à quitter les terrains pour laisser place à la jeunesse qui arrive. De nombreux jeunes ont déjà commencé à faire leur place dans les équipes premières et certains découvrent le haut niveau : ce sont les jeunes de l'an 2000 qui n'étaient pas nés lors des coups de casque de Zizou en finale du Mondial 98, voire même lors de la reprise de Trezeguet lors de l'Euro 2000. Sacré coup de vieux...

1. Vincent Thill, FC Metz

2. Mustafa Kapi, Galatasaray

3. Vinicius Junior, Flamengo

4. Emanuel Vignato, Chievo

5. Angel Gomes, Manchester United

6. Moise Kean, Juventus

7. Pietro Pellegri, Genoa

8. Ryan Sessegnon, Fulham

9. Callum Styles, Bury FC

10. Dusan Vlahovic, Partizan

Par Babacar Sall

C’est le premier joueur né en 2000à fouler une pelouse de Ligue 1 et même d’un des cinq grands championnats. Alors oui, il a profité d’une blessure de Mevlut Erding dans un match déjà perdu face à Bordeaux par les Messins en septembre dernier, il n'en reste pas moins un gros prospect pour le monde du football. Enormément courtisé par le Bayern avant de signer son contrat à Metz, le jeune Luxembourgeois (déjà international !) a décidé de rester en Lorraine, proche de sa famille pour éclore tranquillement.Pour lui, c'est un peu différent. Il n'a que 14 ans, et est entré en jeu lors d'un match amical de Galatasaray face au Levski Sofia. Bon, il n'est resté que cinq minutes sur la pelouse mais c'est déjà énorme pour un garçon de son âge, preuve que l'entraîneur pourrait lui faire confiance dans les prochaines années. D'après les médias turcs, le club souhaiterait lui proposer un contrat professionnel dès ses quinze ans pour sécuriser la petite perle. Qui a déjà eu le droit à des éloges d' Arda Turan , excusez du peu.» . Une dizaine de minutes en pro avec Flamengo et un transfert déjà record pour ce jeune Brésilien décrit comme la future pépite du football mondial. Meilleur buteur de la Copa America U17 remporté par le Brésil et aussi désigné meilleur joueur, le «» devra bien gérer cette pression pendant ses deux années de prêt dans son club.Si vous êtes des adeptes de Football Manager, vous l'avez surement acheté car c'est une pépite dans la dernière édition. Milieu relayeur ou ailier droit, il est entré dans les derniers instants du match du Chievo face à la Roma. International U17 italien, il pourrait bien être le futur de la Squadra Azzurra. Voire de la Seleçao brésilienne, puisqu'il possède la double nationalité.Pour le dernier match de la saison à Old Trafford et surtout avant son triomphe en finale d'Europa League face à l’Ajax, José Mourinho avait décidé envoyer sa jeune garde face à Crystal Palace. Et parmi ces jeunes, Angel Gomes, 16 ans, premier joueur né en 2000 à jouer en Premier League, remplace Wayne Rooney qui pourrait lui quitter le club après 13 années chez les Red Devils. «» a déclaré Paul McGuinness, ancien entraîneur des jeunes de Manchester United. On attend de voir ça.Jouer en pro à 16 ans, c’est déjà quelque chose d’exceptionnel. Alors jouer en pro à 16 ans et en plus à la Juventus… Moise Kean vit un rêve. Premier joueur des années 2000 à fouler les terrains de Serie A, c’est un futur crack. Attaquant puissant, il a notamment marqué deux buts en deux matchs de Youth League. Appelé douze fois dans le groupe par Max Allegri cette saison, le «» va bientôt faire parler de lui. Il n’a toujours pas de contrat pro mais son agent n’est autre que Mino Raiola donc...1m90, 75 kilos et un début à 15 ans en Serie A face au Torino en décembre dernier. Il égale ainsi le record de précocité établi par le Romain Amadeo Amadei en 1937. «» titrait lale lendemain de son entrée en jeu. Preuve que son entrée n'était pas le fruit du hasard, il semblerait que plusieurs top clubs européens seraient intéressés par le grand bonhomme.Alors oui, il évolue "seulement" en Championship avec Fulham mais il reste tout de même le premier joueur né en 2000 à jouer en D2 anglaise. C'est surtout celui qui a eu le plus de temps de jeu de cette liste. Plus de 25 matchs, 5 buts, 3 passes décisives : pas mal pour un latéral gauche. Pendant que son frère jumeau est toujours à l'Academy de Fulham, Ryan devrait s'envoler vers la Premier League puisque pas mal de clubs lui font les yeux doux. Ou alors, il peut venir rejoindre Stéphane à Montpellier.Si ce joueur est dans cette liste, c'est tout simplement parce que c'est le premier joueur né en 2000 qui a foulé les pelouses pour un match professionnel. C'était en mai 2016 lors du match entre Bury et Southend United en League One, l'équivalent du National Français.Du haut de son mètre quatre-vingt dix, cet attaquant serbe du Partizan a déjà disputé un match de Ligue Europa. C'était le 21 juillet 2016, lors du tour préliminaire face aux Polonais de Zaglebie Lubin. Ce jour là, Vlahovic entre en jeu à la 40e minute, à l'âge de 16 ans, 5 mois et 24 jours. En championnat serbe, il a disputé sept bouts de match, pour un total de 120 minutes. Pas encore suffisant pour savoir si l'on tient là un futur Savo Milosevic