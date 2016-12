Top 10 : Je suis innocent!

Ils ont été roulés dans la boue, se sont fait injustement expulsés ou ont observé leur réputation en prendre un coup avant d’être totalement blanchis. Eux, ce sont les mecs qui n’ont pas eu de bol mais qui ont eu le plaisir de voir la vérité éclater. Pour les laver de toute erreur éventuelle.

Par Florian Cadu

Plus les jours passent, plus les craintes se font grandes : et si le brûleur de graisse ingéré par Sakho lui coutait définitivement sa carrière ? Suspendu de toutes compétitions officielles durant trente jours en mai 2016 après avoir été contrôlé positif au test anti-dopage, le défenseur central de Liverpool, alors titulaire avec son club actuel, avait été dans l’obligation de laisser filer l’Euro disputé en France. Depuis, bien qu’il ait été blanchi par l’UEFA, le Français n’a quasiment plus rejoué, et est même écarté du groupe. «» , déclarait l'UEFA dans un communiqué en juillet. Trop tard ?Un classique témoignant de l’injustice suprême. En mars 2015, WBA se rend du côté de Manchester City pour un match de Premier League. Au bout d’à peine deux minutes de jeu, Neil Swarbrick, l’arbitre de la rencontre, sort le carton rouge pour une faute bien réelle sur un joueur mancunien. Problème : l’expulsé n’est pas l’auteur de l’effraction, l’homme en noir ayant sanctionné McAuley au lieu de Craig Dawson , son partenaire. «» , regrette le comité des arbitres. Kieran Gibbs aime ça.Un classique confirmant l’adage «» . Ou quand un carton (jaune ou rouge) est brandi, éjectant le joueur de la partie, mais annulé après coup, lui supprimant ses matchs de suspension. Super Mario en a dernièrement fait l’expérience. Suite à un gentillet tête contre tête avec le Lorientais Steven Moreira , l’attaquant Italien récolte une deuxième biscotte. Bim, expulsion. Après visionnage des images, la Ligue de football professionnel dédouane Balotelli. Qui peut donc rater son penalty face à Lyon, un match qu’il devait normalement rater. Pour une fois qu’il n’avait pas grand-chose à se reprocher…"fucking black cunt"» Dans les faits, Johnny boy est donc innocent. Porté en justice par Anton, frère de Rio, le capitaine desn’a donc pas officiellement insulté son homologue sur un terrain de foot. Un épisode qui aura quand même déchu Terry de son statut de capitaine de la sélection, et provoqué le départ de Fabio Capello . Tout ça pour un non-lieu…Cabral. Brandão. Ched Evans. Garra Dembélé. Bafétimbi Gomis. Yohan Benalouane. Tous ont connu la même mésaventure : être soupçonné d’agressions sexuelles avant d’être totalement innocenté. Le premier cité est peut-être le cas le plus symbolique. Alors que les rumeurs lui pourrissent la vie et que son arrestation débouche sur un contrat qui saute à Sunderland, Cabral ne cesse de clamer que le rapport n’avait rien d’illégal. Après avoir notamment visionné des vidéos montrant la plaignante dans le lit d’autres footballeurs, la justice britannique estime que la demoiselle était consentante. «, lâche-t-il après la décision.» Toujours pas digérés, au passage.La fameuse affaire Zahia. En 2009, les deux internationaux font encore partie de l’équipe de France. Pour se divertir loin des terrains, Karim et Franck s’offrent un petit tour chez quelques prostitués. Manque de bol, l’une d’elles n’a pas encore atteint l’âge de la majorité. Dès lors, Ribéry et Benzema font face à une tempête médiatique alors qu’ils n’étaient pas du tout au courant que la jeune femme avait moins de 18 ans. Ce que la chambre correctionnelle de Paris admettra, relaxant les deux potes. En même temps, difficile de ne pas les croire en observant les photos de Zahia.Six mois de prison avec sursis et 12,7 millions francs CFA à verser sur le compte d’Eto’o. Voilà ce que Nathalie Koah, ex de Samuel, a gagné en osant s’attaquer à l’attaquant camerounais. Selon elle, l’ancien du Barça l’aurait entre autres séquestré et menacé. Pour le tribunal de Yaoundé, tout n’est que pipeau. Réaction du joueur : «» Prochaine étape : convaincre le fisc espagnol pour cette nouvelle histoire de fraude.Utiliser une association caritative pour détourner de l’argent ? C’est mal connaitre le grand Basile. Secrétaire et délégué général d’ «» , Boli était accusé d’avoir fait mumuse avec 250 000 euros entre 2007 et 2008. Heureusement pour lui, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé le champion d’Europe 1993. « L» , a considéré son avocat. Toujours aussi bon en défense, le Basile.Le dirigeant des Verts savait-il que l’entrepreneur Adao Carvalho injectait de l’argent détourné à l’Urssaf et aux Assedic dans les caisses du club ? Pour les enquêteurs en charge du dossier, c’est non. Romeyer peut donc souffler, son nom n’intéresse plus la justice. N’empêche qu’il en bavé, apparemment : «Il s’en est fallu de peu. Installé dans sa voiture avec quatre femmes pour rentrer d’une petite bringue, Adriano assiste impuissant au dérapage de sa soirée, une des amies se blessant avec un flingue. «» , explique le Brésilien. Sauf que les autorités feraient bien d’Adriano le coupable idéal. Finalement, la victime confirme la version du joueur : «» , note le responsable de l’enquête. Un problème de moins pour l’ex-