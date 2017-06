Top 10 : Foot et SMS

Diego Costa a vendu la mèche : Antonio Conte se serait contenté d’un simple SMS pour l’avertir qu’il ne rentrait plus dans ses plans. Pas la première fois que ce mode de communication est mal utilisé dans l’univers du football.

L’humiliation intime

DIEGO COSTA: "Conte me ha dicho que no sigo en el Chelsea, pero ir al Atlético es complicado"▶ https://t.co/LxV3h5xo4H pic.twitter.com/JHbaIrzfMF — MARCA TV (@MARCATV) 7 juin 2017

La mise à l’écart sans la mise en forme

La vulgarité en quelques signes

Le sauvetage alcoolisé

Le grand déballage

L’offre d’emploi

L’outil de chambrage

Le combat moral

Les paroles discriminatoires

La punition

Par Florian Cadu

On savait les relations entre Antonio Conte et Diego Costa pas très cordiales. C’est désormais officiel : les deux hommes ne peuvent en fait pas se blairer. L’entraîneur italien, qui a pourtant pu compter sur la détermination de son attaquant pour la conquête du titre lors de sa première année en Angleterre , a donc signifié à son joueur qu’il ne rentrait plus dans ses plans. «» , a lâché l’Espagnol, vingt buts en 35 titularisations en Premier League. C’est vrai qu’on t’a connu plus classe, Antonio.Graham Westley n’est pas de ceux qui s’embarrassent de fioritures. À la tête de Preston North End en 2012, le coach anglais prend son portable durant l’intersaison, pianote quelques lignes et appuie sur la touche «» . Les malheureux destinataires concernés, au nombre de huit, reçoivent le message suivant : «» Clair et concis. Pour ne pas dire cruel.» Pour une fois, celui qui se laisse aller s’appelle Laurent Nicollin, et pas Louis. Mais comment ce sympathique SMS a-t-il pu être rendu public ? C’est simple : le lendemain de l’envoi, une bagarre a éclaté entre fans nîmois et montpelliérains après que ces derniers s’en sont pris au local d’un club de supporters des Crocos. Lors de la comparution des accusés, dont l’un avait reçu le texto, le président du tribunal correctionnel a donc cru bon de faire connaître le message. «, s’est ensuite excusé Laurent Nicollin.(...)» Cela a visiblement trop bien fonctionné.Tout le monde a déjà regretté ce texto envoyé durant une soirée, quand l’éthanol s’est confortablement invité dans le système sanguin. Pour Lucas Deaux, c’est le contraire. En 2012, le milieu de terrain vient d’assurer la montée en Ligue 1 avec Nantes, mais n’est pas conservé par son club. Et ne reçoit pas d’offre, ce qui le pousse à prendre part au stage UNFP... et à se bouger. «(...)» , rembobine-t-il sur SFR SPorts. Une fois ces textos envoyés, Deaux reçoit un coup de fil d’un agent qui le fait signer à Nantes. Simple, non ?En 2014, Hilde Van Malderen, qui travaille pour le quotidien belgeet la chaîne Telenet, sort un livre dans lequel elle relaye les SMS qu’elle a reçus durant sa carrière. Des exemples ? De la part d’un footballeur : «» De la part d’un entraîneur : «» De la part d’un joueur de Bruges : «» De la part d’un joueur de Zulte : «sexfriend. » À retrouver dansMai 2015. L’ Algérie vient de rompre avec Christian Gourcuff et tente de placer du lourd sur son banc. Très vite, le nom de Cesare Prandelli tourne dans les médias locaux. Et effectivement, les dirigeants verts sont sur le coup. Bah oui, mais ceux-ci ne trouvent pas de meilleure méthode que d’envoyer un bête texto pour proposer le poste à l’Italien. Qui ne donne pas suite, un recommandé étant le strict minimum.Se chambrer par téléphone interposé, c’est maintenant devenu un rituel pour la jeune génération. Voire une obligation. C’est ainsi que Benjamin Mendy et Presnel Kimpembe s’en sont donné à cœur joie cette saison, qui a vu Monaco et le Paris Saint-Germain se tirer dans les pattes pour accrocher la première place de Ligue 1. «"Vous allez craquer", commente l’ancien latéral de l’Olympique de Marseille dans"Gros, on ne va rien lâcher. On n’a jamais été si proches d’un truc de malade, ce n’est pas aujourd’hui qu’on va lâcher." » La fameuse bataille mentale.Lilian Thuram ne se laisse jamais faire. Quitte à utiliser des moyens pas franchement plus éthiques que l’adversaire. Au beau milieu d’une querelle médiatique avec son ancienne compagne, Karine Le Marchand, l’ex-international réplique à la plainte déposée par l’animatrice pour violences conjugales en dévoilant un message privé envoyé par Madame. «» , aurait-elle ragé. Bon moyen d’enterrer la hache de paix, Lilian.Suffit d’un petit SMS pour être fiché à vie. Malky Mackay peut en témoigner. Lors de son passage à Cardiff, le technicien écossais a en effet commis deux-trois boulettes avec son mobile. En contact régulier avec le chef du recrutement, Mackay s’amusait par exemple à sortir des phrases qui ne font pas rire tout le monde. Comme la suivante : «» Voilà pourquoi certains sponsors de Wigan ont fait la gueule quand il a débarqué.L’entourloupe était facile : expulsé de la rencontre, l’entraîneur de l’Universidad Catolica avait demandé à un de ses adjoints de garder son smartphone sur lui pour échanger par texto ou de vive voix. Pris la main dans le sac par l’arbitre, le coach a vu le portable être confisqué. Et son équipe tomber contre l'Independente del Valle.