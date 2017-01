Top 10 : Foot et Vin

Stan Kroenke vient de signer son premier gros chèque du mercato hivernal. L’actionnaire principal d’Arsenal a racheté à la famille Le Bault de la Morinière le domaine viticole de Bonneau du Martray, en Côte-d’Ôr. L’Américain n’est pas le premier acteur du foot à être tombé dans un tonneau. De Guy Roux à Johan Micoud, ils sont nombreux à avoir quitté le vert des pelouses pour le rouge de la vigne.

David Ginola

Le Stade de Reims

David Beckham

Par Corentin Pastoret

Idole du Barça Andrés Iniesta a dû se mettre au catalan sur le tas. Le champion du monde est né dans le petit village de Fuentealbilla, dans la région rurale de l’Albacete. Là-bas, sa famille possède des vignes depuis des générations, mais c’est seulement en 2010 que la Bodega Iniesta a vu le jour : un vignoble de cent-vingt hectares proposant de nombreux cépages, notamment du Chardonnay et du Sauvignon. S’il laisse l’essentiel de la gestion à son père, l’Espagnol reste très présent dans le marketing : il a plusieurs bouteilles à son effigie, ne rate aucune remise de prix et la cuvée 2014 porte le nom de sa fille «» . Pour les fêtes, l’entreprise a même fait gagner un repas de noël en compagnie d’Andrès. Le rêve.Deux Coupes de France , une Coupe de la Ligue, un Championnat de France et une League Cup. Il manque souvent une ligne lorsqu’on évoque le palmarès de David Ginola : sa médaille d’argent obtenu à l’International Wine Challenge de 2008. Cette année-là, son Coste Brulade rosé produit par le Cellier de Saint-Antoine avait envouté le jury du «» . Un titre que même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lui envient.Mieux vaut ne pas blaguer lorsqu’on discute grands crus avec Cristophe Jallet. Le défenseur lyonnais est un expert, il est même titulaire d’un BTS d’œnologie. Il faut dire que le natif de Cognac baigne dans le vin depuis qu’il est tout petit. Ses parents sont vignerons et possèdent vingt-cinq hectares à Nercillac en Charente. Très tôt, il apprend donc à conduire le tracteur familial, à relever les vignes et à couper les greffons. À 33 ans, l’avenir semble tout tracé pour le divin chauve : se lancer dans le vin et l'univers qui l'entoure. Dans une interview à la, il avoue envisager plusieurs possibilités : «» ou tout simplement «Entre le vin et son métier de consultant TV, Eric Carrière n’a pas su trancher. Il a donc choisi de faire les deux. En 2007, trois ans avant ses grands débuts sur Canal+, l’ancien Canaris a acquis une parcelle de terrain dans la région du Côte-rôtie. Néophyte dans ce domaine, il collabore avec Stephane Ogier, un vigneron de la Vallée du Rhône. Une rencontre qui débouche sur la création des «» . Depuis, un réseau de quatre caves a fleuri. Une réussite.Que serait le football champagne sans le Stade de Reims ? Une des plus belles expressions du lexique footballistique français provient du jeu chatoyant pratiqué par le Stade de Reims dans les années 50. Et elle prend tout son sens lorsqu’on sait qu’à l’origine, le club était en réalité l’association sportive de la maison de Champagne Pommery & Greno. D’ailleurs, une bouteille de champagne a longtemps été présente sur le logo du club. Mais le symbole a dû être retiré en 1992 suite à l’adoption de la loi Evin. Il faudra même attendre 1999 pour que Reims retrouve un emblème.Ronaldinho, Cristiano Ronaldo ou Michel Platini, ils sont nombreux à avoir eu des crampons à leur nom. Mais les Tiempo Pirlo sont uniques, elles rendent hommage à l’autre passion de l’Italien : le vin. Et pour le coup, Nike a pris soin des détails : semelle en liège, date du cépage, chaussures livrées dans une caisse à vin. Autant de clins d’œil censés rappeler au milieu de terrain son enfance à