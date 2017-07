Top 10 : « Je m'baladais sur l'avenue »

Le Tour de France s'achève par le traditionnel sprint sur les Champs-Élysées. Bien que le cadre soit grandiose, ce rituel immuable s'avère chiant comme la pluie au mois de juillet. Au moins, quand le monde du football met les pieds sur la plus belle avenue du monde, c'est pour y apporter un peu de folie.

#10 - « O Campos Elíseos » des Portugais (2016)

#9 - La résa précoce du PSG (2017)

#8 - Les aventures de Serge Aurier (2016)

#7 - « Aux Champs-Élysées » par Kaiser Franck (2016)

#6 - Quand Zlatan parfume les Champs (2015)

#5 - Casse et vols un soir de titre (2013)

#4 - Le prince de la nuit Ronaldinho (2001-2003)

#3 - Il était une fois Ribéry, Benzema et Zahia (2010)

#2 - Les R5 de Sainté (1976)

#1 - Et un et deux et trois zéro (1998)

Par Maeva Alliche et Mathieu Rollinger

Cinq pions face à l’Islande, un doublé de Griezmann pour éliminer la bête noire allemande, une finale face à un Portugal miraculé... En ce matin du 10 juin 2016, la France ne peut qu’espérer qu’elle aura droit quelques heures plus tard à une petite balade sur les Champs, pour se rappeler au bons vieux souvenirs de 1998 et fêter ce nouveau titre glané à domicile. Sauf que les papillons de nuit de CR7 et le coup de poignard d’ Eder en ont décidé autrement. Pendant que le trophée file sous le nez des Bleus, les supporters tricolores doivent se résigner à laisser la place à leurs homologues lusitaniens et la communauté portugaise de Paris, qui n’hésiteront pas à s’approprier le lieu de célébration de leurs hôtes avant de filer à Marcoussis, camp de base de leurs héros. Mais bon, après tout, on laisse bien Donald Trump piétiner les pavés de cette avenue...Cette balade sur les Champs ne restera qu’un rêve. Celui qui aura animé les nuits de Nasser, Jean-Claude, Patrick, Olivier, Unai et des milliers de supporters trois semaines durant. Dès le lendemain d’une Saint-Valentin torride, les dirigeants du PSG sifflotaient déjà gaiement à l’idée de grimper sur un bus à l’impérial et présenter sur la plus belle avenue du monde une coupe aux grandes oreilles qui leur tendait déjà les bras. Au Camp des Loges, on pensait sûrement qu’avec un 4-0 collé au Barça, ça irait au bout cette fois-ci. Jean-Claude Blanc y croyait peut-être plus que les autres. Selon une source policière relayée par L’Équipe , le directeur général délégué du PSG aurait sondé le préfet de police Michel Cadot, quelques jours avant le déplacement au Camp Nou, quant à la possibilité de parader sur les Champs en cas de sacre européen. La fête devait être inoubliable, alors autant préparer le terrain bien en amont. Le réveil du 8 mars 2017 n’en sera que d’autant plus douloureux. «» qu’ils disaient.Alors que l’orage provoqué par sonsur Périscope commençait à peine à se dissiper, Serge Aurier a enchaîné avec un joli coup double quelques semaines plus tard, fin mai 2016. À la sortie d’une boîte de nuit, le latéral parisien s’installe avec des amis à bord d’un Porsche Cayenne. Le bolide étant mal garé, la petite troupe doit se soumettre à un contrôle de la BAC. Sauf que Serge, un peu éméché, s’énerve rapidement et s’en prend aux forces de l’ordre. Ce qui lui vaudra d’être placé en garde-à-vue pour «» . Devant le tribunal correctionnel, la défense de l’Ivoirien consistera à nier et dire que c’est l’agent de police qui lui a porté des coups. La justice tranchera en le condamnant à deux mois de prison ferme, qui finiront par être une détention aménagée, à verser 600 euros de dommages et intérêts ainsi qu'à 1 500 euros de frais de justice. Clairement pas ses meilleures stats.C’est un secret de polichinelle, Franck Ribéry aime pousser la chansonnette. Quand en mai 2016 le Français fête son sixième titre de champion d’Allemagne, il ne peut s’empêcher de faire le show au balcon de la Marienplatz de Munich. Faute d’être sur les Champs-Élysées pour célébrer ça, le joueur rend hommage à la plus belle avenue du monde en entonnant la célèbre chanson de Joe Dassin. Si la prise de risque mérite d’être récompensée (un chant en français face à un public de germanophone), l’oubli des paroles et le manque de justesse font considérablement baisser la note finale. «» se contente de répéter Francky sous les regards hilares de ses coéquipiers. Pas encore prêt pour «» .Barrière de sécurité, fourgons de la police nationale, agents de sécurité, foule compacte, non le PSG n’a pas gagné la Ligue des champions. C’est juste Zlatan Ibrahimović qui vient présenter son nouveau parfum. Comme Rihanna avant lui, le Suédois a décidé de lancer sa fragrance dans la boutique d’une célèbre chaîne de parfumerie française. Notes boisées, citrus, épices, lavande blanche, ça cocotte sur les Champs ce soir là. La boutique du club, situé un peu plus bas, se frotte les mains, pour