Top 10 : Hugo délire

Auteur vendredi d’une belle boulette qui a donné la victoire à la Suède à la dernière minute du temps additionnel, Hugo Lloris n’en est pas à son coup d’essai. Car comme tout gardiens, même bons, le portier français s’est déjà cogné plusieurs fois la tête contre son poteau après avoir donné un but.

La plus récente

Vidéo

La main ferme

Vidéo

Le contrôle mal maîtrisé

Le cadeau pour De Bruyne

Vidéo

La sortie catastrophe (tête)

Vidéo

La sortie catastrophe (pied)

Vidéo

La sortie catastrophe (sans toucher la balle)

Vidéo

Le rebond biélorusse

Vidéo

La peau de pêche

Vidéo

Le bras trop court

Vidéo

Les bonus

Vidéo

Vidéo

Par Florian Cadu

Commençons par l’actualité. Alors que l’équipe de France se dirige vers un match nul pas dingue mais satisfaisant en Suède , Lloris s’offre un petit kif en solo digne d'une partie de FIFA. Mauvaise idée : sa relance est parfaitement optimisée par Ola Toivonen , qui dose bien sa frappe pour donner la victoire à son pays. Le plus cruel, c’est que l’arbitre siffle la fin de la rencontre là-dessus.En 2009, le 5-5 complètement fou de ce Lyon Marseille permet de faire oublier la malheureuse bourde dusur le tir de Benoît Cheyrou. Pourtant, elle est somptueuse. L’arrêt est moche, le plongeon aussi, et la tentative désespérée de sauvetage qui suit ne rend la scène que plus mémorable. Dur dur de se relever après ça…C’est un classique. Et quasiment aucun gardien de haut niveau n’y échappe. Une passe en retrait dangereuse, un pressing adverse plus ou moins poussé, un contrôle pas serein, et voilà comment on offre un but à l’ennemi. Tottenham s’imposera finalement 3-1 dans cette partie d’Europa League disputée en novembre 2012. Ouf.Pep Guardioka a du mal en Premier League ? Lloris, qui fait partie de ceux qui ont un cœur gros comme ça, s'en inquiète. Alors, le Tricolore décide de fêter Noël après l'heure, en offrant un beau cadeau aux. Qui n'en feront finalement pas bon usage (2-2 à la fin du match).Même date, cinq minutes plus tôt. Manchester City accueille leset le score reste vierge. Au retour des vestiaires, le Français décide de débloquer le compteur en désertant ses cages pour tenter une tête plongeante surpuissante censée tromper Claudio Bravo à l’autre bout du terrain. Manque de bol, Lloris rate son coup de crâne. C’est donc Leroy Sané qui en profite.Il faut dire que notre Hugo national n’est pas toujours à l’extérieur de sa surface de réparation. En ce 10 mars 2013, on ne comprend d’ailleurs pas très bien ce qu’essaye de faire le dernier rempart, sans doute aveuglé par le rouge du maillot de Liverpool Stewart Downing n’en a pas grand-chose à faire et égalise sans se poser de question (2-2). Lesfiniront par s’imposer. Chienne de vie.» Djimi Traoré, Ola Toivonen , Benoît Cheyrou… Ça commence à faire beaucoup.On compare souvent les gardiens à des chats. Le problème ? Même les chats ont des soucis deSurtout quand le chat en question est victime d’une gastro-entérite. Les muscles de ses membres sont alors hors d’usage. «» , se justifiera Lloris. Qui aura au moins eu le soulagement de voir sa bande gagner sans lui ce match en Biélorussie.Dans un monde parfait, personne ne reviendrait sur ce Mondial 2010. Mais comme le présent se prépare aussi en observant les erreurs du passé, il faut le dire : même Lloris n’avait pas été bon durant cette compétition. La preuve avec ce corner.