Flero, où il prêtait main forte au moment des vendanges à sa grand-mère, propriétaire de vignes. Pour perpétuer la tradition familiale, le Champion du Monde a investi en 2007 dans un vignoble tout proche de sa ville natale. Chaque année, entre 15 000 et 20 000 bouteilles sont produites dans le domaine de l’Italien sous l’appellation Pratum Coller.En 2008, CBS affirme que David Beckham a offert à sa femme, Victoria, un vignoble dans la Napa Valley californienne. Un joli cadeau d’anniversaire qui se retrouve immédiatement à la une des magazines people français. Neuf ans plus tard, le mystère reste entier quant à l’existence ou non de ce domaine viticole. Mais une chose est sûre, les seuls Beckham à commercialiser du vin aux États-Unis sont Andrew et Annedria, propriétaires du Beckham Estate Vineyard dans l’Oregon ... et ils en ont assez qu’on les confonde avec ces imposteurs de David et Victoria.En cette fin de saison 2014, un petit point suffit à Nîmes pour se maintenir en Ligue 2, idem pour Caen dans l'optique de la montée. Alors, pour éviter tout accident industriel, Jean-Marc Conrad, le président Nîmois, prend les devants et passe un coup de fil à son homologue caennais, avant le match entre les deux équipes. Il annonce qu'il y aura «» si tout se passe bien. Promesse tenue : à la mi-temps du match, il débarque avec vingt-quatre cartons de douze bouteilles de vin des Costières. Et ça marche ! Nîmes et Caen se quitte sur un match nul (1-1). Quelques mois plus tard, Conrad est rattrapé par l’affaire et démissionne. Quant au Nîmes Olympique , il débute la saison 2015/2016 avec huit points de pénalité.» . Pendant toutes ces années, Guy Roux nous aurait donc menti. En réalité, pour accompagner un bon repas, le Bourguignon préfère un Chablis plutôt qu’une eau minérale insipide. Une passion qu’il avoue s’être découvert par «» , comme il l'avoue dans un entretien accordé au magazine. Celle de Gérard Depardieu y est peut-être pour quelque chose. L’acteur est un ami de longue date de l’ancien entraîneur. Un homme qu’il a même laissé le remplacer sur le banc d’ Auxerre , un soir d’avril 96, le temps d’une séance de tirs-au-but victorieuse contre Marseille en demi-finale de Coupe de France . Grand amateur de vin, Gégé est propriétaire depuis 1989 du Château de Tigné dans la Vallée de la Loire. Alors, pour imiter son acolyte de toujours, Guy Roux s’est lui aussi lancé dans le vin en investissant dans plusieurs groupements fonciers agricoles dans le Chablisien, notamment en Valmur et en Vaudésir. Seule différence entre les deux hommes : là où le russophile reconnait au magazinepouvoir boire «» , le coach, lui, confie être «» . Bordeaux , le vin n’est pas une reconversion mais plutôt la suite logique d’une longue carrière de footeux en Gironde. Comme le président, Jean-Louis Triaud , qui dirige depuis plus de trente ans le château de Saint Pierre, nombreux sont les footballeurs passés sur la côte Atlantique à avoir entrepris dans la viticulture. Jean Tigana fait office de pionnier, en 1987. Alors qu’il joue encore pour les Girodins, il acquiert un terrain viticole dans le Bordelais. Une parcelle qu’il vendra quelques années plus tard pour fonder, un domaine de sept hectares dans les contreforts du Cap Canaille, à Cassis. Dans les années 2000, il est imité par Matthieu Chalmé et Johan Micoud qui s’associent pour fonder lequi produit du vin sous l’AOC Pommerol. Pas étonnant, donc, qu’en 2014, le club ait commercialisé un maillot sobrement intitulé «» , sur lequel était parsemées plusieurs petites feuilles de vigne. Sir Alex Ferguson pour sa fameuse collection de grands crus. Edinson Cavani pour la une dedu 14 septembre dernier intitulée : «» .- La sélection du Venezuela pour son surnom «» (le vin rouge,).- Sepp Blatter, pour son vignoble plein de pots-de-vin.