l’occasion les maillots de l’attaquant se sont arrachés comme des petits pains. Sobrement nommé "Zlatan", le parfum charme jusque dans le vestiaire parisien. «» , confie Marco Verratti. Ibra bien plus qu’un joueur, un nez.Si défiler sur les Champs en cas de titre est devenu une tradition, casser sur les Champs en est devenue une autre. Ça n’est pas les pseudos supporters parisiens qui diront le contraire. Drapeaux, fumigènes, klaxons, chants, des centaines de fans du PSG se sont réunis entre la place de l’Étoile et la Concorde pour fêter le troisième titre de leur club. Le premier de l’ère QSI. La majorité est venue avec un état d’esprit festif, mais comme souvent dans ce genre de rassemblement, certains ne peuvent se retenir. Pour ces derniers, l’alignement des vitrines est trop tentant. Pourquoi ne pas y mettre quelques coups de pied ? Et puis au passage pourquoi ne pas s’y servir ? Bilan de l’opération sept vitrines cassées, seize policiers blessés, vingt et une interpellations et trois gardes à vue. Bilan correct. Et dire que ça n’était qu’un avant goût de la fête du Trocadéro Beaucoup n’ont pas attendu les titres pour venir faire la fête sur les Champs-Élysées. Et un des grands habitués des escapades nocturnes sur l’avenue parisienne, c’est bien entendu Ronaldinho. Entre 2001 et 2003, quand le Brésilien ne traînait pas dans les bars latinos de Bastille ou République, il était régulièrement embarqué dans des soirées aux abords de l’Arc-de-Triomphe, que ça soit au VIP Room, au Queen, au Baron ou encore au Milliardaire. «» , raconte le patron de la boîte Franck Maillot, dans le numéro spécial deconsacré à Ronnie (#148, actuellement en kiosque). Une méprise qui l’a obligé à courir pour le rattraper et réparer la bourde de son videur. «» . On ne laisse pas filer comme ça un tel oiseau de nuit.2010, sale année pour le football français. Deux mois avant le fiasco de Knysna, l’éclatement au grand jour de l’affaire Zahia ne laisse rien présager de bon pour les Bleus. À deux pas des Champs-Élysées, au Zaman Café, bon nombre de footballeurs ont leurs habitudes. Franck Ribéry et Karim Benzema sont de ceux là. Mais l’établissement n’est pas qu’un simple restaurant-cabaret oriental. Fidèle à Joe Dassin qui chantait «» , le propriétaire propose à ses clients en plus des thés à la menthe, tajines, ou Baklavas, des jeunes femmes, parmi lesquelles la fameuse Zahia. Une affaire de prostitution dans le foot n’a pas de quoi enflammer la presse. Une affaire de prostitution incluant une mineure, en revanche oui. Les deux joueurs de l’équipe de France sont en plus accusés d’avoir eu des relations sexuelles tarifées avec la jeune fille, mineure donc au moment des faits. Jetés en pâture par la France entière, Ribéry et Benzema sont finalement relaxés. Cette affaire pourrira la préparation du mondial sud-africain, et collera à la peau de Franck Ribéry . Elle permettra aussi de révéler Zahia au grand public. Et ça on s’en serait bien passé.« On s’arrête à Paris.a » , ronchonnait Jacques Santini dans les colonnes del. La faute au journaliste de, Jacques Vendroux, instigateur des festivités. Pourtant c’est au retour de Glasgow en ce 13 mai 1976, que les Verts ont pu mesurer leur cote de popularité dans un pays a plus que jamais respecté sa tradition d’aduler les beaux. Après s’être inclinés face au Bayern en finale de C1 (0-1), les hommes de Robert Herbin sont montés à bord de R5 vertes prises d’assaut par une foule hystérique. Une centaine de milliers de personnes qui ont eu à peine eu le temps d’avoir des poteaux carrés en travers de la gorge. «» , répétait Ivan Ćurković. Et tant pis si Valéry Giscard d’Estaing a dû poireauter une heure et demie sur le perron de l’Élysée avant de recevoir la joyeuse bande.Et un et deux, et trois zéro. Deux têtes de Zizou, un but de Manu Petit et c’est toute la France qui explose. À Paris, c’est près d’un million et demi de personnes qui se réunissent sur les Champs-Élysées, pour fêter le premier titre de Champion du monde des Bleus. La plus grande avenue de Paris n’a pas vu autant de monde depuis la Libération. Le portrait de Zidane, l’homme de la soirée, s’affiche sur l’Arc de Triomphe. Adidas, l’équipementier de l’équipe de France, le proclame président, rien ne semble alors impossible. La France se réconcilie avec son drapeau et sa Marseillaise. Mais c’est une autre chanson qui est première au hit- parade de la soirée. «» est chanté à tue-tête par tous. La fête ne s’arrête pas là, après une courte nuit, l’avenue est à nouveau envahie le lendemain. Les Bleus y viennent fêter leur titre avec les supporters. Juchés sur le toit de leur bus à impérial, ils la remontent au milieu de la foule, plus euphorique que jamais. La France mettra quelques jours à se remettre de sa gueule de bois, mais ces 12 et 13 juillet 1998, les Champs-Élysées étaient belle et bien la plus belle avenue du monde.